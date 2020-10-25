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Выборы на Украине начались со скандала: Атакован Владимир Зеленский, бюллетени рвут
25 октября 2020, 22:15 • 22 • Политика
На Украине проходят выборы депутатов в местные советы, а также мэров и глав других населённых пунктов. Но главная особенность голосования в проведении референдума с пятью вопросами, в том числе о целостности Украины или, например, о каннабисе. Началось голосование со скандалов и нападения на Владимира Зеленского.
Сегодня украинцы получили бюллетени разных цветов в зависимости от уровня выборов. Проголосовать можно за депутатов сельских поселений или, например, городских советов. Кроме того, проводится своего рода референдум. Президент Украины Владимир Зеленский ранее задал украинцам пять вопросов. В том числе об отношении к свободной продаже каннабиса, целостности страны или, например, о максимальных сроках за коррупционные преступления, создание свободной экономической зоны в Донбассе и сокращении числа народных депутатов.
Интересно, что референдум, по словам Зеленского, не будет иметь политических последствий. Это просто опрос.
Начались выборы со скандала. На Владимира Зеленского с супругой напала активистка Femen. И на этот раз барышня оголила не верх, а низ. Отогнали её оперативно, после чего президентская чета продолжила свой путь.
Тем временем наблюдатели подсчитывают нарушения, связанные с самим избирательным процессом. В ряде случаев речь идёт о несоблюдении эпидемиологических правил - выборы, напомним, проходят в условиях пандемии коронавируса. А, например, в Кропивницком сотрудники правоохранительных органов разоблачили сеть подкупа электората. В Днепропетровской области, в Никополе, 70-летний избиратель разорвал бюллетени в знак протеста. А несколько участков открылись с опозданием или не открылись вовсе.
В целом выборы продолжаются, и сорванным процесс назвать нельзя.
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