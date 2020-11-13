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Выборы президента США стали последней каплей: Facebook и Twitter быстро теряют пользователей

13 ноября 2020, 23:50  •  73 • Политика
Американцы отказываются от Facebook и Twitter после выборов президента США из-за цензуры консервативных материалов. Эксперт предсказывает полный уход людей, которые поддерживают идеи республиканцев.
Главные социальные сети США Facebook и Twitter стремительно теряют пользователей после президентских выборов в США. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что из соцсетей уходят консервативно настроенные пользователи, которые недовольны информационной политикой Facebook и Twitter, показавшей себя "во всей красе" во время президентских выборов. Сети активно продвигали кандидата от демократов, цензурировали любую негативную информацию о нём, а также скрывали сообщения самого президента США.
По данным WSJ, пользователи уходят в альтернативные соцсети. Всего за неделю количество пользователей Parler подскочило с 4,5 миллионов до 8 миллионов. А у платформы Rumble число просмотров за месяц выросло на 60,5 миллионов.
Как пояснила профессор Университета Южной Каролины Шэннон Макгрегор, в конечном итоге все, кто поддерживает идеи республиканцев, уйдут из Facebook и Twitter, если соцсети продолжат цензурировать консервативные материалы. Потому что этим людям не с кем будет спорить, если исчезнут материалы, на которые можно реагировать, приводит её слова Nation News.

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