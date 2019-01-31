Выборы на Украине: «Юморист» обошел «женщину с рулем»

Это первый сюрприз президентских выборов на Украине, до которых осталось ровно два месяца. Неожиданно, шоумен Зеленский возглавил президентский рейтинг. Опережение в пределах статистической погрешности – 08%, при этом Владимира Зеленского поддерживает 19% избирателей, а Юлию Тимошенко – 18,2%. Разрыв небольшой, но как отмечают социологи группы «Рейтинг», у юмориста есть потенциал. В отличии от Юлии Тимошенко, не вылезающей из украинской политики 22 года.

Есть еще один любопытный момент – предвыборная программа у Владимира Зеленского очень мягкая, и она направлена на внутренние проблемы Украины – коррупция, безработица. Ни слова про войну и борьбу с сепаратизмом, «европейский шлях», «западные ценности» - от прозападной трескотни украинцы давным-давно устали и Зеленский на этом сыграл. Сыграл он и на буксующей «евроинтеграции»: даже люди, слабо разбирающиеся в политике, давным-давно поняли, что никакая Украина, как полноценный партнер и член блока НАТО и ЕС, Западу не нужна. А нужна она Западу, как противовес России, источник антироссийских санкций и политических демаршей, раздражающий фактор и точка вялотекущего регулируемого военного конфликта – все строго по Бжезинскому. Поэтому, у Владимира Зеленского есть шанс привлечь на свою сторону живущий в прифронтовой полосе (с украинской стороны, разумеется) электорат Юго-Востока Украины и русскоязычный Юг и Восток.

С Юлией Тимошенко, еще одним лидером предвыборной гонки, все сложнее, у нее достаточно высокий «антирейтинг» - 25% избирателей не будут голосовать за нее ни при каких обстоятельствах. Что она предлагает украинцам? Дословно: «Новый курс, полная, кардинальная перестройка всей Украины» - для людей, которые с 2004 года, с «оранжевого» Майдана, переживают «новые курсы», все это звучит увлекательно. «Возврат Донбасса и Крыма», «перестройка армии по стандартам НАТО», «референдумы вместо жертвенных революций». И дежурные мантры о борьбе с коррупцией и поднятии уровня жизни. В качестве вишенки на предвыборный тортик – обещание Юлии Тимошенко, уйти с президентского поста через 100 дней, «если пойму, что нет результатов». Из уст дамы, в третий раз пытающейся стать президентом Украины звучит очень убедительно. Сам Петр Порошенко пока получил 15% голосов – отрыв невелик. Следом идет Юрий Бойко из «Оппозиционная платформа – За жизнь» -10% и бывший министр обороны Анатолий Гриценко – 8,5 %.

Любопытно, что в победу Зеленского верят всего 10,3%, Тимошенко – 23%, во второй срок Порошенко – 16,3%. Сложно сказать, выберут ли Петра Алексеевича еще раз, но то что при таком раскладе второй тур неминуем – факт. Любопытно, что глава парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, заявил в социальных сетях, что выдвигает в кандидаты в президенты Арсения Яценюка. Сам беглый премьер скрывается на своей вилле в Майами, и похоже, даже не думает возвращаться в Неньку, где на него возбуждено уголовное дело – за хищения и растраты.