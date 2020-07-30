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Выборы в Белоруссии из-за 30 наёмников переносить не будут - эксперт
30 июля 2020, 18:05 • 60 • Политика
Как заявил эксперт Алексей Дзермант, выборы в Белоруссии из-за 30 наёмников из России переносить не будут, если не произойдёт ничего экстраординарного, чтобы вынудить власти объявить ЧП.
В Белоруссии пока не говорят о введении чрезвычайного положения в связи с задержанием более 30 наёмников из России, однако на массовых мероприятиях будут предприняты дополнительные меры предосторожности. Об этом телеканалу "360" заявил старший научный сотрудник Института философии Академии наук РБ и политолог Алексей Дзермант.
Как считает эксперт, всё будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в стране. Если ничего экстраординарного не произойдёт, то не будет и причин для переноса президентских выборов.
При этом в Минске утверждают, что белорусская сторона не была уведомлена о нахождении бойцов "ЧВК Вагнера" на территории страны. Заявления не поступили и от Москвы.
"В предвыборный период находится в Белоруссии группа, связанная с ЧВК, с непонятными целями - это само по себе вызывает большие опасения", - поведал он.
В интервью изданию Ura.ru писатель Захар Прилепин ранее заявил о том, что среди задержанных в Минске были два или три бойца, которые служили в его батальоне в Донбассе. Однако он сомневается в том, что наёмники прибыли в Минск для дестабилизации обстановки.
Дело в том, что Белоруссия является хабом для переброски бойцов в страны Африки. Это подтверждает и известный военкор Семён Пегов, который ссылается на источники в спецслужбах России.
При этом белорусские спецслужбы в курсе происходящего, ибо были достигнуты определённые договорённости. Более того, Москва вообще не заинтересована в том, чтобы в Минске был реализован "украинский сценарий".
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