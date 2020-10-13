Выборы и Голливуд: кого поддерживают звезды в соцсетях • 68 • Аналитика © REUTERS / Olivier Douliery/Pool Интерес Голливуда к внутренней политике за последние четыре года вырос в разы. Причина тому - Дональд Трамп. В преддверии новых президентских выборов в США десятки известных актеров стали активно призывать своих фолловеров в социальных сетях "идти голосовать". Большая часть голливудской богемы, очевидно, в числе сторонников демократа Джо Байдена. Однако есть и те, кто поддерживает нынешнего американского президента. Но их сравнительно меньше. ЛАГЕРЬ БАЙДЕНА Голливуд, известный своими либеральными настроениями, встретил Трампа на посту президента в штыки. Чего стоит только одно шоу SNL, где президента изображали, мягко говоря, в не самом лучшем свете. Кстати, Алек Болдуин, сыгравший Трампа, настолько полюбился зрителям, что даже получил премию "Эмми" в 2017 году за свою роль. С тех пор отношение "фабрики грез" к президенту не изменилось, и сейчас в преддверии президентских выборов все больше именитых актеров призывают своих поклонников пойти и проголосовать. Естественно, за Байдена, хотя мало кто говорит об этом открыто. Так, например, Леонардо Ди Каприо, который еще до карантина поддержал финансово кампанию Байдена, вот уже несколько месяцев регулярно публикует в своем Instagram посты о важности голосования и его дедлайны в каждом штате. Риз Уизерспун также поддержала долларом кампанию демократов и перевела 2500 долларов в их поддержку. Среди других доноров кампании Байдена - Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Актриса Джессика Бил, как и Ди Каприо, использует Instagram для открытой поддержки демократов. "Это исторический момент для цветных женщин, маленьких девочек, которые мечтают о большем, и матерей повсюду. Мы болеем за вас", - написала Бил в своем аккаунте после новости о выдвижении Камалы Харрис кандидатом в вице-президенты от демократической партии. А ее супруг Джастин Тимберлейк в своем аккаунте разместил фото Харрис с подписью "Это история. Поздравляю, Камала". Известная по сериалу "Зачарованные" актриса Алисса Милано в своих соцсетях открыто призывает голосовать за "синих" и прикладывает сравнительную статистику по числу новых рабочих мест за годы правления двух партий. Республиканцы создали 31 млн рабочих мест, а демократы - 70, указывает она. "Если вы хотите работать, голосуйте за синих", - призывает Милано. Не скрывает своего отношения к происходящему в стране и "отчаянная домохозяйка" Ева Лонгория. В одном из интервью она назвала "большим мифом" мнение о том, что нужно быть политиком, чтобы интересоваться политикой. В августе она вместе с другими голливудскими актерами пообщалась с Байденом онлайн. А в Instagram-аккаунте актрисы можно увидеть ее фото в маске с надписью "Байден" и в футболке "Голосуй". За демократов в своих Instagram-аккаунтах выступают также Джессика Альба, Падма Лакшми, Мег Райан. В свою очередь Крис Эванс, он же Капитан Америка в лентах "Первый мститель" и "Мстители", в своемTwitter критикует политику текущей администрации по борьбе с коронавирусом. "Не бояться коронавируса? Вы находитесь под наблюдением лучших врачей и используете лучшие лекарства. Неужели вы думаете, что у всех есть доступ к вакцине? Я думаю, вы знаете о неравенстве, вам просто все равно. Это просто ужасное безрассудство, даже для вас", - гласит его гневный ответ Трампу. Барбара Стрейзанд также выбрала Twitter в качестве площадки для высказываний. "Я всем сердцем поддерживаю Байдена в качестве президента", - пишет она. Актриса уверена, что "нужно победить Трампа в ноябре, пока он не причинил еще больший вред нашей демократии, окружающей среде, здоровью, безопасности и месту в мире". Стрейзанд помимо прочего обвинила Трампа в смерти десятков тысяч человек в результате пандемии. Правда, позже она все же смягчила тон и призвала американцев объединиться для борьбы с кризисом. “Don’t be afraid of Covid.“ How preposterous! 210,000 American people have lost their lives! Children have lost their parents. Mothers and fathers are gone! How dare he say such a stupid thing. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) October 5, 2020 ЛАГЕРЬ ТРАМПА Несмотря на то что Голливуд практически полностью за демократов, у Трампа все же нашлись сторонники в мире кино. Однако по числу они значительно уступают своим коллегам-продемократам и ведут себя в соцсетях менее активно. Например, актер Джон Войт, отец Анджелины Джоли, в своем Twitter-аккаунте открыто поддерживает Трампа. В одном из видео он говорит, что президент - единственный человек, кто может спасти американскую нацию? и призвал людей не обманываться призывами голливудских звезд-либералов. "Эти демократы разрушают страну злой пропагандой и невежеством. Нам как нации надо это сейчас остановить. Мы должны бороться за наши жизни. Выборы в ноябре — это наш шанс спасти США", - уверен актер. Он отметил, что когда-то тоже был на стороне либералов, пока его не научили видеть правду. Надо голосовать за божьи истины, считает Войт, надо спасти Америку. В начале октября Войт опубликовал новое видео, где заявил, что Трамп должен победить, "он настоящий", а левые не для американцев, они лживые и обманывают людей. Звезда сериала 1990-х "Мелроуз плейс" Антонио Сабато-младший также поддерживает президента. Еще в марте в интервью одному из изданий он заявил, что поддерживает Трампа в его выдвижении на второй срок. А в последние месяцы в его аккаунте в Twitter с завидной регулярностью появляются посты следующего содержания: "Я люблю нашего президента", "Своей любовью к стране, отношением к работе и приверженностью делу к американцам он показывает демократам, как должно быть", а также тэги "Голосуй за республиканцев". Среди других сторонников Трампа - Стивен Болдуин, Розанна Барр, Керсти Элли, Келси Грэммер, Рэнди Куйэд, Джеймс Вудс. А КАК ЭТО ВОСПРИНИМАЮТ ПОДПИСЧИКИ? Эффект от многочисленных постов актеров в соцсетях на решения и действия людей оценить сложно. Судя по комментариям под фото и текстами, люди делятся на две группы: те, кто горячо поддерживают гражданскую позицию актеров, и те, кто считают, что актерам не следует высказываться на политические темы. Например, под одним из постов Ди Каприо можно увидеть следующие комментарии: "Готовы к переменам! Байден вперед!", "Спасибо, эта информация поможет людям действовать правильно на благо страны", "Нет, спасибо", "Где тут смайлик, которого тошнит?", "Лучше продолжай играть в кино". Кто-то пытается доказать, что актер неправ и приводит факты против демократов, а кто-то, наоборот, оставляет "сердечки" и "аплодисменты". Особо ярые поклонники предлагают выдвинуть в президенты самого Леонардо. Примерно такая же ситуация и в аккаунтах других актеров, выступающих за демократов. А вот комментарии под постами республиканцев зачастую носят более обидный характер. Кто-то задается вопросом о наличии мозга у актера, а есть и те, кто откровенно пишут, что только актеры-лузеры выступают за Трампа. Но, конечно, много комментариев и в поддержку актеров. Например: "Я буду смотреть больше фильмов с Джоном Войтом" или "Это были прекрасные слова". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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