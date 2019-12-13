Выборы в Британии — это и есть референдум по Brexit

Автор:

Гасанов Камран

По инициативе премьера

Выборы проходят по инициативе консерваторов и их лидера Бориса Джонсона. Британскому премьеру почти удалось закрыть вопрос о Brexit. После долгих споров он согласовал с ЕС новую сделку, в которой есть решение проблемы ирландских границ. По условию соглашения, Северная Ирландия после выхода Британии из Евросоюза остаётся и в таможенном пространстве Соединённого Королевства, и в зоне свободной торговли с ЕС.

Сделку Джонсона должен был поддержать парламент, но лейбористы и депутаты других партий потребовали сначала принять специальный закон и только потом выходить. Джонсону надоело уговаривать парламент, в котором у него нет абсолютного большинства. И тогда он предложил провести новые выборы в надежде, что новый состав парламента поддержит его сделку с ЕС и реализует результаты референдума 2016 года, на котором большинство граждан проголосовали за Brexit.

План консерваторов — завершить Брексит

План Джонсона состоит в том, чтобы получить большинство и к 22 марта утвердить законопроект об окончательном выходе из Евросоюза. Брюссель ранее дал Лондону ещё одну отсрочку — до 31 января 2020 года. Если к этой дате палата общин поддержит сделку, с 1 февраля наступает переходный период. За это время британский парламент должен привести своё законодательство в соответствие с Brexit.

В случае победы Джонсона Великобритания, в соответствии с «дедлайном» ЕС, формально уже с 31 января будущего года покидает союз, а де факто — 31 декабря 2020-го, после окончания переходного периода.

Борис Джонсон. Фото: Andrew Parsons / Globallookpress

Brexit «по-джонсоновски» выглядит так: Соединённое Королевство сохраняет свободную торговлю с ЕС, но выходит из единого рынка и таможенного союза.

Новые отношения будут основаны на свободной торговле и дружественной кооперации, а не на договорах и законах ЕС. Британия не будет участвовать ни в едином рынке ЕС, ни в любых формах таможенного союза,

— говорят консерваторы.

Цель лейбористов — новый референдум

Цель их главных конкурентов, лейбористов, — заключить другую сделку с ЕС, которая гарантирует сохранение максимально тесных политических и экономических отношений, и (внимание!) провести новый референдум по Brexit.

«В течение трёх месяцев после прихода к власти мы заключим разумное соглашение, а в течение шести месяцев вынесем его на народное голосование вместе с вариантом "остаться"», — заявил лидер Лнйбористской партии Джереми Корбин.

Джереми Корбин. Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress

Таким образом, Brexit «по-корбиновски» — либо возвращение в ЕС, либо такой выход, который называть выходом язык не поворачивается. Консерваторы именуют сценарий лейбористов «оставить от Brexit одно название».

Выборы как новый референдум

Итоги парламентских выборов — своеобразный новый референдум по Брекситу. Проголосуют британцы за консерваторов — распрощаются с ЕС, выберут лейбористов — оставят себя в путах евроинтеграции.

Победа консерваторов может показаться справедливой, ведь британцы устали, что их политики не могут выполнить волю народа, которую он выразил на референдуме. В то же время есть множество политических и экономических рисков. Шотландия, которая голосовала в 2016-м за сохранение членства в ЕС, может отколоться от Британии. Шотландский первый министр Никола Стерджен уже рассказала о подготовке нового референдума о независимости сразу после выборов. Выход Британии может также привести к бегству капитала и потере Лондоном статуса финансового центра Европы.

Последние опросы YouGov победу предвещают консерваторам. Тори получат 339 мест, которых будет достаточно, чтобы не плясать под дудку лейбористов и других друзей Брюсселя. Лейбористам обещают 231 место, либерал-демократам — 15, Шотландской национальной партии — 41. Последние три партии считают Brexit ошибкой.