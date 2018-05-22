Выборы примара Кишинёва: социология с треском проиграла

Местные выборы в Молдове как репетиция парламентских

Молдавская социология села в лужу – прогнозы в отношении перспектив фаворитки Влада Плахотнюка не подтвердились. Сильвия Раду, которой прочили второй тур «к бабке не ходи», а в иных симпатизирующих Демократической партии исследованиях даже убедительное лидерство и пальму первенства в руках, со свистом пролетела мимо перспективы стать градоначальницей Кишинёва с результатом 17,65% голосов. Не помогла Раду и массированная кампания в медиа, подконтрольных ДПМ, которую ей устроили демократы совершенно бесплатно, то есть даром.

Вторым стал лидер оппозиционной платформы «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе – его социологи видели исключительно на третьем месте примерно с тем же результатом, который получила Сильвия Раду. Кандидат правых сил, каковым считается Нэстасе, набрал 32,12% и вышел во второй тур с лидером гонки – социалистом Ионом Чебаном (40,97% поддержки). Социология не давала Чебану более 35 с небольшим процентов, а компания Intellect Group вообще ошиблась почти вдвое, назвав цифру 22,8%.

Сели в лужу и СМИ, активно продвигающие в массы кандидатуру Сильвии Раду – промывание мозгов избирателю не помогло креатуре Плахотнюка, исполняющей обязанности генпримара молдавской столицы, получить голоса. Зато и социологи, и журналисты, сами того не желая, позволили сделать выводы в отношении и кандидатур, которые тянет во власть ДПМ, вопреки умонастроениям граждан и самих демократов, название партии которых всё больше походит на оксюморон.

Проигравшая Раду списала результат на низкую явку избирателей: «Голосование фактически разделили между собой две политические партии, которым удалось мобилизовать свой электорат, работая на местах с избирателями. Меня поразила низкая явка избирателей на участки и небольшой процент проголосовавших за мою кандидатуру». «Свой» электорат ей привести к урнам для голосования не удалось, но причины тем не менее Раду видит не в себе. Народ не тот – не пришёл голосовать. И ведь не пришло в голову бывшей исполняющей обязанности генпримара, что люди голосовали ногами – против неё в том числе.

В выборах столичного градоначальника приняли участие 225919 человек, то есть 35,43% от общего числа избирателей. Второй тур должен состояться через две недели. Социалистам, выигравшим первый тур, пока ликовать рано – борьба будет жарче, поскольку теперь вокруг Андрея Нэстасе можно ожидать ситуативного единения всех оппонентов ПСРМ. По этому поводу уже высказался представитель Европейской народной группы, вице-председатель парламента РМ Валерий Гилецкий: он настаивает на том, что «объединение всех проевропейских сил вокруг Андрея Нэстасе — шанс сохранить столицу на европейском пути после второго тура выборов в Кишинёве».

Проевропейцев бодрит тот факт, что левые силы не выигрывали столичные выборы. Но им гарантированно нужно найти примерно 30 тысяч голосов: разрыв между Чебаном и Нэстасе чуть менее 20 тысяч, как проголосуют избиратели Сильвии Раду – неизвестно. Задача ПСРМ – не останавливаться на достигнутом и привести во втором туре на участки как можно больше своих сторонников.

«Сегодняшняя ночь самая печальная за последние 11 лет для роты бездельников и аферистов. Она печальна для батальона «унионистов» которые сгалюцинировали недавно, что 55% города за «унире», а проголосовали…5%. И она очень оптимистична для тех, кто верит, что бардак и разрушение реально прекратить», – прокомментировал результаты первого тура выборов в Кишинёве политический эксперт Валерий Осталеп.

А вот в Бельцах, где тоже выбирали примара, второго тура не будет – здесь одержал убедительную победу с предварительным результатом 61,74 % Николай Григоришин, кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатого (он скрывается в России от преследования молдавских властей). Главным его соперником был кандидат от ПСРМ, к которому благоволил и Плахотнюк, его результат – 19.33%. Известно, что «Наша партия» критикует и демократов, и социалистов, считая, что они работают в связке. «Победа Григоришина продемонстрировала верность и поддержку бельчан команде Ренато Усатого и выбранному им курсу преобразований, направленных на модернизацию северной столицы. Своим выбором жители Бельц доказали нежелание отдавать свой город на растерзание плахотнюковской олигархической системе, захватившей всю Молдову», — заявили в «Нашей партии». В Бельцах проголосовали 34,93% избирателей.

За голосованием в Кишинёве и Бельцах скрывается второй план – выборы в четырёх молдавских коммунах и одном из сёл. На этом поле – безусловная победа демократов, четверо кандидатов от ДПМ прошли во власть с результатом 79-90% поддержки, причём в коммунах Леушень, Воловица и селе Немцень демократы разгромили социалистов, а в Пырлице – кандидата от политической силы Нэстасе «Достоинство и правда».

В этом, собственно, состоит стратегия Влада Плахотнюка – удержаться у руля Молдавии за счёт мажоритарной составляющей смешанной системы парламентских выборов, которые состоятся в этом году. Местные можно считать генеральной репетицией.