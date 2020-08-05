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Выборы в Белоруссии могут отменить: кандидат в президенты сделал признание

05 августа 2020, 13:35  •  183 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Ситуацию в Минске доводят до абсурда
Выборы в Белоруссии никогда не были образцом демократии, но то, что происходит сейчас, – это абсолютный нонсенс. Об этом заявил кандидат в президенты Республики Андрей Дмитриев.
По его словам, никогда еще в его стране не сажали в тюрьму претендента на пост главы государства, не задерживали сотни граждан, причем не участников акций, а просто сочувствующих им, тем, кто хлопал выступающим на площадях.
"То, что происходит, показывает, что власть не может удержать влияние даже по собственным законам, которые уже созданы такими, чтобы общество на пушечный выстрел не могло подойти к выборам", – уверен Дмитриев.
В этой ситуации он допускает, что действующая власть вообще может отменить голосование 9 августа. Просто объявит чрезвычайное положение и все.
Если это произойдет, то не исключено и изменение Уголовного кодекса страны таким образом, чтобы избавиться от всех желающих отстаивать собственные взгляды. "Зарегистрировал инициативную группу - до двух лет (лишения свободы), собрал 100 тысяч подписей – до пяти лет", - высказался Дмитриев в интервью РИА "Новости".
По его мнению, такая ситуация совершенно неприемлема. Изменить ее можно, только отстранив Александра Лукашенко от власти. Для этого он призвал белорусов голосовать за любого альтернативного кандидата. А при новой власти, кто бы ни сел в кресло президента Белоруссии, Дмитриев намерен добиваться внесения поправок в Конституцию Республики. Главной из них будет ограничение на власть в виде максимум двух пятилетних сроков в должности президента.
Очередные выборы главы Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. ЦИК допустил к участию пять кандидатов, в том числе действующего президента. Он претендует на шестой срок подряд.
Накануне Александр Лукашенко обратился с посланием к народу, в ходе которого озвучил свою предвыборную программу.

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