Выборы. Украине пришёл Вакарчук?



Естественно, степень легитимности этих выборов по известным причинам будет стремиться к нулю. Но возможность ввести военное положение, по которому Порошенко становится ненадолго пуленепробиваемым в украинском политикуме, будет жечь ляжку Петру Алексеевичу. И совсем не важно, что государственная система, вошедшая в режим перманентного майдана, уже законам не подчиняется. Ведь только в таком режиме осиротевшего Саакашвили можно воспринимать как политика, а сбитую лётчицу Савченко, которая никогда в жизни не летала, если только под воздействием знаменитого майдановского чайку, — серьёзной оппозицией. Однако, опять же, именно этот режим систематического помешательства ввёл в политикум Украины самых карикатурных особ – златоуста Кличко, вечного испытателя туалетов, и генпрокурора, в прошлом электротехника, Луценко, и т.д. и т.п.









Посему, даже учитывая мусорные рейтинги почти всех политиков, которые стремятся хотя бы взвизгнуть на выборах о своей кандидатуре, недооценивать никого из них нельзя. Кто уже на низком старте? Ещё в конце 2017 года украинская президентская полянка была нам до боли знакома. Дама с косой Юля Тимошенко лидировала (около 11-15%), за ней ковылял Порошенко. Далее шёл традиционный инструмент легитимизации украинского паноптикума, а именно лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко. Вслед за этой группой хромал уж совсем унылый отряд октябрят в лице Ляшко, Гриценко, Рабиновича, Садового и Тягнибока. Даже наш любимый оратор Кличко, и тот заявил о желании потягаться в президентской гонке, правда, в своей косноязычной манере, да ещё и немецким журналистам.



Но шапито всегда находится в динамике. Например, изрядно издёргала нервы украинским слугам народа «лётчица» Савченко, мгновенно потеряв свой нимб. Ныне неудавшаяся террористка и захватчица Верховной рады также заявила о своих амбициях на украинский трон, ну, или что там от него осталось. А учитывая место, куда её упёк генпрокурор Юрий Луценко, вполне вероятно, что Надя готова принять помощь или присоединиться к любой силе, способной её вытянуть из неуютного санатория строгого режима. А ведь такие дамы уже блистали шпильками на майдане…



Однако наиболее симптоматичными для современного состояния Украины стали следующие персонажи, объявившие о своём желании участвовать в украинских выборах. Номер первый, естественно, гражданин Вакарчук. Да, да, вечное дитя цветов, смахивающее, да простят меня поклонники, на хуторскую версию Джона Леннона, тоже готов испытать удачу на скользком и травмоопасном политическом небосклоне «незалежной». С виду совсем безобидный хиппи, известный у нас разве что сентиментально-романтичным воем в микрофон, далеко не так безвреден, как казалось.





Святослав Вакарчук



Нарочито «оранжевую» политическую полянку этот уроженец Западной Украины облюбовал давно. Светик выступал с концертами и в поддержку Кучмы, и в поддержку Ющенко, а в 2007 году даже временно согревал стул в Верховной раде, где занимался межпарламентскими связями. Откуда же такая прыть у певца ртом? Видимо, общая тенденция превращения геополитики в шоу. Да и куда ещё деваться одному из самых влиятельных лиц Украины? Волосы редеют, плешь растёт, образ хиппи чахнет.



Но после материала в газете The Washington Times милая улыбка стареющего хиппи стала выглядеть куда более грозно. В материале зарубежные журналисты утверждали, что Святослав Вакарчук не кто иной, как ставленник старика Сороса. Вот это поворот! На старости лет Джордж начал чудить? Ничуть.



Граждане, берегите правительство!

Будущие "мировые лидеры", воспитанные по американской программе



Вакарчук является наиболее положительно узнаваемой личностью на Украине, пользуется хорошей репутацией среди молодёжи, во время поддержки майдана держал свои холеные ручки в чистоте. А главное, в 2015 году был активным участников стипендиальной программы Йельского университета Yale World Fellow по «обучению мировых лидеров». А сам Сорос является ещё тем филантропом, а заодно почётным доктором вышеназванного университета. Так вот, после «курсов повышения квалификации» за кордоном у Светика проснулись такие недюжинные силы к политике и благоустройству государства, что даже кушать не мог. А потому устроил целый концертный чёс по вузам Украины, где теперь уж гнул политическую линию.



Следующие два кандидата куда менее серьёзны, но поэтому не менее симптоматичны. Если Вакарчук работает иллюстрацией в основном внешнего положения страны, то эти ребята играют на подтанцовке, оттеняя очередной проект Запада. Вполне допускаю, что при таком разгуле «свадьбы в Малиновке» они даже толком не понимают отведённой им роли.



Номер два – Иво Бобуль. Уроженец черновицкого села Тереблече вышел на большую эстраду в рамках одного хутора в составе местного ансамбля «Черемош» в 1980 году. До этого пел в кабаках. Уж не знаю, каким образом, но после развала Союза Бобуль начал медленное восхождение на местный олимп эстрады, а в 1998 году ему присваивают звание Народного артиста Украины. Далее, как удалось узнать автору у друзей, бывших граждан Украины, он находился на периферии эстрады, иногда всплывая в репортажах а-ля «новая любовница» или «поскользнулся на золотом унитазе», а также в концертах-сборниках периодически появлялся собственной персоной.



Тайная группа по сдаче Донбасса

Иво Бобуль



Человек с именем Иво Бобуль не поддержать майдан не мог по определению. Несмотря на то, что Иво благодаря своей причёске похож на изрядно пропитого и растолстевшего Бандераса, он решил продемонстрировать брутальность – засветился на Донбассе. Точнее, на фоне какой-то бронетехники, после чего Иво, как большой военспец, мигом заявил, что война идёт с российской армией. В общем, мужчина, как говорится, в тренде. И, естественно, с таким опытом иного выхода, кроме президентского кресла, у него нет.



И, наконец, номер три – Володя Зеленский. Криворожский шоумен, комик, актёр, телеведущий, сценарист, продюсер, певец и Бог знает кто ещё. Мой любимый набор – человек-оркестр. Наиболее запомнился Володя широкой публике своими выступлениями перед украинскими карателями на Донбассе, непреклонной гражданской позицией и плотно зажатым хвостом после глумливого видео с плачущим над могилой отца Рамзаном Кадыровым.





Владимир Зеленский



Данный персонаж скорее толкают на выборы, нежели он желает участвовать сам. И СМИ, и пользователи сети считают, что весёлая троица артистов на политическом небосклоне хотя бы позабавит народ. Однако Зеленский при этом достаточно живо реагирует на подзуживание публики. Так, в одном из интервью Володя заявил, что ему не требуется ехать за океан, чтобы учиться управлять Украиной. Разумно рассудить, что камень полетел в огород Светика Вакарчука. Насколько всё это может раззадорить аппетиты человека, который в своём шоу проехался катком юмора по каждому президенту Украины, неизвестно…



Автор: Восточный ветер

