Выборы президента - 2018: где голосовать, как проголосовать не по прописке, что делать, если вас нет в списках

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Как узнать, могу ли я голосовать?

Голосовать может любой совершеннолетний человек. То, есть, если вам есть 18, и вы гражданин России – добро пожаловать на избирательный участок. Но есть исключения. Активного избирательного права лишены люди, официально признанные недееспособными, а также отбывающие срок в местах лишения свободы по решению суда. Все остальные факторы – состояние здоровья, отсутствие регистрации, содержание в следственном изоляторе – не могут быть препятствием для голосования.

По данным Санкт-Петербургского Центризбиркома, на 1 февраля в Петербурге зарегистрировано 3 817 377 избирателей.

Когда и где голосуют?

Выборы назначены на 18 марта. В этот день избирательные участки будут открыты 12 часов: с 8.00 до 20.00. Всего в Петербурге откроется 1880 избирательных участков.

Как узнать, где голосую я?

Каждый избиратель прикреплен к определенному участку – УИК. Как правило, он расположен в ближайшей от дома школе, доме творчества, детском саду или другом общественном месте. Найти его можно в списках на сайте Центризбирокома или на специальной интерактивной карте map.rostelecom-cc.ru.

А что делать, если меня нет в списках?

Сначала – самое банальное. Убедитесь, что вы пришли по адресу. Если вы заранее не позаботились о том, чтобы проголосовать там, где вам удобно, то вам придется идти только на участок, за которым закреплен ваш дом.

Если все верно, но вас все равно нет в списках, обратитесь к председателю УИК. Вы можете прямо на участке написать заявление о включении в список избирателей. Секретарь проверит вашу регистрацию и выдаст бюллетень. Все это должно занять не больше двух часов.

Мне отказали, что делать в таком случае?

Попросить выдать вам письменно оформленный отказ. В нем должны быть изложены причины, по которым вам не позволяют проголосовать именно здесь. Это решение Вы имеете право обжаловать в ТИК (территориальной избирательной комиссии) или районном суде.

Можно ли заранее узнать, есть ли я в списках?

На самом деле «потерянные» избиратели сейчас редкость. Большинству петербуржцев вот уже несколько дней приходят сообщения с приглашением на выборы. Тем не менее, вы имеет право заранее ознакомиться со списками избирателей. Сделать это можно на сайте ЦИК или в избирательной комиссии.

Мои данные в списках есть, а адрес/фамилия указаны неправильно. Мне могут отказать в голосовании?

Нет, это не ваша вина. Комиссия обязана исправить эту ошибку. Конечно, будет лучше, если вы обнаружите ее заранее и заранее же сообщите о неточности. Но, если случилось так, что ошибку вы обнаружили только на выборах, то ее должны исправить незамедлительно. Если комиссия вам отказывает, вы можете пожаловаться в вышестоящий орган.

Я пришел на выборы. И что тут делать?

Голосовать. Главное, не забыть взять с собой паспорт: бюллетень вам выдадут только при его предъявлении.

Получив бюллетень, вы расписываетесь напротив своей фамилии в списках. Это подтверждение, что вы – это действительно вы. Пожалуйста, прежде, чем расписаться, проверьте, все ли данные верны.

Обратите внимание, думать над своим выбором, получив бюллетень, вы можете сколько угодно. Но на территории избирательного участка. Если определились, заходите в кабинку для тайного голосования, отмечайте «своего» кандидата и опускайте листок в урну.

А как отмечать?

Любым знаком: крестиком, галочкой, хоть цветочком. Нельзя писать в бюллетене слова, тем более нецензурные, такой бланк будет считаться испорченным. Вы не можете проголосовать за нескольких кандидатов – только за одного.

Если вы нечаянно испортили бюллетень (например, взяли с собой в кабинку малыша, который оставил на нем каракули), попросите у члена избиркома новый бланк. Испорченный вы при этом обязаны вернуть, чтобы избежать «двойного» голосования.

Можно ли проголосовать дома?

Да, если вы физически по какой-то причине не можете прийти на участок. Например, из-за тяжелой болезни, инвалидности или домашнего ареста.

Чтобы сообщить о своем желании проголосовать, нужно позвонить на участок или принести письменное заявление. Сделать это желательно уже сейчас, но заявки принимаются и в день голосования – до 14.00. Если вы не можете обратиться сами, то за вас это могут сделать родственники.

На основании заявки в день голосования к вам приедут члены избиркома и наблюдатель. Обратите внимание, если обращение было устным, то дома вам все равно придется написать заявление. Если человек не в состоянии писать, то по его просьбе и в его присутствии за него это может сделать кто-то другой.

Что делать, если я голосую не по месту регистрации?

