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Выборы на Украине пройдут в карнавальном режиме

08 февраля 2019, 20:39  •  104 • В России

Центральная избирательная комиссия Украины огласила окончательный список кандидатов в президенты страны. Зарегистрированы 44 человека, притом что изначально заявки подали 89 человек. То есть отсеяна ровно половина из кандидатов. Тем не менее, до предвыборной гонки допущено абсолютно рекордное число человек. Например, в выборах 5 лет назад участвовали 23 кандидата.

По соцопросам в первую пятерку фаворитов сейчас входят экс-премьер Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

Среди снятых с выборов - заключенная за планирование вооруженного восстания героиня Украины Надежда Савченко и лидер Компартии Украины Петр Симоненко.

Уже пошли первые скандалы. Юлия Тимошенко потребовала снять с выборов своего однофамильца Юрия Тимошенко (депутата, соратника Порошенко) - она уверяет, что из-за путаницы в бюллетенях ему могут перепасть ее голоса.

Как будет дальше разворачиваться борьба за кресло президента Украины - «КП» рассказал политолог Александр Асафов:

- Выборы на Украине это всегда карнавал, шоу. В 2014 году, например, у них в президенты выдвигался человек в маске Дарта Вейдера из «Звездных войн». Сейчас его нет, но все должно пройти при максимальной степени яркости. Будут драки в прямом эфире, обливания зеленкой, страшные оскорбления, чудовищный компромат. Это к тому же нравится курирующим выборы американцам - в их политической традиции тоже красочные дебаты и компромат. Но задача у всего этого шоу одна - провести имитационную предвыборную кампанию.

- Почему имитационную?

- На мой взгляд, действующий президент Порошенко, несмотря на все соцопросы, очевидный фаворит. И дело даже не в голосовании, а в том, что в его руках сосредоточен административный, медийный и силовой ресурс. У Тимошенко остается призрачный шанс - для победы ей нужно вывалить такой компромат на Порошенко, который сделает его токсичным перед американцами. Может, какие-то махинации с иностранными кредитами Украине или вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году? Тогда американцы - подчеркиваю, только они - могут «снять» Порошенко. Пока же имитация острой предвыборной борьбы нужна, чтобы перед Западом сделать победителя легитимным.

- А Зеленский разве не может отобрать победу у Порошенко?

- Зеленский - технический кандидат. Я, кстати, удивился, что выбор был сделан в пользу него, а не в пользу музыканта Святослава Вакарчука, который прошел все американские согласования. С другой стороны, США по большому счету все равно, кто станет президентом Украины, покуда Киев будет сохранять американский курс. Зеленского раскручивают именно потому, что он даст дополнительной силы этому карнавалу. Наверняка на него нападут радикалы, силовики будут обыскивать его офисы, какой-нибудь компромат о связях с Россией обязательно нарисуется. Все будет очень ярко, но только это будет лживое шоу с заранее известным победителем.

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