Выборы как средство информационной войны • 45 • Война «Деньги и глупость дают наибольшие шансы на победу в выборах».

Правило Уолтона



«Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом…»

Марк Твен





На страницах ВО постоянно упоминаются информационные войны как прошлого, так и настоящего. Тема выборов в органы государственной власти также занимает далеко не последнее место и почему так понятно: ведь это же мы сами выбираем себе «слуг народа», а не какие-то там «марсиане» спускают их нам сверху на веревочке. Но все-таки многим хотелось бы знать, а что, собственного говоря, нужно сделать, чтобы попасть во власть, кроме того, что иметь много денег? Каков алгоритм мероприятий, рассчитанных на достижение победы? Оказывается, есть две точно продуманные и рассчитанные технологии, по которым сегодня должны работать все те, кто хочет попасть во власть. Конечно, 100% их использование не дает, есть много случайностей которые учесть невозможно, да случается, что и сам кандидат «мордой не вышел». Но в целом технология давно отработана и вот сегодня мы вам про нее и расскажем.







Но… прежде всего нужно подчеркнуть, что любые выборы в органы государственной власти есть череда определенных событий, цель которых совершенно очевидна – «продать» публике того или иного кандидата, то есть сделать так, чтобы она, публика, отдала за него свои голоса, а по сути дела, те же самые деньги, так как любая власть – это деньги, которыми она распоряжается по своему усмотрению.



То есть, что же такое выборы с точки зрения событийного менеджмента, то есть управления общественным мнением при помощи организации и проведения различных событий о которых в обязательном порядке рассказывают СМИ? А это те же самые… организованные события, в которых побеждает тот кандидат, от которого к публике идет поток информации большей плотности и интенсивности, и который ко всему прочему должен быть еще и правильно организован!



Событием в данном случае является буквально все, что угодно. Любая мелочь по воле СМИ может быть показана значимой, а действительно значимое – мелким и ничтожным.



Важен и такой, уже чисто психологический фактор: при демократии мышление большей части населения имеет истеричный сценарий поведения, включая еще и полное отсутствие способности к осмыслению информации в нестандартной ситуации. Причина подобного печального явления в разделении массы населения по закону Парето в пропорции 80 к 20%, причем 80% недостаточно социализированы, образованы, воспитаны и ко всему прочему обладают всего лишь 20% общественного богатства.



Теперь вы понимаете, что 20% всех остальных очень трудно хотя бы в чем-то убедить эти самые 80… но, несмотря на это выборы в демократических странах все-таки проводятся и приводят к определенному результату. Однако и здесь не все так просто и прежде всего потому, что помимо закона Парето существует еще и парадокс Кондорсе, в соответствии с которым именно в условиях демократии выбор народом достойного кандидата исключительно сложная «вещь». В чем же его суть и для чего о нем необходимо знать всякому пиарщику?



А было так, что еще в 1785 году французский философ-просветитель и математик и социолог маркиз Мари Жан Антуан Никола де Кондорсе опубликовал работу, посвященную проблемам принятия коллективных решений в ходе выборов депутатов провинциальных ассамблей. И вот в этой-то работе он и сформулировал свой знаменитый парадокс, суть которого заключается в следующем.



Допустить, что имеются три кандидата за которых избиратели должны отдать свои голоса: А, В, С. Понятно, что побелит на выборах тот, кто получит наибольшее количество отданных за него голосов. Причем избиратели в бюллетене должны распределить кандидатов по своим предпочтениям, т.е. указать, кому они готовы отдать первое место, кому – второе, а кому – третье. Допустим, что голоса при этом распределились следующим образом:



23 избирателя: A > B > C

19 избирателей: B > C > A

16 избирателей: C > B > A.



Вроде бы очевидно, что победил кандидат А поскольку у него 23 первых места, вторым идет кандидат В (19 избирателей отдали ему первое место) и лишь на третьем месте находится кандидат С (18 первых мест). Однако получается, что за кандидата С в целом отдано больше голосов избирателей, чем за кандидата А, поскольку за него проголосовало 37 избирателей, а 35 избирателей предпочли кандидата В кандидату А.



