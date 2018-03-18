Выборы президента Российской Федерации. Онлайн

В России начались выборы президента страны.

Граждане выбирают главу государства из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз"), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского ("Яблоко").

По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком зарегистрировал 110 млн 858 тыс. 228 избирателей, в том числе в России 108 млн 968 тыс. 869 человек, а за ее пределами - 1 млн 889 тыс. 359. На выборах 2012 года были зарегистрированы 109 млн 860 тыс. 331 избирателей.

01:31:54 18.03.2018

Более 9 тыс. жителей Сахалина и Курил проголосовали на выборах президента досрочно, сообщил ТАСС заместитель председателя облизбиркома Сахалинской области Павел Сиваконов. "Из них 3 тыс. 730 человек это граждане, проживающие в труднодоступных местах (маяки, погранзаставы, метеостанции и др.), остальные 5 тыс. 351 голосовали на судах", - пояснил он.

01:30:29 18.03.2018

Все избирательные участки открылись в Хабаровском крае и Еврейской автономии. "На территории Хабаровского края открылись все 800 участков ровно в 08:00 (01:00 мск). Было, напомню, 854 [участка], 54 из них - на судах, избиратели на которых уже проголосовали", - сказал секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков. "В Еврейской АО открылись все 184 участка. Работают в штатном режиме", - сказала секретарь областной избирательной комиссии Ольга Ефимова.

01:25:52 18.03.2018

В Магадане в день выборов президента РФ проходит фотоконкурс "В объективе – выборы!". Победители получат iPhone8, iPad или камеры GoPro. Для участия в конкурсе нужно проголосовать на выборах. Чем раньше человек придет на избирательный участок, тем больше шансов он получит на выигрыш. Участники должны сфотографироваться на фоне пресс-вола и опубликовать фотографию в соцсетях -"ВКонтакте" или в Instagram с официальными хэштегом конкурса: #Выборы49+. Также нужно указать хэштеги номинаций: #яголосую, #навыборывсейсемьей, #выбираемсердцем (для влюбленных), #выбираюсдрузьями. Впервые принимающие участие в голосовании могут опубликовать фотографию с хэштегом #голосуювпервые.

01:22:11 18.03.2018

Фактов нарушения процедуры голосования в Сахалинской области пока не зарегистрировано, сообщил ТАСС заместитель председателя облизбиркома Сахалинской области Павел Сиваконов. "Участки открылись [в 00:00 мск] во всех районах Сахалина и Курил. Голосование идет без сбоев, нарушений нет", - сказал он.

01:19:45 18.03.2018

Жители Хабаровского края смогут прямо на избирательных участках проголосовать за один из проектов благоустройства городской среды, выбрать молодежных советников глав муниципальных образований, принять участие в школьном опросе и решить, как будут учиться их дети. Также всем желающим предложат продегустировать продукцию местных производителей, сделать "фото на выборах" и попытать счастье в розыгрыше цифровой техники.

01:16:17 18.03.2018

Между тем, голосование на выборах президента РФ уже началось и за рубежом. ЦИК сообщает, что в 08:00 по местному времени (23:00 мск) открылись три избирательных участка в Новой Зеландии.

01:11:47 18.03.2018

В Хабаровске голосующих в гимназии №5 встречает фольклорными песнями ансамбль "Рождество". Музыканты играют на гармошках и балалайках, а также исполняют композиции на баклушах в русском народном стиле.

01:06:57 18.03.2018

На большинстве участков для избирателей организовали "народные столы" — в рамках акции "Народный стол — наш выбор 27" местные производители привезли в общей сложности 500 т своей продукции, которую можно будет приобрести по сниженным ценам. На одном из участков повара презентуют пришедшим проголосовать "завтрак президента", состоящий из блюд дальневосточной кухни. Участие в завтраке должен принять глава региона Вячеслав Шпорт. На остальных участках избирателей ждут выступления местных творческих коллективов, фотозоны и бесплатные сувениры.

01:04:50 18.03.2018

На избирательных участках граждан ждут подарки и конкурсы. Так, участники фотоконкурса #ПриморьеВыбирает могут выиграть бытовую технику. Для этого нужно сфотографироваться в специальной зоне на избирательном участке и разместить фото в соцсетях. Жители Дальнереченска в возрасте от 18 до 39 лет также смогут поучаствовать в конкурсе "Выбирай будущее".

01:03:10 18.03.2018

Голосование на выборах президента РФ началось в Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономии. Так, в Приморье ровно в 08:00 местного времени (01:00 мск) открылось более 1,3 тыс. стационарных избирательных участков.

01:02:37 18.03.2018

Более 3,5 тыс. моряков, приписанных к Невельскому порту, проголосовали досрочно на выборах президента. "У нас было организовано 94 участка на судах, проголосовало 3 тыс. 528 человек, что составляет 99,5% от общего количества избирателей", - сообщили ТАСС в Невельской судовой комиссии.

00:49:31 18.03.2018

На Сахалине в день выборов будет работать "Инватакси". Как пояснили в облизбиркоме, маломобильные жители Сахалинской области могут проголосовать на дому или бесплатно воспользоваться услугами спецтранспорта.

00:44:05 18.03.2018

Сотрудники полярной станции "Беллинсгаузен" в Антарктиде проголосовали в полном составе на выборах, сообщил в воскресенье председатель участковой избирательной комиссии на полярной станции Игорь Идрисов.

00:41:33 18.03.2018

Девять избирательных участков открылись в Южно-Курильском районе, из них 3 расположены на острове Шикотан, остальные на Кунашире. В день выборов президента на островах солнечная погода. "Явка уже есть, люди идут голосовать активно", - сообщили в территориальной избирательной комиссии Южно-Курильского района.

