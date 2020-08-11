Выборы в Белоруссии разочаровали Помпео

В США выразили неудовольствие в связи с прошедшими в Белоруссии президентскими выборами. Реакцию Вашингтона передал американский госсекретарь Майк Помпео. В его заявлении говорится, что выборы были несвободными и несправедливыми.

Также США не устраивает, что в республике были ограничения по допуску кандидатов, местных независимых наблюдателей на участки. Кроме того, в сообщении говорится о неких методах запугивания оппозиционных кандидатов, а также выражается негодование из-за задержания мирных протестующих и журналистов.

Глава Госдепа призвал власти республики не применять насилия к протестующим. По его словам, Минск должен на деле показать "приверженность демократическим процессам и уважению прав человека".

"Мы призываем власти Белоруссии уважать права всех белорусских граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и освободить всех неправомерно задержанных, - говорится в тексте Помпео. - Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях".