Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Венгрия привлекает внимание НАТО к Закарпатью
"Прямая линия" Путина станет технологичней
Схватить Донецк за Горловку и «затянуть петлю»
Соловьев: США обнаглели! УЛЬТИМАТУМ Ирану не пройдет!
Главная / Украина

Выборы примара Кишинёва: социология с треском проиграла

22 мая 2018, 23:24  •  27 • Украина
Местные выборы в Молдове как репетиция парламентских
Молдавская социология села в лужу – прогнозы в отношении перспектив фаворитки Влада Плахотнюка не подтвердились. Сильвия Раду, которой прочили второй тур «к бабке не ходи», а в иных симпатизирующих Демократической партии исследованиях даже убедительное лидерство и пальму первенства в руках, со свистом пролетела мимо перспективы стать градоначальницей Кишинёва с результатом 17,65% голосов. Не помогла Раду и массированная кампания в медиа, подконтрольных ДПМ, которую ей устроили демократы совершенно бесплатно, то есть даром.
Вторым стал лидер оппозиционной платформы «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе – его социологи видели исключительно на третьем месте примерно с тем же результатом, который получила Сильвия Раду. Кандидат правых сил, каковым считается Нэстасе, набрал 32,12% и вышел во второй тур с лидером гонки – социалистом Ионом Чебаном (40,97% поддержки). Социология не давала Чебану более 35 с небольшим процентов, а компания Intellect Group вообще ошиблась почти вдвое, назвав цифру 22,8%.
Сели в лужу и СМИ, активно продвигающие в массы кандидатуру Сильвии Раду – промывание мозгов избирателю не помогло креатуре Плахотнюка, исполняющей обязанности генпримара молдавской столицы, получить голоса. Зато и социологи, и журналисты, сами того не желая, позволили сделать выводы в отношении и кандидатур, которые тянет во власть ДПМ, вопреки умонастроениям граждан и самих демократов, название партии которых всё больше походит на оксюморон.
Проигравшая Раду списала результат на низкую явку избирателей: «Голосование фактически разделили между собой две политические партии, которым удалось мобилизовать свой электорат, работая на местах с избирателями. Меня поразила низкая явка избирателей на участки и небольшой процент проголосовавших за мою кандидатуру». «Свой» электорат ей привести к урнам для голосования не удалось, но причины тем не менее Раду видит не в себе. Народ не тот – не пришёл голосовать. И ведь не пришло в голову бывшей исполняющей обязанности генпримара, что люди голосовали ногами – против неё в том числе.
В выборах столичного градоначальника приняли участие 225919 человек, то есть 35,43% от общего числа избирателей. Второй тур должен состояться через две недели. Социалистам, выигравшим первый тур, пока ликовать рано – борьба будет жарче, поскольку теперь вокруг Андрея Нэстасе можно ожидать ситуативного единения всех оппонентов ПСРМ. По этому поводу уже высказался представитель Европейской народной группы, вице-председатель парламента РМ Валерий Гилецкий: он настаивает на том, что «объединение всех проевропейских сил вокруг Андрея Нэстасе — шанс сохранить столицу на европейском пути после второго тура выборов в Кишинёве».
Проевропейцев бодрит тот факт, что левые силы не выигрывали столичные выборы. Но им гарантированно нужно найти примерно 30 тысяч голосов: разрыв между Чебаном и Нэстасе чуть менее 20 тысяч, как проголосуют избиратели Сильвии Раду – неизвестно. Задача ПСРМ – не останавливаться на достигнутом и привести во втором туре на участки как можно больше своих сторонников.
«Сегодняшняя ночь самая печальная за последние 11 лет для роты бездельников и аферистов. Она печальна для батальона «унионистов» которые сгалюцинировали недавно, что 55% города за «унире», а проголосовали…5%. И она очень оптимистична для тех, кто верит, что бардак и разрушение реально прекратить», – прокомментировал результаты первого тура выборов в Кишинёве политический эксперт Валерий Осталеп.
СК возбудил ещё два дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе
А вот в Бельцах, где тоже выбирали примара, второго тура не будет – здесь одержал убедительную победу с предварительным результатом 61,74 % Николай Григоришин, кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатого (он скрывается в России от преследования молдавских властей). Главным его соперником был кандидат от ПСРМ, к которому благоволил и Плахотнюк, его результат – 19.33%. Известно, что «Наша партия» критикует и демократов, и социалистов, считая, что они работают в связке. «Победа Григоришина продемонстрировала верность и поддержку бельчан команде Ренато Усатого и выбранному им курсу преобразований, направленных на модернизацию северной столицы. Своим выбором жители Бельц доказали нежелание отдавать свой город на растерзание плахотнюковской олигархической системе, захватившей всю Молдову», — заявили в «Нашей партии». В Бельцах проголосовали 34,93% избирателей.
За голосованием в Кишинёве и Бельцах скрывается второй план – выборы в четырёх молдавских коммунах и одном из сёл. На этом поле – безусловная победа демократов, четверо кандидатов от ДПМ прошли во власть с результатом 79-90% поддержки, причём в коммунах Леушень, Воловица и селе Немцень демократы разгромили социалистов, а в Пырлице – кандидата от политической силы Нэстасе «Достоинство и правда».
В этом, собственно, состоит стратегия Влада Плахотнюка – удержаться у руля Молдавии за счёт мажоритарной составляющей смешанной системы парламентских выборов, которые состоятся в этом году. Местные можно считать генеральной репетицией.
Соб. корр. ФСК
Обзор новостей

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
27
Источник
Похожие новости
22 мая 2018, 23:09
Обнародован указ Порошенко о прекращении действия для Украины ряда договоров СНГ
22 мая 2018, 19:54
Украина впервые провела пуски американских комплексов Javelin
22 мая 2018, 18:09
Захарченко обвинил режим Порошенко в самой массовой после ВОВ гибели населения Донбасса

21 мая 2018, 22:39
Суд Украины арестовал российское судно по делу о добыче песка в Крыму
21 мая 2018, 19:24
Обвинитель Украинского народного трибунала требует пожизненного заключения для Порошенко
22 мая 2018, 16:39
Бывший премьер Украины назвал арест Вышинского нарушением Конституции
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 мая 2018, 19:39
Почему цветы, преподнесенные Президентом России канлеру Германии, вызвали переполох на Западе
17 мая 2018, 10:09
«Собибор». Реакция на фильм в отдельно взятом кинозале
21 мая 2018, 08:25
ВМФ России в шаге от провала в глобальной гонке средств стратегической морской ПРО
16 мая 2018, 00:12
Кaк скрывал cвои взгляды консул-шoвиниcт
19 мая 2018, 14:09
Армения: десять дней Никола Пашиняна
21 мая 2018, 09:54
А они как побегут
16 мая 2018, 17:39
Симоньян прокомментировала публикацию Washington Examiner с призывом бомбить Крымский мост
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.