Выборы на Украине могут перенести: В Киеве сообщили об обращении в Конституционный суд

Депутат Верховной Рады Украины от оппозиционной партии «Народный фронт» Леонид Емец заявил в Facebook, что ему известно о подготовке представления в Конституционный суд по поводу переноса даты выборов президента Незалежной.

В Киеве посеяли панику среди избирателей. Один из оппозиционных депутатов Верховной Рады представитель партии «Народный фронт» Леонид Емец заявил на своей странице в Facebook о том, что ему известно о якобы готовящемся обращении о переносе даты президентских выборов на Украине.

«По моей информации, готовится представление в Конституционный суд с целью переноса даты выборов президента Украины», - указал он в сообщении, вызвав этим бурную дискуссию.

Многие решили, что это просто информационный вброс, поскольку подробностей Емец не дал. В частности, он не уточнил, ни от какой партии подготовлено представление, ни на какую дату будут переносить.

Позже, уже в другом заявлении нардеп добавил, что «дискуссия о переносе выборов президента на июнь» уже давно и активно обсуждается в «кругах экспертов». Тогда получается, что с выборами главы государства в стране затягивают, поскольку состояться они должны на несколько месяцев раньше - 31 марта 2019 года.

Почему именно июнь называется в качестве возможной даты, так это вполне объяснимо - в должность действующий лидер Украины Петр Порошенко вступил в июне 2014 года. Стало быть, в июне ему и складывать полномочия, развивают мысль в Сети.

Нардеп же назвал это «стратегией отступления» и теоретичским сохранением мощной фракции в Верховной Раде.