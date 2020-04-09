Выборы президента по почте - ради безопасности: В Польше оппозиция и власти вступили в спор о голосовании

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не против провести выборы президента страны по почте. Голосование намечено на 10 мая, однако в условиях распространения коронавируса организовать очные выборы будет сложнее. Дуда отметил, что единственный на сегодня путь - это создать условия для безопасного волеизъявления. Удалённого.

Удалённый доступ Дуда предложил сделать через почту.

"Если выборы пройдут по почте с соблюдением всех положений закона, то я за", - добавил Анджей Дуда.

К слову, польская оппозиция настаивает на переносе выборов. Дуда говорит, что готов ждать не дольше, чем до августа. В целом же в минувший понедельник сейм уже принял закон о возможности почтового голосования. Теперь своё слово должен сказать сенат, куда законопроект также поступил. Однако сенат контролируют оппозиционные силы, таким образом, дискуссия может получиться жаркой.

Если сенат не одобрит норму, она опять отправится в сейм. Там, в свою очередь, есть шанс преодолеть вето верхней палаты при наличии большинства голосов.