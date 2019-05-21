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Выборы пройдут по новым правилам: Парубий экстренно созывает Раду по приказу Зеленского
21 мая 2019, 22:39 • 72 • Политика
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий экстренно созывает парламентариев по приказу президента Владимира Зеленского. Последний после указа о роспуске Рады намерен обсудить с собравшимися грядущие досрочные выборы, для которых предложены новые правила.
О внеплановом срочном заседании Парубий написал в Twitter, приложив подтверждающие документы. Он отметил, что, согласно его распоряжению, парламентарии соберутся 22 мая в 12:00.
Таким образом, спикер рады исполнил распоряжение Зеленского, который велел собрать членов украинского парламента в среду. До этого президент Украины опубликовал указ о роспуске парламента и назначил дату досрочных выборов на 21 июля.
На внеочередном заседании с подачи Зеленского будут рассмотрены изменения, которые он намерен внести в процедуру парламентских выборов. Как сообщает РБК, украинский лидер намерен снизить проходной барьер для партий с 5% до 3%, а также убрать мажоритарную систему и оставить только выборы по партийным спискам.
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