00:39:06 18.03.2018

Все избирательные участки в Чечне готовы к выборам, в день голосования ожидается высокая явка, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по итогам совещания с руководителями правительства региона.

00:33:09 18.03.2018

Акция "Здоровье колымчан" проходит на 41 избирательном участке Магаданской области. Жители Колымы смогут измерить уровень артериального давления и сахара в крови, придя на выборы.

00:28:26 18.03.2018

Военнослужащие Петропавловска-Камчатского активно голосуют на выборах. Как сообщила одна из избирателей, очереди не уменьшаются и после открытия участка №26 возле одной из воинских частей.

"Здесь очень много народу, даже после 9:00 часов здесь продолжаются очереди. В основном, конечно, это военные. Тем кто проголосовал дарят флажки и сердечки с надписью "Я люблю Камчатку", - рассказала она.

00:25:52 18.03.2018

В ЦИК сообщили, что трудности при доступе на избирательные участки в России испытывают 10 млн человек.

00:23:50 18.03.2018

На избирательном участке в Северо-Курильске (остров Парамушир) образовалась очередь. Как сообщила ТАСС сотрудница территориальной избирательной комиссии Северо-Курильского района, голосовать пришли более 20 человек.

00:21:06 18.03.2018 00:16:28 18.03.2018

В воскресенье в 14 муниципальных образованиях Сахалина побывают более 30 российских артистов. Среди них актер, народный артист РФ Сергей Степанченко, заслуженная артистка Ольга Кабо, певица Нина Шацкая и актриса Ольга Будина, а также актеры популярных молодежных сериалов "Деффчонки", "Солдаты", "Молодежка", "Счастливы вместе", "Кухня" и многие другие.

00:09:49 18.03.2018 00:08:25 18.03.2018

В ЦИК сообщили, что членам УИК с правом совещательного голоса разрешено вести в помещениях для голосования фото- и видеосъемку, запрет на это устранен.

00:08:10 18.03.2018 00:06:18 18.03.2018

В аэропорту Южно-Сахалинска впервые открылся избирательный участок. Принять участие в голосовании могут пассажиры, гости и сотрудники аэропорта, не имеющие возможности проголосовать по месту постоянной регистрации.

00:04:49 18.03.2018

Президентские выборы стартовали в Сахалинской области, здесь избиратели смогут прийти на 320 участков, из них 311 постоянных и девять временных.

00:03:45 18.03.2018

Голосование началось в Магаданской области. Принять участие в выборах на Колыме смогут 105 тыс. человек, из них 7 тыс.- молодые люди, голосующие впервые.

23:57:17 17.03.2018

Первые фотографии с хэштегом #голосуемпервыми появились в социальной сети Instagram.

23:55:37 17.03.2018

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил о росте хакерской активности перед выборами. По его словам, в субботу были зафиксированы атаки на сайты Роскомнадзора и онлайн-издания Lenta.Ru.

23:49:31 17.03.2018

В поселке Палана на севере Камчатки на избирательном участке №167 находятся не менее ста избирателей, не считая очереди на улице.

23:41:52 17.03.2018

В поселке Эгвекинот на Чукотке открыли два участка. Избиратели идут голосовать несмотря на 30-ти градусный мороз и сильный ветер. Много людей пришли на выборы впервые. Для детей приготовили подарки. Очередей нет.

Ранее досрочно уже проголосовали 618 человек - это оленеводы, шахтеры и старатели. 23:38:13 17.03.2018 23:37:10 17.03.2018

На Камчатке в день голосования проходит флешмоб ”Голосуем первыми”, сообщила ТАСС региональный координатор корпуса ”За чистые выборы” Анна Старченко. ”У нас установлена фотозона, необходимо сделать фотографию и выложить в сеть Instagram с хэштегом #голосуемпервыми, лучшее фото может получить приз”, - рассказала Старченко.

23:35:51 17.03.2018

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала вызовом всему миру и правам человека заявление МВД Украины, что россиян не пустят на избирательные участки в посольстве и консульствах.

23:29:30 17.03.2018 23:26:02 17.03.2018

Столичные ситуационные центры по наблюдению за нарушениями на выборах президента РФ открылись в здании ОП РФ и сети общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг".

23:22:24 17.03.2018

Все 55 избирательных участков на Чукотке открылись без задержек, сообщает региональный избирком.

23:20:45 17.03.2018

ЦИК РФ получил первую жалобу с требованием отменить результаты выборов президента России, которые еще не прошли, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Жалоба поступила из Краснодарского края, сказала она на торжественном заседании ЦИК, посвященном началу голосования.

23:17:13 17.03.2018

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров сообщил, что участки для голосования на выборах с помощью портала госуслуг выбрали 1,6 млн человек.

23:15:05 17.03.2018 23:12:10 17.03.2018

Общественная палата (ОП) РФ направила на выборы главы государства более 146 тысяч наблюдателей, сообщил на брифинге секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

23:11:54 17.03.2018

Председатель ЦИК России Элла Памфилова положительно оценила готовность избирательной системы РФ к выборам президента и заявила, что в организации выборов президента РФ "многое удалось".

23:09:46 17.03.2018

На Камчатке голосование стартовало активно. На участок №17 в Петропавловске-Камчатском к 8:00 утра пришли более двух десятков избирателей.

23:08:09 17.03.2018

Государственная автоматизированная система "Выборы" готова к проведению выборов президента 18 марта, сообщил в субботу министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

23:01:02 17.03.2018 23:01:00 17.03.2018

В России началось голосование на выборах президента. Избирательные участки открылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе в воскресенье в 8:00 по местному времени (23:00 17 марта мск).

23:00:09 17.03.2018