Это, пожалуй, главная отличительная особенность выборов-2018. Открепительные талоны и специальные участки для лиц без регистрации канули в прошлое. Теперь в таких случаях нужно просто обратиться в ближайшую ТИК, УИК или в МФЦ. Или же зайти на «Госуслуги». Там вы напишете заявление о голосовании по месту пребывания – неважно, где это будет: другой город, район, да хоть вокзал или аэропорт. Главное, чтобы вы точно знали, где будете находиться в этот момент.

На основании вашего заявления, вас внесут в список ближайшего участка, и вы сможете проголосовать. Только придется поспешить: 12 марта последний день, когда принимаются такие заявления.

Само заявление вы имеете право подать только один раз. Если подали несколько, действительным считается первое, а остальные не учитываются. Вам должны будут выдать отрывной талон с информацией, куда прийти в день голосования.

Я не успел подать заявление, теперь не смогу проголосовать?

Избиратели, не успевшие подать заявление о включении в список по месту нахождения, могут оформить другое - начиная с 13 марта 2018 года, но только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации и не позднее 14:00 17 марта, то есть субботы.

Обстоятельства изменились, я голосую по адресу. Так можно?

Да, но придется подождать. Члены УИК должны будут убедиться, что вы не проголосовали в другом месте.

А если я вообще за границей?

Действия точно такие же, только, как и при голосовании не по месту регистрации. Если же вы уже за рубежом, то можете обратиться с заявлением в местную участковую избирательную комиссию или же просто прийти в день выборов на избирательный участок.

А вот если вы были за границей, но не проголосовали, то, увы, проверить, что в России в это время никто не отдал вместо вас свой голос, не получится. Списки избирателей опечатываются и хранятся в течение года после дня голосования. Поводом для их вскрытия может быть только решение суда или обжалования итогов голосования на участке.

Когда станут известны результаты выборов?

Считать голоса будут в несколько этапов. Сначала – к 20 марта – свои результаты предоставят территориальные избиркомы, к 22 марта – подведут итоги региональные комиссии. Официальные результаты объявят не позднее 29 марта. Но по факту к утру понедельника общая картина уже будет ясна.

Куда обращаться с вопросами?

Информация о работе избирательных участков в Петербурге размещена на сайте Городской избирательной комиссии. На все вопросы могут ответить специалисты «горячей линии» ЦИК по номеру 8-800-707-2018. Часы работы линии: с понедельника по четверг - с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 09:00 до 17:00 (суббота и воскресенье - выходные). С 9 по 20 марта линия будет работать круглосуточно. Звонки на территории России - бесплатны.

Зачем нужны наблюдатели на выборах?

Наблюдатели – это те, кто следит за процессом голосования, а затем и подсчетом голосов. Как правило, своих наблюдателей на участки присылают партии или же отдельные кандидаты. Быть наблюдателем может любой гражданин, обладающий активным избирательным правом. Но при этом он не должен быть членом избиркома, депутатом, прокурором и так далее.

Но это не значит, что можно просто «прийти и смотреть». С наблюдателями заранее проводят тренинги, рассказывают, как реагировать на ту или иную ситуацию, как правильно фиксировать нарушения. У наблюдателя есть право фотографировать процесс выборов, снимать его на видео, знакомиться со списком избирателей, наблюдать за подсчетом голосов, оформлением документов. И вывести его с участка можно только по решению суда.

А вот чего наблюдатель делать не может, так это выдавать бюллетени, агитировать за «своего» кандидата, участвовать в подсчетах и вообще каким-то образом мешать работе комиссии.

Кроме того, на участках могут присутствовать наблюдатели от иностранных государств или международных организаций.

Что делать, если я заметил нарушения?

Вам нужно обратиться с письменным заявлением к председателю участковой комиссии. Если, например, вам дали список избирателей, а там уже стоит подпись, тут два варианта - ошибка или умысел. В случае ошибки сама комиссия составит акт, аннулирует подпись. Если председатель не среагирует, то нужно обращаться в полицию. В случае серьезного правонарушения даже могут быть аннулированы результаты голосования всего участка.

Зачем нужен «день тишины»?

Это сутки перед выборами, когда законом запрещена любая агитация. Они нужны для того, чтобы люди спокойно обдумали свой выбор без давления. Отметим, что собственно приглашение на выборы агитацией не является.

Можно ли складывать бюллетень пополам, ведь урны теперь прозрачные?

И не только можно. Нужно! Это написано даже на самом бюллетене, так сохраняется тайна голосований. Однако обратите внимание, что на ряде участков в Петербурге будет работать КОИБ – комплекс обработки избирательных бюллетеней. Это устройство автоматически подсчитывает голоса. У бюллетеней для комплекса есть специальная маркировка и их складывать нельзя. Просто опустите его в урну для голосования лицевой стороной вниз.

