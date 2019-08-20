Выборы председателя Конституционного суда Молдовы стали ударом по коалиции

Майе Санду не понравился результат тайного голосования судей

В понедельник в Молдавии тайным голосованием избрали председателя Конституционного суда.

Конкурс на эту должность был объявлен ещё в начале июля, целый месяц в прессе только и было разговоров, что о предстоящих выборах главы КС, и вот – свершилось. Председатель выбран. Казалось бы – вопрос закрыт, можно начинать работать. Однако тот факт, что председателем стал депутат от Партии социалистов Владимир Цуркану, может вбить клин в достаточно хрупкую парламентскую коалицию.

Майя Санду подвергла жёсткой критике тайное голосование и уже потребовала раскрыть тайну голосования – по её мнению, все судьи должны открыто рассказать, за кого они голосовали.

То есть, всё шло вполне себе демократично до того момента, когда объявили итоги выборов, потому что, по мнению премьер-министра самым достойным кандидатом на пост председателя Конституционного суда может быть только человек, исповедующий «европейские ценности», всё остальное неправильно.

«Назначение представителя Партии социалистов председателем Конституционного суда является грубым действием, которое ещё больше подрывает доверие к единственному учреждению конституционной юрисдикции в стране. У нас есть обоснованные сомнения относительно процедуры голосования, в связи с этим я прошу каждого судью публично объявить, за кого он проголосовал. Если этого не произойдёт, мы оставляем за собой право действовать соответствующим образом. Мы не можем допустить, чтобы процесс деолигархизации государства, направленный против режима Плахотнюка, закончился захватом этого ключевого института другой политической силой, какой бы она ни была», – написала Майя Санду на своей странице в социальной сети Facebook.

Впрочем, Facebook всё стерпит, в реальности же никто не может заставить судей КС раскрывать тайну голосования.

«Никто не вправе обязать конституционного судью или любого другого судью в Молдове раскрыть тайну процесса совещаний. Никто. Даже правоохранительные органы», – прокомментировал требование Майи Санду бывший председатель Конституционного суда Молдовы Виктор Пушкаш.

Он напомнил, что был случай, когда судью КС сняли с должности за то, что он разгласил тайну процесса совещания.

«Премьер может комментировать судей, но разглашать тайну совещаний инстанции никто их обязать не может», – уверен экс-председатель КС.

«Всё стандартно: «А Баба-яга против», – так прокомментировал возмущение Майи Санду экс-министр экономики Александр Муравский.

А политолог Роман Михэшь назвал эту ситуацию «первым серьёзным кризисом альянса ПСРМ и ACUM».

По его мнению, «из этой ситуации есть два выхода: либо Додон должен сдаться и за этим последует отставка Цуркану, либо в отставку уйдёт премьер Санду, что повлечёт за собой досрочные выборы. При том, что у ПСРМ есть все шансы получить большинство в парламенте».

Президент Молдовы Игорь Додон попросил не рассматривать выбор судей КС с политической точки зрения, поскольку Конституционный суд должен быть вне политики.

«Политикам сейчас необходимо воспринимать все процессы, которые происходят в Конституционном суде, без личных предпочтений и принародной вражды. Голосование судей Конституционного суда – вне области политического влияния. Только таким образом можно осуществить настоящую реформу юстиции», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Также в понедельник официально стартовала предвыборная кампания местных выборов, которые вполне могут окончательно «добить» коалицию, если фракции ACUM не понравятся результаты. И есть все основания считать, что не понравятся…

По иронии судьбы вот уже второй раз за время перемен в Молдове КСМ оказывается в водовороте политических интриг, и события, связанные с этим институтом власти, эти перемены провоцируют. Пока, правда, в лучшую сторону.