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Выборы 8 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге: избирательные участки для голосования

04 сентября 2019, 18:24  •  30 • В России

Значимое событие для любого петербуржца состоится уже в эти выходные. В воскресенье, 8 сентября 2019 года, горожане пойдут на выборы губернатора Санкт-Петербурга. Кроме того, в Единый день голосования состоятся выборы депутатов муниципальных советов. Проголосовать каждый совершеннолетний житель города на Неве может на своем избирательном участке. Он расположен обычно недалеко от места прописки.

Выборы 8 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге: избирательные участки для голосования

Узнать, где конкретно можно проголосовать на выборах 8 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге и где находятся ваши избирательные участки для голосования можно на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии (СПбИК). Для этого нужно выбрать свой район, улицу и дом. На сайте появится номер вашего избирательного участка по месту регистрации и его адрес. Именно туда вы смело можете направляться исполнить свой гражданский долг. Кроме того, по той же схеме адрес участка для голосования можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии России.

Однако проголосовать, конечно, можно и не по месту регистрации. А по месту фактического нахождения. Это нужно, например, если петербуржец находится по работе в другом городе или болеет и не может прийти самостоятельно. Для подобных ситуаций работает система «Мобильный избиратель». Она начала действовать с 24 июля. Чтобы подать заявление на смену участка для голосования, с собой необходимо иметь паспорт.

Выборы 8 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге: избирательные участки для голосования.

До 4 сентября 2019 года (включительно) подать заявление можно одним из трех способов:

- На портале «Госуслуги» в личном кабинете;

- В территориальной избирательной комиссии (ТИК), в здании администрации;

- В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

А с 5 до 14:00 7 сентября подать заявление можно будет уже только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.

По всему Петербургу в Единый день голосования 8 сентября 2019 года будут работать 2226 участковых избирательных комиссий, где можно отдать свой голос.

Время работы участков для голосования 8 сентября 2019 года: с 8:00 до 20:00.

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