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Выборы в Белоруссии разочаровали Помпео

11 августа 2020, 10:45  •  192 • Политика
В США отреагировали на результаты выборов в Белоруссии. "США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Белоруссии, которые не были свободными и справедливыми", - говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
В США выразили неудовольствие в связи с прошедшими в Белоруссии президентскими выборами. Реакцию Вашингтона передал американский госсекретарь Майк Помпео. В его заявлении говорится, что выборы были несвободными и несправедливыми.
Также США не устраивает, что в республике были ограничения по допуску кандидатов, местных независимых наблюдателей на участки. Кроме того, в сообщении говорится о неких методах запугивания оппозиционных кандидатов, а также выражается негодование из-за задержания мирных протестующих и журналистов.
Глава Госдепа призвал власти республики не применять насилия к протестующим. По его словам, Минск должен на деле показать "приверженность демократическим процессам и уважению прав человека".
"Мы призываем власти Белоруссии уважать права всех белорусских граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и освободить всех неправомерно задержанных, - говорится в тексте Помпео. - Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях".

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