Выборы нашего времени: Памфилова предложила голосовать осенью два-три дня

На выборах 13 сентября стоит использовать наилучшие практики прошедшего всероссийского голосования по поправкам в Конституцию . В частности, избирательный процесс необходимо растянуть на несколько дней, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Об этом «Известиям» заявили политики и эксперты по итогам встречи Владимира Путина с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой . Глава ЦИК допустила, что в нынешней ситуации Единый день голосования может занять больше времени, чем обычно . 9 июля президент РФ также провел заседание наблюдательного совета АСИ, на котором обсуждался прежде всего инвестиционный климат в стране.

Идеальная безопасность

Спустя неделю после завершения общероссийского голосования по поправкам в Основной закон Владимир Путин встретился в режиме видеоконференции с Эллой Памфиловой. Обсуждались технические и организационные вопросы избирательной кампании, которая проходила в непростых условиях борьбы с коронавирусом.

По словам президента, «с точки зрения обеспечения безопасности всё было сделано просто идеально» . При этом голосование, которое продлилось в общей сложности семь дней, не повлияло негативно на эпидемиологическую ситуацию в стране и не способствовало распространению СOVID-19.

— И среди членов избирательных комиссий не было никаких, слава Богу, проявлений, связанных с эпидемией, и после всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет , ни роста заболеваемости, а наоборот, продолжается дальнейшее снижение, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Кроме того, вся процедура была организована на высоком уровне и соответствовала демократическим принципам . Во время голосования зарегистрировали минимальное количество нарушений , добавил глава государства. Элла Памфилова уточнила, что всего было 33 нарушения, которые своевременно выявили и предотвратили . По ее словам, комиссия обеспечила прямое волеизъявление граждан по главному закону страны и прошедшее голосование можно считать концентрированным выражением прямой демократии.

Элла Памфилова напомнила, что за ходом голосования следили не только наблюдатели (от 18 политических партий и 1,6 тыс. общественных и некоммерческих организаций), но и тысячи журналистов , включая представителей мировых СМИ. По ее словам, журналисты могли свободно посещать любой избирательный участок. Кроме того, в 81 регионе было организовано видеонаблюдение. Демократическим требованиям отвечала избирательная кампания и за рубежом , где россияне могли сделать свой выбор на территории дипломатических учреждений.

— В Латвии процедура волеизъявления граждан состоялась без каких-либо нарушений . Всё прошло прозрачно и соответствовало самым высоким стандартам, — рассказали «Известиям» в латышской партии «Новое Согласие», которая наблюдала за голосованием в прибалтийской стране.

Элла Памфилова также сообщила о возможности использовать опыт прошедшего голосования в будущем. В частности, несколько дней могут продлиться и сентябрьские выборы в РФ. По ее мнению, речь, однако, пойдет не о неделе, а двух-трех днях.

Мужчина на избирательном участке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— В Единый день голосования 13 сентября надо учесть лучшие и самые безопасные для избирателей практики, — согласен депутат Госдумы Виктор Зубарев.

По его словам, многодневное голосование оправдало себя по многим важнейшим пунктам . В первую очередь в части соблюдения эпидембезопасности, добавил парламентарий. Он подчеркнул, что сейчас ситуация стабилизировалась, однако ведущие вирусологи предупреждают о возможной второй волне к началу осени.

— Мы должны понимать, что не все люди будут готовы лишний раз выходить из дома, тем более в людное место, из-за страха заразиться коронавирусом. Следовательно, необходимо обеспечить возможность проголосовать дистанционно в тех регионах, где это возможно, или развести голосование по дням, — заявил «Известиям» депутат.

Продлить голосование на несколько дней — вполне разумная мера, учитывая нынешние реалии, отметил в беседе с «Известиями» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Эксперт напомнил, что при таком подходе снижается риск распространения инфекции. По его словам, пока неясно, столкнется ли РФ со второй волной вспышки COVID-19. Поэтому надо оставаться в состоянии полной готовности и собранности, а каждому жителю России стоит и вовсе минимизировать свои контакты с другими людьми, подытожил он.

Нужен результат

Во второй половине дня Владимир Путин также в режиме онлайн провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Одной из главных тем дискуссии стал инвестиционный климат в субъектах РФ.

Оператор видеоцентра Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Москва осталась на первом месте в рейтинге, который ежегодно составляет АСИ . Мэр столицы Сергей Собянин во время мероприятия отметил, что за последние десять лет объем инвестиций в основной капитал увеличился в 2,3 раза и приблизился к 3 трлн рублей в год. Градоначальник добавил, что город смог преодолеть главные проблемы, связанные с периодом пандемии. В частности, по его словам, на сегодня кассовые обороты предприятий малого и среднего бизнеса вышли на уровень 2019 года.

Глава АСИ Светлана Чупшева сообщила президенту, что следом за мегаполисом в рейтинге идут Татарстан и Тульская область , которая годом ранее заняла шестое место. Кроме того, в десятке оказались Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан, а также Белгородская, Ярославская и Калужская области. В то же время лидерами роста, например, стали Республика Крым и Севастополь, а также Забайкальский кра й, который поднялся на 30 позиций (с 84-го на 54-е место).

— В этом году половина регионов улучшили свой интегральный индекс по сравнению с прошлым годом, при этом 31 из них демонстрирует устойчивый рост второй год подряд, — добавила Светлана Чупшева.

Несмотря на улучшение обстановки, проблемным остается вопрос с контрольными органами . По словам главы АСИ, каждый третий предприниматель в стране жалуется на избыточное административное давление. В основном бизнесмены обращают внимание на нарушения при возбуждении уголовного дела, фальсификации доказательств и необоснованное проведение оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий.

Совбез ООН отказался от российской резолюции по Сирии: "Не набрала голосов" Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вопросы привлечения инвестиций зависят в первую очередь от синергии усилий руководителей субъекта и местного бизнеса, от развития площадок для капиталовложений и от понимания запроса инвесторов, заявил «Известиям» член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

— И география здесь в приоритете. Но при этом удаленность от столицы или промышленно-сервисных центров с определенным потенциалом не должна быть главным тормозящим фактором в развитии инвестклимата в регионах, — сказал он. — Я уверен, что сейчас, в экономически напряженный период, бизнес способен разыграть свою «голубую фишку» — поставить на грамотного инвестора и выиграть путевку в перспективное будущее.

Владимир Путин на заседании отметил, что «индикатором качества деловой среды, доверия предпринимателей должен стать рост инвестиций в экономику субъектов федерации».

— Развитие малого и среднего бизнеса — мы должны наблюдать это, видеть, — вот к чему надо стремиться. Необходимо создавать новые рабочие места, — сказал президент.