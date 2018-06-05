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Выборы губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября
05 июня 2018, 10:24 • 18 • Политика
ТАСС, 5 июня. Совет народных депутатов Кемеровской области назначил на 9 сентября 2018 года проведение выборов законодателей в новый созыв кузбасского парламента, а также досрочных выборов губернатора, которые проводятся в связи отставкой 1 апреля Амана Тулеева, возглавлявшего регион с 1997 года. Об этом сообщила на сессии заместитель председателя облсовета Нина Зинкевич.
"Совет народных депутатов Кемеровской области назначает досрочные выборы губернатора Кемеровской области на единый день голосования 9 сентября 2018 года, <…> выборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области 5 созыва на единый день голосования 9 сентября 2018 года", - сказала она.
Как сообщалось, выборы в облсовет народных депутатов проходили в 2013 году.
Главу региона последний раз выбирали в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев. Срок его полномочий истекал в 2020 году, однако 1 апреля он ушел в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, региональное отделение "Единой России" уже выдвинуло его в числе двух кандидатов на праймериз по выборам главы Кузбасса.
3 апреля Тулеев получил вакантный депутатский мандат, а еще через неделю стал председателем облсовета после того, как прежний спикер облсовета Алексей Синицын сложил свои полномочия, позже он был назначен и. о. замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления.
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