Выборы пройдут по новым правилам: Парубий экстренно созывает Раду по приказу Зеленского

О внеплановом срочном заседании Парубий написал в Twitter, приложив подтверждающие документы. Он отметил, что, согласно его распоряжению, парламентарии соберутся 22 мая в 12:00.

Таким образом, спикер рады исполнил распоряжение Зеленского, который велел собрать членов украинского парламента в среду. До этого президент Украины опубликовал указ о роспуске парламента и назначил дату досрочных выборов на 21 июля.

На внеочередном заседании с подачи Зеленского будут рассмотрены изменения, которые он намерен внести в процедуру парламентских выборов. Как сообщает РБК, украинский лидер намерен снизить проходной барьер для партий с 5% до 3%, а также убрать мажоритарную систему и оставить только выборы по партийным спискам.