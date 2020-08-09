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Выборы в Белоруссии - бегство из страны, очереди и откровения Лукашенко: "Вы же мордобоя хотели"

09 августа 2020, 23:55  •  39 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не пугать его санкциями в случае непризнания результатов выборов соперниками. "Вы что, хотите попытаться свергнуть власть? Не будет этого! Вы же мордобоя хотели…" - заявил он. Ранее сообщалось, что страну покинула одна из представительниц штаба объединённой оппозиции Вероника Цепкало. Тем временем ЦИК уже отчитался о высокой явке избирателей на выборах.
В воскресенье 9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы. Явка избирателей высокая - на 16:00 она уже превысила 70 процентов. В ЦИК отметили, что президентские выборы можно признать состоявшимися - более половины избирателей уже отдали свои голоса. Тем не менее официально о результатах голосования будет известно после закрытия участков и соответственно официального подсчёта голосов.
Действующий лидер республики Александр Лукашенко утром в воскресенье проголосовал в Белорусском государственном университете физкультуры. Он прибыл на участок вместе со своим сыном Николаем. И пока лидера страны приветствовали под баян две спортсменки с цветами, Лукашенко-младший робко переминался на лестнице. После процессия плавно переместилась внутрь. Там Лукашенко поставил галку в бюллетене, а затем под щёлкание многочисленных фотоаппаратов покинул участок.
Но от общения с журналистами не отказался. Он напомнил и об истории с задержанием "вагнеровцев", и о послании от Путина, и даже о том, каким противным оказался коронавирус.
Кроме того, белорусский лидер упредил все вопросы насчёт того, боится ли он, что иностранные государства не примут результаты выборов в республике.
Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: «Молодцы, белорусы». Политика - это борьба. Мы не хотим, чтобы о нас говорили плохо, - отметил он, добавив, что власть в стране будет исходить исключительно из интересов белорусского народа.
Также глава республики призвал не пугать его санкциями в случае непризнания выборов и предостерёг противников от организации провокаций.
Вы что, хотите попытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть и ждёте, что я или кто-то перед вами встанет на колени и будет целовать колени и целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого! Вы же мордобоя хотели. Пока мордобоя не было, просто мы вас поставили на место, - заявил он.
Отметим, что в Сети ранее уже был обнародован план "белорусского майдана". Оппозиция намерена после закрытия участков устроить акцию с целью добиться "честного подсчёта".
Об этом же в своих предвыборных выступлениях заявляла и домохозяйка Светлана Тихановская, которая пытается конкурировать с Лукашенко на выборах. Впрочем, президент республики не видит в ней сильного противника.
"Это вы её сделали главным конкурентом, - заявил он, отвечая на вопрос Deutsche Welle. - И она искренне признаётся в том, что она вообще не понимает, куда она попала, зачем она попала и вообще, что делать. Поэтому не надо нагнетать здесь обстановку".
Сама Светлана Тихановская также уже проголосовала на участке в Минске. Её появление не прошло незамеченным - возле участка собрались около 200 её сторонников. Как сообщает ТАСС, представительница оппозиции ответила лишь на один из вопросов (заданный на английском языке), которые выкрикивали из толпы.
Белоруска, в бэкграунде которой образование переводчика, ответила по-английски: "I have voted for changes", а затем перевела свой ответ на русский: "Я голосовала за перемены".
А вот дожидаться перемен не стала её соратница по объединённому штабу - Вероника Цепкало. Как выяснили журналисты, супруга так и не сумевшего выдвинуться в кандидаты Валерия Цепкало покинула страну. Сообщается, что она решилась на отъезд якобы из-за угрозы возможного ареста. По данным источников, Вероника Цепкало находится в Москве, при этом ранее её супруг Валерий Цепкало уехал из российской столицы в Киев.
Удивительно, но Цепкало удалось покинуть страну, даже когда на рубежах ввели усиленные меры контроля. По словам президента республики, за минувшие сутки, по данным пограничников, в Беларусь не пустили 170 граждан.
Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьёзный, - объяснился Александр Лукашенко перед журналистами. - Мы усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы.
Кроме того, в республике в воскресенье наблюдались проблемы с интернетом. В работе Сети и ряда приложений происходили сбои. По словам журналистов, неладное началось ещё утром: около 09:00 интернет начал сбоить, а скорость резко упала. Кроме того, в национальном центре реагирования сообщили о DDoS-атаках на сайты КГБ и МВД страны.
Во время выборов были усилены меры безопасности и внутри страны. В частности, это проявилось в задержаниях неаккредитованных журналистов. В день голосования сотрудников российского телеканала "Дождь" "упаковали" местные силовики. Как впоследствии объяснял этот казус главный редактор телеканала Тихон Дзядко, все необходимые запросы для работы журналистов в республике были направлены белорусской стороне ещё в середине июня, а вот подтверждения аккредитации от Минска так и не было получено.
И пока в Минске разбираются со связью и иностранными журналистами, в других странах белорусы атакуют дипмиссии республики. Гигантские очереди наблюдаются возле посольств в России, в Германии, в Польше, на Украине. Впрочем, дело не только в активности желающих проголосовать белорусов, но и в необходимости требований санэпиднадзора - пускают по одному.
Как объяснил ситуацию вышедший к недовольным очередью гражданам посол РБ на Украине Игорь Сокол, такой порядок установлен для работы всех дипведомств.
"Пять дней было досрочное голосование и работал избирательный участок. Мы вынуждены соблюдать правила страны пребывания, - заявил он и разочаровал толпу собравшихся финальным: - Вход один. Проход будет осуществляться так же, как и сейчас".

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