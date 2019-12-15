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Выборы, которые могут разрушить Великобританию

15 декабря 2019, 02:39  •  46 • В мире
Шотландские националисты: «Мы не хотим правительство Бориса Джонсона, мы не хотим выходить из ЕС»
Британские тори уверенно победили на внеочередных парламентских выборах 12 декабря.
Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона получила 364 меств в палате общин, лейбористы – 203, Шотландская национальная партия (SNP) – 48, либеральные демократы – 11, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, выступающая за союз с Великобританией, – 8. Североирландские националисты впервые провели в парламент больше депутатов, чем юнионисты. Партия «Брекзит» Найджела Фараджа не получила ни одного места.
По итогам этих выборов напрашиваются два вывода.
Во-первых, полностью провалился курс Джереми Корбина, при котором лейбористы оторвались от своего электората в рабочих районах Великобритании. В итоге партия получила худший результат с 1935 года. Правда, британские и американские спецслужбы перед днём голосования 12 декабря провели мощные информационные атаки против Джереми Корбина, но всё же главную роль в поражении лейбористов сыграли их собственные ошибки. Корбин сообщил, что он отходит от партийного руководства.
Во-вторых, потерпел крах курс на радикальную интеграцию в Евросоюз, взятый новым лидером партии либеральных демократов Джо Суинсон. Если Корбин хотя бы сохранил свой мандат в палате общин, то ставшая в июле лидером либерал-демократов Джо Суинсон в парламент не прошла и покинула пост лидера партии.
Позицию шотландских националистов, выступающих против Брекзита, можно объяснить, помимо прочего, материальными мотивами. Шотландия получает от Евросоюза много благ и преференций, в частности льготные торговые квоты, финансирование образовательных программ, обмен высококвалифицированной рабочей силой (например, университетской профессурой); шотландские студенты имеют свободный доступ в европейские университеты; на долю Евросоюза приходится 30% мировых продаж шотландского виски.
Всё это окажется под вопросом в случае выхода Великобритании из ЕС. И победа консерваторов, выступающих под водительством Бориса Джонсона за скорейший разрыв с Евросоюзом, сразу вернула в повестку дня вопрос о повторном референдуме о независимости Шотландии. Глава Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стёрджен заявила: «Мы не хотим правительство Бориса Джонсона, мы не хотим выходить из ЕС».
Стёрджен признаёт, что «у Бориса Джонсона есть мандат на то, чтобы вывести Англию из ЕС», но утверждает, что и Джонсон должен признать: у Стёрджен «есть мандат на то, чтобы дать Шотландии выбор альтернативного будущего». В ближайшие несколько дней лидер SNP сделает официальный запрос о предоставлении ей законных полномочий для проведения голосования за независимость, сообщила BBC.
«Мы знаем, что Борис Джонсон откажет Стёрджен», – предсказывает, политический обозреватель BBC Филип Сим. И тогда дело вряд ли ограничится дискуссиями. Лидер фракции SNP в палате общин Йен Блэкфорд уверен: «У нас будет референдум о независимости. Мы спасем Шотландию, она станет независимым членом Европейского союза!» По словам Блэкфорда, отказ от предоставления Шотландии возможности второго референдума о независимости станет «оскорблением демократии».
Корреспондент CNN Шина Маккензи проехала по Шотландии в канун выборов 12 декабря, выясняя позицию студентов, создавших в университете Сент-Эндрюс группу за независимость Шотландии. Студенты недовольны тем, что «Шотландия воспринимается как страна второго сорта, где вестминстерские повелители диктуют всё – от финансов до оборонной политики. «Мы хотим сидеть рядом с Англией за столом, – говорит студент Гарри Стейдж, – а не под столом, ловя объедки, которые они нам бросают».
Известный шотландский политолог, профессор Джерри Хассан считает, что результаты выборов 12 декабря означают «крушение двух послевоенных опор Великобритании – не только лейбористов, но и консерваторов, лидер которых Борис Джонсон не в состоянии справиться с большими трещинами, вызывающими многочисленные кризисы; иссушающее мышление Бориса Джонсона является признаком более глубокого и долгосрочного недуга: упадка власти…»
Вкушают плоды победы на выборах в Вестминстер и североирландские националисты. В связи с изменившимся представительством Северной Ирландии в палате общин, где теперь доминируют Шинн Фейн и SLDP, встаёт вопрос о судьбе и этой части Соединённого Королевства, ставшей камнем преткновения на переговорах по Брекзиту. Членство в Евросоюзе сделало возможным упрочение с трудом завоеванного мира в Северной Ирландии, позволив этой исторической области оставаться частью Соединённого Королевства, но при этом быть тесно связанной с другим государством – Республикой Ирландия.
«Теперь, когда сделка Джонсона с ЕС по Брекзиту практически гарантированно пройдет через палату общин, в ближайшие годы в провинции (в Северной Ирландии. – Ред.) начнутся серьезные перемены –нарастают слухи о референдуме об ирландском единстве», – пишет британская TheTelegraph.
Самое популярная газета в Ирландии Irish Independent считает, что успех SNP, а также североирландских националистов и республиканцев ставит вопрос о независимости Шотландии и объединения двух Ирландий на первое место в политической повестке дня. Партии Шинн Фейн и SLDP будут тоже настаивать на проведении референдума о независимости, если Северную Ирландию попробуют вывести из ЕС против воли её населения.
Джерри Хассан, цитированный выше, видит главную причину политического кризиса в Великобритании в том, что после распада Британской империи страна долго и безуспешно искала своё место в мировой политике. А в итоге попала в зависимость от «особых отношений» с Соединёнными Штатами. Упадок старого британского истеблишмента и рост новых правящих и господствующих групп, ещё более корыстных, привели к непропорционально высокой концентрации капитала в Лондоне и на Юго-Востоке, к потере рабочих мест на Британских островах, к снижению уровня жизни большинства граждан.
Борис Джонсон избегает разговоров о том, что ждёт Соединённое Королевство после выхода из Евросоюза. Он этого не знает. Возможно, состоявшиеся 12 декабря 2019 года выборы в палату общин станут последними в стране с названием «Великобритания».
Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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