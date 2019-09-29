Выборы в Афганистане – 18 кандидатов в президенты и 32 убитых

Атаки смертников продолжаются…

28 сентября в Афганистане прошли президентские выборы. Страна, оккупированная в 2001 году американцами, демонстрирует, как выглядит демократия: за пост президента боролись 18 кандидатов, в 113 вооружённых атаках погибли в день выборов 32 человека, пострадали ещё 123 человека. Официальный бюджет выборов – 149 млн долл., Кабул выделил 90 млн, остальное заплатили США и другие «международные доноры».

Главными кандидатами на выборах были действующий президент Ашраф Гани и «глава исполнительной власти» (премьер-министр) Абдулла Абдулла. Выдвигали свои кандидатуры на пост президента также бывший советник по национальной безопасности Ханиф Атмар, бывший премьер-министр и основатель партии «Хизб-и-ислами» Гульбеддин Хекматияр, бывший директор Национального управления безопасности Рахматулла Набиль, бывший генеральный директор МИД Фарамарз Тамана, бывший министра внутренних дел Нур Улуми…

Обстановка в стране крайне неспокойная. В конце июля в Кабуле было совершено покушение на кандидата на должность первого вице-президента Амруллы Салеха. Сам кандидат не пострадал, но 21 мирный житель был убит, 50 получили ранения.

При этом ситуацией в Афганистане занимаются как на международном, так и на глобальном уровнях управления (будем их различать).

Международный уровень. 17 сентября ситуацию в Афганистане рассматривал Совет Безопасности ООН. Была принята резолюция, продлевающая мандат миссии ООН в этой стране, но не эта миссия играет в Афганистане главную роль.

Только за три месяца (с мая по июль) в Афганистане произошли около 6000 (!) разного рода вооружённых нападений. Число террористических актов с использованием самодельных взрывных устройств увеличилось, в абсолютных цифрах это 22 атаки смертника за три месяца! За несколько часов до заседания СБ ООН было совершено сразу три теракта, и все смертниками: в Кабуле погибли 22 человека (38 ранены), в Шарикаре – 26 человек (42 ранены), пять человек погибли в провинции Фара…

Увеличилось число бомбардировок, совершаемых авиацией НАТО: за три месяца – 506 авиаударов.

Среди основных антиправительственных сил, ведущих боевые действия в стране, фигурирует запрещённое в РФ «Исламское государство Ирака и Леванта», которое представлено в Афганистане «вилайетом Хорасан» (ИГИЛ-ВХ), ведущим борьбу и с правительством, и с «Талибаном»…

Активизировалось взаимодействие международных участников переговоров с «Талибаном». Особое внимание привлекают московские переговоры. В конце мая «на полях» торжественного заседания, посвящённого 100-летию установления российско-афганских дипломатических отношений, состоялась встреча Сергея Лаврова с делегацией движения талибов. Несмотря на то, что талибы признаны в России террористической организацией, визит их делегации в Россию был организован в рамках усилий по содействию афганскому национальному примирению. Совет Безопасности ООН сделал специальное изъятие в отношении некоторых лиц из санкционного списка в отношении талибов, являющихся участниками переговоров. Они и посетили Москву в мае.

Отвечая на вопрос, какие цели преследует МИД России, контактируя с талибами, и в чём Россия видит пользу от подобных контактов, официальный представитель МИД ответил, что целей две: защита и обеспечение безопасности российских граждан и дипломатических представительств в Афганистане и содействие запуску процесса национального примирения.

Важнейшим интересом России в полномасштабном урегулировании ситуации в Афганистане является решение проблемы наркотрафика. 2017 год стал рекордным в производстве опия. В 2018 году из-за отсутствия дождей и снега во время сезона дождей было зарегистрировано резкое снижение объёмов культивирования и производства опия (на 56 процентов), что привело к сокращению доходов производителей с 1,4 млрд долл. Валовая стоимость производства опиатов в Афганистане в 2018 году составляла около 1,2-1,2 млрд долл. США, это от 6 до 11 % ВВП Афганистана (из доклада Генерального секретаря ООН «Положение в Афганистане и его последствия для международного мира и безопасности»).

После визита в Кабул в начале июля Майка Помпео спецпредставитель США по примирению в Афганистане З. Халилзад провёл переговоры с «Талибаном». В середине июля переговоры по межафганскому перемирию прошли в Пекине (в них участвовал представитель президента России З. Кабулов).

Официальная позиция России заключается в общей поддержке повестки дня, обсуждаемой на афгано-американских переговорах, а именно: вывод иностранных войск из Афганистана, прекращение огня, начало прямых переговоров между талибами и правительством Афганистана, разрыв связей «Талибана» с террористическими организациями, прежде всего с «Аль-Каидой». При этом, как было заявлено в МИД России 28 августа, российская сторона готова выступить свидетелем подписания или гарантом выполнения соглашения между США и «Талибаном», если соответствующее обращение сторон поступит.