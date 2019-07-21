Выборы на Украине: Важно не как голосуют, а как считают

Автор:

Покровский Александр

На выборах в Верховную раду Украины неожиданностей пока не отмечается. Явка предсказуемо ниже, чем на прошлых выборах. Причём лидируют в, так сказать, отрицательном зачёте западенцы с поражённых раковой опухолью нацизма галицийских областей – Львовской и Тернопольской, а также столица – Киев.

Настроения на что-то влияют?

Такая тенденция у опрошенных Царьградом политологов никакого недоумения не вызывает. Эти регионы находятся в «лиге разочарованных»: победу партии президента Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского «Слуга народа» они считают обеспеченной, а вот шансы идейно близких здешним избирателям «Свободы» и Радикальной партии на прохождение в парламент исчезающе малы. И максимум, что можно сделать, – проголосовать за партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко, которого на Западенщине тоже традиционно не любят. Ну а Киев расколот на разочарованное во всём большинство и на активное националистическое меньшинство из тех же массово понаехавших и практически оккупировавших столицу западенцев. Плюс лето, плюс выходные.

Но в целом ожидается с уверенностью, что сами выборы будут признаны состоявшимися. А вот с их с результатами возможны неожиданности…

Дело в том, что независимых социологических служб на Украине не существует. В зависимости от их зависимости оценки могут различаться на порядок. Потому в этом государстве принято высчитывать среднеарифметическое из тех данных, что социологи предают гласности. А затем уже эти цифры поверять общей информацией, приблизительным политическим анализом и здравым смыслом.

Согласно этому самому «среднеарифметическому» результату, по партийным спискам лидирует «Слуга народа» с 45%, на втором месте с 11% держится «Оппозиционная платформа – За жизнь» Бойко – Медведчука, на третьем месте находится «Европейская солидарность» Петра Порошенко с 8-9%. Шансы на преодоление 5-процентного барьера имеют также «Батькивщина» Тимошенко с 7% и «Голос» певца Вакарчука с 6%.

И эти результаты представляются закономерными уже с точки зрения политического анализа и настроения избирателей. Партия Зеленского, хотя и набранная с бору по сосенке и партией в строгом смысле не являющаяся, должна набрать солидные проценты – во-первых, на инерции от президентских выборов, где Зеленский победил Порошенко с разгромным преимуществом, а во-вторых, на иллюзии, что для проведения нового курса новому президенту не хватает именно большинства в парламенте. И ежели он его наберёт, то сможет поставить на ключевые позиции в государственном управлении своих людей.

Кстати, сам президент уже посулил, что на посту «своего» премьер-министра он видит ни в коем случае не политика, а только профессионального экономиста и управленца.

Те, кто желает вернуть Украину в состояние мирного и относительно сытого 2013 года и не верит Зеленскому и его «Карабасу-Барабасу» Коломойскому, голосуют за платформу Медведчука – Бойко. Число таковых колеблется между 10 и 15 процентами. И это – действительно уже вторая сила в украинском обществе. Неизвестно, правда, как повлияет на выбор этих людей демонстрация в России в канун голосования откровенно «джинсового» в пользу Медведчука фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». В ленте сказано и показано немало верного, но в целом столь аляповато сделанная предвыборная агитка может принести результат, противоположный задуманному. И хорошо, что на Украине его показ запретили.

Закономерны и следующие результаты. Электоральная база Петра Порошенко не могла не скукожиться до поистине смешной для только что действовавшего главы государства цифры. Но эта база существует, к тому же активно впитав в себя голоса националистов, справедливо считающих Порошенко реально проходным в Раду гарантом их интересов. У Тимошенко – свои ядерные проценты: это её база из лично преданного ей электората. Ну а певец – он и есть певец: фигура популярная, известная, а голосование за неё – по определению протестное, так сказать, антиполитическое в принципе. В этом смысле Вакарчук отбирает голоса как раз у Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото: home for heroes / Shutterstock.com

Но партийных списков мало

Да, потому как по ним проходит только половина депутатов. Остальные избираются по мажоритарному принципу. И вот здесь у Зеленского перспективы явственно тускнеют.

Как указывает известный и до сих пор редко ошибавшийся политолог Михаил Онуфриенко, у действующего президента просто элементарно не было времени, чтобы как следует сформировать свой мажоритарный список. А также сделать главное: повернуть в свою сторону – или повергнуть под себя – глав местных администраций, а следовательно, и избирательных комиссий, которые во многом обязаны своими местами времени и интересам Петра Порошенко.

Конечно, верность слову в политическом классе Украины отсутствует как явление, и люди Коломойского постарались активно поработать кошельками в предвыборный период. Но тем не менее массово перетащить всех этих людей на сторону Зеленского Коломойский успеть никак не мог. Тем более что много областей по стране контролируют другие олигархи, и всех их «папе» Зеленского ни переубедить, ни тем более схарчить не удалось. Может быть, пока.

Соответственно, на повестку дня всплывает классическая фраза: «Важно не как голосуют, а как считают». Намухлевать много по партийным спискам не получится – слишком разительно выдающиеся в какую-либо сторону цифры станут предметом пристального интереса со всех сторон. А вот по мажоритарникам местным властям и кормящим их олигархам «пошалить» возможно в широком допуске.

А в результате, ожидают политологи, в этом секторе Зеленский голоса относительно потеряет, а Порошенко относительно приобретёт. И в будущей конфигурации депутатских мест в Раде за «Слугой народа» твёрдого большинства не будет. Зато «европейцы» Порошенко приобретут достаточно голосов, чтобы иметь возможность деятельно вставлять палки в колёса президентскому большинству.

В этом смысле, полагают наблюдатели, следующее после выборов большое сражение развернётся уже в кулуарах самой Рады – за самовыдвиженцев, которых, как показывают всё те же – лукавые, но иных нет – опросы, может оказаться в составе парламента до 90-100 человек. По сути, это будет вторая по численности «фракция». И на чью сторону она встанет, пока предсказать не берётся никто.

Что же в итоге?

В итоге уже сегодня можно уверенно предсказать, что будущий состав Рады разобьётся на несколько непримиримых фракций. Причём в отсутствие явно выраженного абсолютного большинства. А коли так, то эти фракции сцепятся в стенах украинского парламента, подобно злым паукам в банке. Некоторое время они будут активно пожирать «независимых», а затем сосредоточатся на войне друг против друга. По старому доброму принципу: Bellum omnium contra omnes – «Война всех против всех».

Что, конечно, государственного здоровья Украине отнюдь не добавит.