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Выборы с прицелом на 20-е

08 февраля 2018, 11:24  •  131 • Аналитика

О решении Алиева провести президентские выборы не 17 октября, а 11 апреля было объявлено вдруг и без подготовки общественного мнения. Президент просто опубликовал в понедельник соответствующий указ. Уже потом не сам Алиев, а его помощник Новруз Мамедов дал невнятное объяснение – будто избирательная кампания каким-то образом может помешать целому ряду мероприятий, которые пройдут в стране: начиная от гонок «Формула-1» и кончая торжествами по случаю столетия образования Азербайджанской демократической республики. В общем, те, кому не положено по должности восхищаться решениями главы государства, остались в недоумении и начали строить версии.

На фоне выборов

Первое и напрашивающееся объяснение, которое давали журналисты и эксперты – это желание Ильхама Алиева переизбраться на очередной срок без привычной критики из Европы. Все внимание этой весной будет приковано к российским президентским выборам. В Закавказье же главными по резонансу явно будут события в Армении. Там в марте предстоят выборы президента, который должен предложить кандидатуру премьер-министра – главного руководителя страны, учитывая, что она переходит к парламентской республике. Намерение нынешнего президента Сержа Саргсяна остаться у власти, пересев в кресло главы правительства, рискует вызвать и акции протеста, и гнев Европы. На фоне России и Армении выборы в Азербайджане могут просто «не заметить».

У этого объяснения, однако, есть один большой недостаток: гнева Европы Алиев никогда особенно не боялся. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ неизменно критиковала любые выборы в Азербайджане, которые один и представителей миссии, эстонец Андрес Херкель как-то сравнил «с идеально подготовленными соревнованиями по плаванию в бассейне без воды». Критика будет и на этот раз – хотя бы уж за то, что, из-за переноса выборов, на избирательную кампанию будет отведено не полных два месяца. Одно уж это должно вызвать недоверие к ее исходу.

Но к санкциям, давлению и международной изоляции любое негодование международных структур еще ни разу не приводило. Сказывалась геополитическая значимость Азербайджана (его соседство с Ираном и Россией), да умение Алиева «продать» эту значимость западным партнерам. Официальному Баку до сего дня удачно удавалось ни к кем из мировых центров силы не поругаться всерьез и не сблизиться настолько, чтобы попасть в опасную зависимость.

Наконец, эти выборы не ознаменуются и массовыми выступлениями оппозиции: она в Азербайджане давно обескровлена, разделена на враждующие фракции и вряд ли способна доставить какие-то серьезные неприятности действующим властям. А значит, в самой стране критика из-за рубежа обречена уходить в пустоту. 

От Гейдара до Гейдара

Более вероятно, что перенося выборы, Алиев думает о перспективе на 20-е годы. Когда в 2016 году в Азербайджане прошел инициированный главой государства референдум по поправкам в Конституцию, ряд экспертов высказывали предположения, что эта затея задумана для того, чтобы обеспечить в будущем передачу власти в стране от отца к сыну. Действительно, одна из поправок позволяет выдвигаться в президенты с 28-летнего возраста. Именно столько в 2025 году исполнится тезке и внуку основателя правящей династии Гейдару Алиеву-младшему, ныне являющемуся студентом Азербайджанской дипломатической академии.

Конечно, через семь лет Ильхам Алиев будет не на столько стар, чтобы уходить на покой: ему исполнится лишь 63 года. Но что мешает ему последовать примеру Армении, изменить форму правления и править страной из кресла премьер-министра до тех пор, пока это позволяет здоровье? Косвенным свидетельством того, что Алиев решил окончательно превратить управление страной в семейное предприятие может быть и прошлогоднее назначение супруги президента, Мехрибан, на пост вице-президента.

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В эту версию вписывается и перенос даты выборов. Через семь лет главу государства будут избирать и в России. Стало быть, и тогда у клана Алиевых будет российская «шумовая завеса», которую Гейдару младшему может понадобиться куда больше, чем его отцу сейчас.

Догнать и перегнать Среднюю Азию

Система, выстроенная за последние двадцать лет в Азербайджане, немногим отличается о той, что есть у ее соседей на противоположном берегу Каспийского моря. В Баку, как в Ашхабаде или в Душанбе живет и процветает все та же, деликатно выражаясь, управляемая демократия, при которой транзит власти возможен или революционным путем, или от правителя преемнику. Что таким преемником может быть и человек из своей семьи, по-видимому, задумывался каждый из постсоветских среднеазиатских лидеров. Вот только воплотить в жизнь идею передачи власти по наследству удалось лишь в Азербайджане. Что ж, если квазимонархический принцип власти в этой стране восторжествует, то азербайджанский пример окажется для правителей-соседей если не заразительным, то уж, по крайней мере, поучительным.

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