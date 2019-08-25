Выборы в Абхазии - конкурентные и демократические. Но не для Грузии с Украиной

Выборы президента Абхазии завершились в 20 часов по местному времени и признаны состоявшимися. По данным Центризбиркома, явка превысила 50%. По словам главы ЦИК Тамаза Гогия, нарушений, которые могли бы оказать влияние на итоги голосования, выявлено не было. В основном, отметил Гогия, поступали жалобы технического характера.

Демократические выборы по европейским стандартам

Этот факт подтвердили и международные наблюдатели из Германии и Австрии, отметившие демократичность процедуры и спокойную обстановку на избирательных участках.

Депутат регионального парламента Берлина Гуннер Линдеман также считает, что голосование проходило в соответствии с европейскими стандартами.

"Те избирательные округа, в которых мы были, в них действительно выборы проходят демократические, без давления... Настроение было везде спокойное и доброжелательное. Весомых ошибок и нарушений мы не выявили", - добавил депутат Бундестага Штефан Койтер.

За выборами в Абхазии также наблюдала и делегация Совета Федерации России. В нее вошли замглавы международного комитета Совфеда Фарит Мухаметшин, зампред оборонного комитета Михаил Козлов, член международного комитета Алексей Кондратьев и сенатор оборонного комитета, представитель Крыма Ольга Ковитиди. Сенаторы также не отметили нарушения, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

"Своего кандидата" у Москвы не было

Главный интерес России в прошедших выборах был один – было пожелание, чтобы они прошли спокойно, без эксцессов. А вот "своего кандидата" у Москвы не было. К тому же любой из кандидатов, став президентом, не захочет менять давно выбранный курс движения страны. Ни возвращаться в состав Грузии, ни рвать давно устоявшиеся связи с Россией ни один из претендентов на главный пост в Абхазии не намерен.

За прошедшие годы Тбилиси так и не смог создать в непокорной республике свою "пятую колонну", поэтому в целом в абхазском обществе в отношении Грузии настроения вполне определенные. Единственное, что может угрожать интересам России в этом регионе, так это попытка Запада поощрять местный национализм и протурецкие настроения. Над этим и пытаются работать НПО, финансируемые на западные гранты.

В любом случае Россия была заинтересована прежде всего в том, чтобы в Абхазии во время выборов ничто не угрожало стабильности, не было скандалов, стрельбы и намеков на "цветную революцию".

Тем не менее у Москвы есть немало вопросов к абхазской действующей власти. К примеру, выделяемые республике средства не всего расходуются по назначению, а бизнес граждан России в Абхазии нельзя назвать полностью защищенным.

Второй тур неизбежен?

Пока неизвестно, как отреагирует на итоги выборов оппозиция. По мнению экспертов, скорее всего, будет и второй тур. Все дело в том, что безоговорочная победа Рауля Хаджимбы в первом же туре может спровоцировать определённую напряженность в обществе, учитывая, что "главный кандидат" от оппозиции Аслан Бжания неожиданно серьезно заболел перед самыми выборами и снял свою кандидатуру.

При этом оппозиционер настаивает на том, что его "пытались отравить". Партия "Амцахара" поддержала заявление Бжании, который сейчас проходит курс лечения в одной из немецких клиник. Учитывая, что "Амцахара" уже имеет опыт подогревания страстей в обществе, как это было в 2004 году, можно ожидать от этой оппозиционной партии очередную попытку спровоцировать "цветную революцию".

Грузия выборы не признала. Украина тоже

Грузинский президент Саломе Зурабишвили уже назвала прошедшие в Абхазии выборы нелегитимными. По ее словам, это голосование является "попранием суверенитета Грузии", которая "резко осуждает этот фиктивный процесс".

Выступил с заявлением и МИД Грузии, обратившись к мировому сообществу с требованием "дать выборам надлежащую оценку".

В самой Абхазии к этим заявлениям грузинской стороны отнеслись без удивления. "Республика Абхазия уверенно продолжает свое развитие в качестве независимого государства", - заверила пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

Не промолчал и МИД Украины. В заявлении министерства указывается, что Киев не будет признавать "фейковые выборы и рассматривает их как очередную провокационную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия". Собственно, ничего другого от официального Киева никто и не ожидал.