Если я не приду на выборы, меня накажут?

Нет, конечно. И принуждать вас к голосованию тоже не имеют права. И за вас голосовать не должны. Да, выборы пройдут без вас, другие люди решат, кто станет главой государства. А вы по умолчанию согласитесь с решением большинства.

Ко мне подходят на улице и спрашивают, за кого я голосую. Отвечать?

Смотря, кто и зачем спрашивает. Праздное любопытство здесь неуместно. Но если это социологи (с бейджиками!), которые проводят опрос, при желании можете ответить. Так составляются предварительные данные «экзит-пулов».

КОНКРЕТНО

Где в Петербурге расположены территориальные избирательные комиссии

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Адрес: Исаакиевская площадь, 6

Телефон: (812) 570-17-77

ТИК № 1

Адрес: Адмиралтейский район, Измайловский проспект, 10, кабинет 303

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Телефон: (812) 575-08-51

ТИК № 2

Адрес: Василеостровский район, Большой проспект В.О., 55, кабинет 75

Телефон: (812) 329-94-13

ТИК № 3

Адрес: Кировский район, проспект Стачек, 18, кабинет 395

Телефон: (812) 252-15-44, 417-69-53

ТИК № 4

Адрес: Красногвардейский район, Среднеохтинский проспект, 52/11, кабинет 302

Телефон: (812) 576-86-90

ТИК № 5

Адрес: Невский район, проспект Обуховской обороны, 163, корпус 2, кабинет 41

Телефон: (812) 560-61-43

ТИК № 6

Адрес: Красносельский район, улица Партизана Германа, 3, кабинет №504

Телефон: (812) 572-82-53

ТИК № 7

Адрес: Кировский район, проспект Стачек, 18, кабинет 395

Телефон: (812) 252-66-69

ТИК № 8

Адрес: Петродворцовый район, Калининская улица, 7

Телефон: (812) 450-69-82

ТИК № 9

Адрес: Приморский район, улица Савушкина, 83, кабинет 153

Телефон: (812) 576-82-79

ТИК № 10

Адрес: Выборгский район, Большой Сампсониевский проспект, 86, 108

Телефон: (812) 576-56-87

ТИК № 11

Адрес: Калининский район, Арсенальная набережная, 13/1, кабинет 51В

Телефон: (812) 591-78-60

ТИК № 12

Адрес: Приморский район, улица Савушкина, 83, кабинет 218

Телефон: (812) 340-55-89

ТИК № 13

Адрес: Курортный район, Сестрорецк, площадь Свободы площадь, 1, кабинет 371.

Телефон: (812) 437-49-69

ТИК № 14

Адрес: Выборгский район, Большой Сампсониевский проспект, дом 86, кабинет 415

Телефон: (812) 576-56-88

ТИК № 15

Адрес: Кронштадтский район, проспект Ленина, 36

Телефон: (812) 435-30-04

ТИК № 16

Адрес: Центральный район, Невский проспект, 176, кабинет 149

Телефон: (812) 717-02-17

ТИК № 17

Адрес: Калининский район, Арсенальная набережная, 13/1, кабинет 19

Телефон: (812) 591-77-51

ТИК № 18

Адрес: Петроградский район, Большая Монетная улица, 19, кабинет 308-309

Телефон: (812) 232-68-95

ТИК № 19

Адрес: Московский район, Московский проспект, 129, кабинет 343

Телефон: (812) 388-96-88

ТИК № 20

Адрес: Пушкинский район, Октябрьский бульвар, 24, кабинет 122

Телефон: (812) 476-47-03

ТИК № 21

Адрес: Колпинский район, бульвар Победы, 1, кабинет 38

Телефон: (812) 576-96-19

ТИК № 22

Адрес: Выборгский район, Большой Сампсониевский проспект, 86, кабинет 223

Телефон: (812) 248-20-94

ТИК № 23

Адрес: Фрунзенский район, Пражская улица, 46, кабинет 201

Телефон: (812) 576-85-38

ТИК № 24

Адрес: Невский район, проспект Обуховской обороны, 163, корпус 2, кабинет 51-53

Телефон: (812) 560-23-83

ТИК № 25

Адрес: Красногвардейский район, Среднеохтинский проспект, 52/11, кабинет 303

Телефон: (812) 227-09-81

ТИК № 26

Адрес: Красносельский район, улица Партизана Германа, 3, кабинет 502

Телефон: (812) 736-55-77

ТИК № 27

Адрес: Московский район, Московский проспект, 129, кабинет 344

Телефон: (812) 388-38-63

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Телефон: (812) 430-31-84

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