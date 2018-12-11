Выборы на Украине, "ребрендинг" — в США: Американские СМИ объяснили визит Тимошенко в Вашингтон

Визит Юлии Тимошенко в Вашингтон не остался незамечен американскими СМИ. Издание The Wall Street Journal описала данную поездку как попытку своеобразного "политического ребрендинга" со стороны бывшего премьер-министра Украины. В преддверии президентских выборов в Незалежной Тимошенко пытается продемонстрировать себя руководителям США в качестве потенциального надежного союзника. Все свои прошлые неудачи она списывает на развязанную против нее "клеветническую кампанию".

WSJ называет Тимошенко одним из наиболее значимых кандидатов на президентский пост на предстоящих украинских выборах. При этом издание напоминает, что это будет уже не первое пребывание политика у руля государства: все же ранее она была и премьер-министром, и вице-премьером страны.

Во время своего визита в Вашингтон, продолжает WSJ, Тимошенко получила возможность встретиться с рядом влиятельных представителей Конгресса и Госдепа США. Тем не менее насколько те остались довольны встречей пока не ясно.

Все же по всей Украине сейчас можно увидеть рекламные щиты, с которых Тимошенко обещает вдвое снизить цену для населения на газ в случае ее избрания президентом. "... а ведь именно из-за такого экономического популизма западные чиновники и сомневаются в ее управленческих навыках", — отмечается в материале WSJ.