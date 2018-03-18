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Выборы президента в Москве: Мама не говорила "сходи проголосуй"

18 марта 2018, 21:24  •  63 • В России

К своим первым выборам готовилась я не хуже, чем кандидаты. Смотрела бурные дебаты, сходила заранее и написала заявление, чтобы голосовать в центре Москвы, а именно в здании Центрального телеграфа. Трепетно носила отрывной талон заявления в паспорте и ждала этот день, когда я пойду и проголосую за президента России. У меня есть свое мнение и я не могла остаться дома, я очень хотела быть частью избирательного процесса, и я знаю, что мой голос важный, нужный, как и любого другого гражданина России.

- А я в Паттайе уже проголосовала, 4 часа прождала - столько людей, не ожидала, - расскажет мне подруга Маргарита Хитрова по телефону из Таиланда.

- А я как раз иду на свой участок, у нас -18 градусов, но солнечно, как у вас в Таиланде, - говорю я.

В полдень на участке 145 в Никитском переулке в Москве было людно. Много курсантов и полиции. Я сначала не поняла, может кто-то важный голосует? Но оказалось, что вход свободный - заходи и голосуй. Я подошла к столам с надписью "голосование по заявлениям". В очереди передо мной стоял сотрудник полиции. Иностранные и российские телекомпании снимали, как голосуют люди в погонах.

- А я сегодня весь день работаю в Тверском районе, голосовать тоже хотелось. Поэтому заранее написал заявление, чтобы голосоыать не по месту прописки, - говорит сотрудник полиции Александр.

- Коллег ваших много, - замечу я.

- Ну, да. Частями приходим.

Получаю бюллетень. И сразу вижу фамилию кандидата, за которого буду голосовать.

- А можно любой знак ставить? Сердечко можно нарисовать? - спрашиваю у сотрудника участка.

- В кабинке есть полные правила, что и как заполнять, чтобы не испортить бюллетень, - ответили мне.

Но поставить я решила символичную галочку - все же кандидат, за которого я голосовала, очень серьезный. С особым трепетом я это делала, потому что мои оба деда из России - Карелия и Сибирь. Чувствую, что они порадовались бы тому, что я живу в России - на нашей земле, там где зарождалась наша семья. В 50-х годах мои дедушки приехали в Донбасс работать, развивать угольную промышленность. Оба работали на шахтах. Знали бы мои деды (Царство им Небесное), что сейчас с Донбассом.

Крайне важно, чтобы у России был сильный президент. Для меня эти выборы были первыми и очень важными. Я выбрала того, кому верю, кого уважаю и за кого голосовал бы Донбасс, если бы была такая возможность.

Кстати, на выборах было много молодежи, которые также с трепетом впервые выбирали свое будущее. Им всего 18, 19 лет. Но они пришли. Снимали процесс на телефон, делали селфи, но они сделали свой выбор.

- Мне мама не говорила "сходи проголосуй", я сама ждала этот день, - говорит 19-летняя Наталья из Москвы. - И друзья мои не колебались в выборе - мы заранее обсудили, кто сможет сделать наше будущее лучше.

Но особый восторг был у детей, которые приходили на участки с родителями. Голосовать они не могут, но их интересовал сам процесс.

- Вот мой сын Миша вчера весь вечер спрашивал за кого я буду голосовать и почему, что такое бюллетень. Ему-то я показал сегодня бюллетень. Важно, чтобы он видел историю своими глазами. Ему же хоть и 9 лет, но он точно этот наш поход запомнит, - говорит Валерий Александров.

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