Выборы в Белоруссии: кто составит конкуренцию Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Jorg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com

Гонка закончится так же, как и пять предыдущих

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получит на выборах в августе 2020 г. наименьшую поддержку населения за всю постсоветсткую историю республики. Но это не помешает ему обойти конкурентов и победить в первом туре, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Сильным соперником бессменному президенту в этот раз стала семья Тихановских. Сначала выдвигать свою кандидатуру собирался Сергей Тихановский, но его задержали как организатора незаконной оппозиционной акции, и на выборы собралась его жена – Светлана Тихановская.

Сейчас в разных городах республики собирают подписи в ее поддержку. Причем Тихановская, несмотря на то что ранее никому не была известна, стала довольно популярна: она молода, она женщина, она добивается справедливости на примере собственного мужа – все идет вразрез с привычным образом Лукашенко.

Сейчас эксперты гадают, кто же стоит за спиной Тихановских. По мнению Ищенко, это вряд ли западные силы, поскольку лояльные Западу белорусы сейчас усиленно критикуют Светлану. Это вряд ли Москва: она начала бы "выращивать" своего кандидата постепенно и загодя.

"Думаю, что это дело рук прозападного окружения Александра Григорьевича. Только этим людям выгоден данный проект", – приводит "Украина.ру" мнение политолога. Во главе этой группы стоит министр Владимир Макей. Его задача – напугать Лукашенко пошатнувшимся креслом и при этом убедить в собственной верности, чтобы потом уверенно влиять на все процессы в государстве.

"Александр Григорьевич, как матерый политик, чувствует опасность, но не может понять, откуда она исходит, – отметил Ищенко. – Лукашенко уверен, что он контролирует аппарат, хоть на деле аппарат уже контролирует его самого".

По мнению политолога, Лукашенко дадут победить на последних в его жизни выборах, но, если вдруг он начнет упрямиться в каких-то вопросах, в Белоруссии быстро организуют досрочные выборы – без Батьки в списках кандидатов.

Ранее граждане Белоруссии высказались за перемены, для которых необходима смена власти в республике.