Таким образом, если мы будем использовать при подсчете голосов принцип Кондорсе, то есть принцип пропорционального представительства, мы получим на выборах результат противоположный первоначальному: а кандидат А в этом случае оказывается на последнем месте. При таком способе подсчета намного сложнее и подтасовывать результаты выборов, поэтому идея Кондорсе никогда, за редким исключением, не приветствовалась и не приветствуется современными властными структурами (хотя настоящее время она используется при подсчете голосов при выборах в различные органы власти в Австралии, США, Ирландии, Папуа-Новой Гвинее и в некоторых других странах). Публикации России, обращенные к массовому читателю о Кондорсе обычно умалчивает…



Отсюда следует первый вывод: обычно люди выбирают кандидата во власть по принципу «большего шанса», то есть отдают свой голос, чтобы его не потерять, не за того, кто реально им нравится, а за того, у кого больше всего шансов на победу! Но шанс на победу всегда получает тот, чье имя у всех на слуху – вспомните уже приводившийся в одной из статей на ВО пример с кандидатом Ивановым, который отправил жену в Болгарию, а значит все опять-таки зависит плотности информационного потока, идущего в общество от кандидата и – в значительной степени от его качества. Причем и то, и другое вполне можно организовать. И если плотность во многом зависит от финансовых возможностей кандидата в депутаты, то качество всегда на совести PR-специалиста – советника по выборам.



А теперь расскажем о главном: еще в 2003 году в первом номере журнала «Пресс-служба» был напечатан материал, называвшийся «Сколько стоят выборы». В нем сотрудники Института социальной и политической психологии с помощью членов Международной академии психологических наук рассказали о реальном порядке цен на услуги по реализации мероприятий избирательной кампании для выборов депутатов Государственной думы РФ в разных регионах России.



Смета расходов была представлена для двух технологий, получивших наибольшее распространение в нашей стране. Обычная, или традиционная, технология была распространена в 90-е годы американским Национально-демократическим институтом, имевшим свои представительства в Москве, Санкт-Петербурге и в Самаре. По этой технологии тогда работали практически все московские фирмы политического консалтинга, а их опыт копировали местные. Другая технология представляла собой разработку отечественных ученых и практиков. Она включала в себя ряд мероприятий традиционной американской технологии, но при этом базировалась на так называемом «эффекте ЖАНа» (Жмырикова Александра Николаевича — отечественного ученого и политического консультанта, разработавшего алгоритм формирования социально-политических установок активности избирателей). Результаты изучения итогов избирательных кампаний, проведенных по разным технологиям в одних и тех же округах, показали, что инновационная российская технология способна дать прирост голосов от 12 до 19% голосов по сравнению с американской.



Там же указывалось, что цены в избирательных округах, расположенных в г. Москве, на 32—40% выше приведенных по регионам из-за более высокой стоимости рекламного времени площади в электронных и печатных СМИ.



Но нас, однако, в данном случае интересуют не цены, тем более, что с того времени они уже успели вырасти в десятки раз, а… события – или те самые действия, посредством которых кандидат в депутаты как раз и должен был создавать свой положительный имидж в глазах избирателей.



Итак, вот какие рабочие моменты (не считая встреч с избирателями) включала деятельность кандидата в депутаты Госдумы РФ в ходе избирательной кампании по мажоритарному избирательному округу, в том случае если использовалась американская избирательная технология:



1. Базовое социологическое исследование, включая опрос респондентов и обработку данных

2. Разработка стратегического плана кампании

3. Разработка анкеты кандидата

4. Внесение избирательного залога

5. Разработка биографического мифа

6. Разработка сценариев поэтапной презентации имиджа кандидата

7. Разработка слогана и лозунгов кампании

8. Разработка текста биографической листовки

9. Тиражирование биографической листовки

10. Разработка текста программной листовки

11. Тиражирование программной листовки

12. Разработка текстов для спецвыпуска газеты № 1

13. Тиражирование спецвыпуска газеты № 1

14. Разработка текстов для спецвыпуска газеты № 2

15. Тиражирование спецвыпуска газеты № 2

16. Разработка текстов для спецвыпуска газеты № 3

17. Тиражирование спецвыпуска газеты № 3

18. Разработка текстов для спецвыпуска газеты № 4

19.Тиражирование спецвыпуска газеты № 4

20. Разработка текстов адресных писем (директ-мейл)

21.Тиражирование писем и почтовая рассылка

22. Разработка и запись имиджевого видеоклипа (60 секунд)

23. Прокат имиджевого видеоклипа на местных каналах ТВ

24. Разработка и запись мобилизационного видеоклипа (20 секунд)

25. Прокат мобилизационного видеоклипа на местном ТВ.

