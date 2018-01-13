Выборы в Чехии: Восемь европеистов против одного патриота

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12-13 января в Чехии проходят выборы президента. Из девяти кандидатов фаворитами считаются действующий глава государства Милош Земан и бывший председатель Академии наук Иржи Драгош. Претендентам для своего избрания необходимо набрать 50% голосов. Однако проведённые соцопросы показали, что из-за недостаточной поддержки победитель определится во втором туре, 26-27 января. По самым оптимистичным прогнозам, выданным агентством STEM, за Земана готовы проголосовать 45,5% населения

Выборы в Чехии, по мнению многих экспертов, носят символический характер, так как в стране с парламентской формой правления президент исполняет в основном представительские функции.

Чехия не президентская республика. Поэтому президент не играет главной роли. В Чехии он скорее исполняет представительскую роль и роль независимого судьи. И его роль – скорее в области моральной, в области, так сказать политической атмосферы

— отметил в беседе с "Царьградом" историк Леонид Решетников

Президент Чехии также является Верховным главнокомандующим, назначает конституционных судей, имеет право наложить вето на принятые парламентом законы и при определенных условиях уполномочен распускать парламент. Тем не менее итоги голосования дадут ответ на два важнейших с точки зрения чешского общества вопроса: миграция и отношения с Европейским союзом.

Выборы покажут отношение чехов к Брюсселю и мигрантам

Основная повестка, разыгрываемая главными кандидатами на выборах — беженцы и отношения с Европейским союзом. Известно, что действующий президент Земан является антагонистом принятия беженцев согласно плану ЕС по распределению 160 тысяч нелегалов из Греции и Италии. Если Евросоюз не укрепит свои границы, то в течение считанных лет "у нас тут будет 10 млн беженцев", предупреждал он.

Земан уверен, что интегрировать мигрантов — это невыполнимая задача, так как их культура явно контрастирует с европейской. Остальные восемь кандидатов, включая Иржи Драгоша, в хор трубят о сближении с ЕС и необходимости принять 2,6 тысяч беженцев по системе европейских квот.

Директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков считает, что несмотря на обилие кандидатов, в Чехии идёт конкуренция "восемь к одному":

Из девяти кандидатов, восемь кандидатов, условно, проевропейской, прозападной ориентации, это люди, выступающие за более тесные отношения с Европейским Союзом, за выполнение требований Брюсселя, в разной степени, по приему беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки".

На фоне остальных, как отмечает Егорченков, антиимиграционная риторика Земана — "патриотическая" и даже "националистическая, в хорошем смысле этого слова". Если в "мультикультурных" странах Западной Европы эти слова приравниваются чуть ли не к уничижительным, то в Восточной Европе национальные интересы всё ещё находят отклик в обществе. Тот факт, что страны Вышеградской группы, куда входит и Чехия, приняли лишь 28 из 160 тысяч беженцев — это квинтэссенция настроений обществ тех стран.

Если Евросоюз не укрепит свои границы, то в течение считанных лет "у нас тут будет 10 млн беженцев", предупреждает действующий президент Чешской республики Милош Земан.

Хотя при обсуждении темы миграции Земан позволяет себе популизм и перегибы, его взгляды, согласно опросам, разделяются как минимум половиной чехов.

Российский фактор

Ориентирующийся на НАТО и ЕС и позиционирующий себя "независимым" кандидатом Драгош использует ставшую популярной в европейских голосованиях "российскую карту". Дабы заранее оправдать вероятную победу Земана. В начале декабря Драгош обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Чехии. Хотя спецслужбы давно опровергли данную версию, европейские и вашингтонские кураторы через Spiegel и The Hill поддерживают антироссийскую пропаганду. Почему? Чтобы обратить на неё внимание ориентированной на английский язык, нежели русский, чешской молодежи.

Кроме ЕС и беженцев, выборы покажут отношение чехов к вопросу санкций. И действующий президент, и премьер-министр Чехии призывают Брюссель отказаться от ограничительных мер. Драгош и остальные кандидаты — сторонники жесткого курса в отношении Москвы. Хотя, как считают российские эксперты, переизбрание Земана не скажется на санкциях, всё же это необходимо для поддержания тренда. Напомним, что победившие в Австрии консерваторы и националисты также призывают снять антироссийские санкции. А глава МИД соседней Германии Зигмар Габриэль буквально на днях намекнул на их поэтапное упразднение.

Запад намерен устранить "единственного союзника" Москвы

Тем временем западные СМИ всячески стараются дискредитировать Земана. Немецкий "Шпигель" пишет, что своим популизмом президент "расколол" страну, а "Би-би-си" ссылается на отдельных граждан, говорящих, что им стыдно за реплики Земана в отношении мигрантов. Мол, это "не наш президент". Американская The Hill опубликовала целую статью о том, что когда-то президент РФ Владимир Путин полагался на "политических тяжеловесов" уровня Сильвио Берлускони и Герхарда Шредёра. А то, что теперь Кремль делает ставку на второразрядных политиков как Земан, свидетельствует о его "слабости", заключает газета.

Возможная победа Земана была бы выражением симпатии чехов в отношении России, чего НАТО допустить ну, никак не может. Эксперт Дмитрий Егорченков обращает внимание на то, что неслучайно накануне выборов в Чехии разгорается коррупционный скандал в отношении избранного в октябре премьер-министра Андрея Бабиша. Последний также ставит под сомнение санкции против России. Учитывая, что Бабиш после неубедительной победы на парламентских выборах возглавил правительство меньшинства, успех Земана важен для него. Президент, имеющий соответствующие полномочия, обещал дать премьеру второй шанс, чтобы сформировать дееспособный кабинет.

Текущий расклад, основанный на соцопросах, отдаёт преимущество Земану. За него готовы голосовать до 45% избирателей. Настоящим испытанием станет тур второй, где сторонники отсеянных прозападных кандидатов могут выступить против действующего президента. В условиях, когда правые партии усиливаются в Германии, Нидерландах и Австрии, а страны Польша, Словакия и Венгрия отказываются принимать беженцев, выборы Чехии приобретают ключевое значение для Европы. Победа европеистов несколько поправит пошатнувшийся за последние годы авторитет Евросоюза.

Гасанов Камран