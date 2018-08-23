|
Выборы на Украине могут перенести: В Киеве сообщили об обращении в Конституционный суд
23 августа 2018, 17:54 • 74 • Политика
Депутат Верховной Рады Украины от оппозиционной партии «Народный фронт» Леонид Емец заявил в Facebook, что ему известно о подготовке представления в Конституционный суд по поводу переноса даты выборов президента Незалежной.
В Киеве посеяли панику среди избирателей. Один из оппозиционных депутатов Верховной Рады представитель партии «Народный фронт» Леонид Емец заявил на своей странице в Facebook о том, что ему известно о якобы готовящемся обращении о переносе даты президентских выборов на Украине.
«По моей информации, готовится представление в Конституционный суд с целью переноса даты выборов президента Украины», - указал он в сообщении, вызвав этим бурную дискуссию.
Многие решили, что это просто информационный вброс, поскольку подробностей Емец не дал. В частности, он не уточнил, ни от какой партии подготовлено представление, ни на какую дату будут переносить.
Позже, уже в другом заявлении нардеп добавил, что «дискуссия о переносе выборов президента на июнь» уже давно и активно обсуждается в «кругах экспертов». Тогда получается, что с выборами главы государства в стране затягивают, поскольку состояться они должны на несколько месяцев раньше - 31 марта 2019 года.
Почему именно июнь называется в качестве возможной даты, так это вполне объяснимо - в должность действующий лидер Украины Петр Порошенко вступил в июне 2014 года. Стало быть, в июне ему и складывать полномочия, развивают мысль в Сети.
Нардеп же назвал это «стратегией отступления» и теоретичским сохранением мощной фракции в Верховной Раде.
Подпишитесь на нас
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
21 августа 2018, 04:09
|
18 августа 2018, 14:09
|
20 августа 2018, 20:12
|
17 августа 2018, 12:24
|
18 августа 2018, 04:39
|
20 августа 2018, 21:39
|
18 августа 2018, 15:54