26. Разработка и запись позиционирующих аудиоспотов (120 секунд)

27. Прокат аудиоспотов на местных радиостанциях

28. Разработка плаката формата А2 (полноцвет)

29.Тиражирование плаката формата А2 (полноцвет)

30. Разработка сувенирной рекламной продукции

31. Изготовление сувенирной рекламной продукции

32. Разработка компромата на основных соперников

33. Рейтинговые социологические опросы

34. Концерты с участием звезд эстрады

35. Концерты с участием самодеятельных коллективов

36. Благотворительные акции

37. Работа агитаторов



Далее следует уже чисто техническая работа вроде аренды помещений и проката транспорта с водителем и работы наблюдателей за ходом голосования, рассказывать о которой смысла не имеет. А теперь давайте посмотрим: позиции 4, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37 (выделены жирным шрифтом) – не что иное, как готовые информационные поводы и события, о которых можно и нужно давать информацию. «Наш кандидат уже внес избирательных залог, опередив всех остальных!», «Мы начали тиражировать листовку с биографией кандидата Иванова. Мы просим Вас внимательно с ней ознакомиться, ведь Вам предстоит выбрать его сознательно среди всех остальных…»; «Кандидат Иванов организовал целых четыре концерта звезд эстрады для…» и т.д. и т.п.



Можно и нужно освещать в печати и по радио, и на ТВ работу ваших агитаторов, демонстрируя в вечерних новостях «мнение народное», регулярно помещать в газетах и опять же давать в новостях на радио и ТВ результаты рейтинговых опросов. Рассказывать жителям города и области о выходе очередного спецвыпуска вашей избирательной газеты и о том, какую реакцию вызывает у телезрителей и радиослушателей демонстрация и прокат имиджевых видеоклипов и аудиоспотов. Пусть известный художник, которому вы поручили дизайн сувенирной продукции вашего кандидата расскажет о том, как он над ней работает и… почему он взялся за эту работу, мол, «кандидата Иванова я уважаю». Одним словом, мы имеем 16 информационных поводов для создания информационных потоков в интересах вашего кандидата и это, не считая заказных статей и прочих информационных материалов, например, с мест его встречи с избирателями.



По российской технологии будет в принципе все то же самое, только газет нужно не четыре, а всего две. Зато присутствует такая «операция», как определение психолингвистических стереотипов аудитории, расчет алгоритма информационных интервенций, и маркировка видео и-аудиоматериалов «иероглифами», соответствующими психолингвистическим стереотипам аудитории, и еще наслоение управляемых слухов. Концертов с участием звезд эстрады в этом случае можно избежать, что сулит кандидату немалую экономию средств.



А вот те действия, что были в 2003 году включены в план проведения избирательной кампании по общефедеральному (партийному) списку при традиционной (американской) технологии:



1. Базовое социологическое исследование по региону

2. Рейтинговые социологические опросы по стране

3. Сбор подписей и их проверка

4. Выступления лидеров партии по центральному ТВ

5. Выступление функционеров по региональному ТВ

6. Выступление лидеров партии по FM-радио

7. Выступление функционеров по местному радио

8. Разработка имиджевой листовки партии

9. Тиражирование имиджевой листовки партии

10. Доставка имиджевой листовки в регионы

11. Разработка программного буклета партии

12. Тиражирование программного буклета партии

13. Доставка программного буклета в регионы

14. Подготовка и публикация рекламных статей в центральной прессе

15. Промоушн-акции в крупных центрах страны

16. Оплата избирательных кампаний кандидатов-статистов

17. Разработка и запись имиджевого видеоклипа (60 секунд)

18. Прокат имиджевого видеоклипа на центральном ТВ

19. Разработка и запись мобилизационного видеоклипа (20 секунд)

20. Прокат мобилизационного видеоклипа на центральном ТВ

21. Разработка плаката формата А2 (полноцвет)

22. Тиражирование плаката формата А2 (полноцвет)

23. Доставка плаката формата А2 в регионы

24. Разработка рекламных календариков

25.Тиражирование рекламных календариков

26. Доставка рекламных календариков в регионы

27. Работа креативной группы центрального штаба

28. Работа юридической группы центрального штаба

29. Работа финансовой группы центрального штаба

30. Работа региональных агитаторов

31. Резерв на региональные мероприятия



Во втором случае, так же, как и в случае с кампанией по мажоритарному избирательному округу, российская, более продвинутая технология, включала в себя и «маркировку иероглифами» видеоклипа, и наслоение управляемых слухов, что позволяло с одной стороны поднять эффективность кампании, а с другой – сократить на нее расходы.



В любом случае здесь также присутствует целых 13 информационных поводов, по котором можно писать статьи и снимать информационные сюжеты для ТВ. «Началась подготовка лидеров партии к выступлению на центральном ТВ»; «О чем кандидат Иванов скажет на местном радио?», «Готовится к прокату мобилизационного видеоклипа на центральном ТВ. В нем решено использовать образы… и символы… а также музыку…»; «Работа региональных агитаторов кандидата Иванова идет полным ходом!»; «Задай вопрос кандидату Иванову на Фейсбуке» – вот только самый короткий перечень тем, по которым можно давать информацию и создавать самые разнообразные и мощные информационные потоки. Главное добиться того, чтобы имя вашего кандидата было бы у всех на слуху. Причем информация о нем должна распределяться опять-таки по принципу 80 и 20. 80% – положительной информации и 20% негативной, что создает у людей ощущение достоверности сообщаемого. Ведь не может же человек быть хорошим во всем…



А теперь давайте подумаем, что одно и то же дело «дурак» или, скажем более толерантно, «человек плохо подготовленный в профессиональном отношении» и с низким уровнем интеллекта, и профессионал, сделают по-разному и с разным результатом.



Вот, например, газета кандидата №№1,2,3,4 (по американской технологии) и №№1,2 (по российской). Ведь они должны отличаться по содержанию и оформлению, а кроме того, их авторы просто обязаны учитывать множество иных, «привходящих» факторов. Например, действующий губернатор Пензенской области Анатолий Ковлягин на выборах в апреле 1998 года явно действовал по американской системе (ну не сам, конечно, а те, кто ему помогал это делать), потому, что одна за другой появились тогда в области яркие, цветастые газеты под название «Клуб губернаторов и мэров» №1,2,3,4 превозносившие его до небес. Но это сейчас такие газеты никого не удивляют, а тогда, да еще в Пензе это была диковинка. Все газеты были в черно-белом исполнении, и лишь изредка давали красные и синие заголовки. А тут … такой полноцвет! И это в области третьей от конца по доходам на душу населения в стране! Причем хвалили там действующего губернатора люди вроде бы по стране и известные, вот только их области и республики с Пензенской областью никогда не граничили. А от Камчатки или, скажем, Калмыкии до Пензы и вовсе очень далеко. Но удивительнее всего была последняя страница одного из номеров. Там была очень красивая фотография храма и… слова одного из местных священнослужителей о том, что «губернатор Ковлягин угоден Господу!» Как он об этом узнал? Через видение или же позвонил на небо?



Вот на все это, а также отсутствие в газете выходных данных и адреса редакции и указала оппозиционная и традиционно черно-белая «Новая биржевая газета», поддержавшая его конкурента В. К. Бочкарева. «Откуда все это известно?» – спрашивала она и ответа, естественно, не последовало. Ну и сам факт наличия этой цветастой газеты пензенцы расценили как нескромность со стороны действующего губернатора, который уровень жизни и зарплаты жителей области повысить не может, но вот такие газеты себе в похвалу, однако, заказывает.



Ну и понятно, что эти выборы он проиграл. Так что плохую услугу оказали ему те, кто посоветовали «вложиться» в эту красивую газету. Самую настоящую свинью ему они подложили – вот что! А все потому, что не учли реальной обстановки в городе и в области, менталитета пензенцев и их социального положение. Зато это все учел противник Ковлягина Бочкарев, который в итоге и стал губернатором! То есть организованное им событие или информационный повод имели для него не позитивное, а негативное значение и в данных условиях и конкретно в этом месте делать так было нельзя!



