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Выборы-2018: ЦИК отбивается от хакерской атаки, а явка бьет рекорды

18 марта 2018, 18:09  •  191 • В России

Вывод первый

Во всех республиках СНГ (за исключением Украины, которая является ассоциированным членом Содружества независимых государств) для имеющих российское гражданство и желающих проголосовать создан режим максимального благоприятствования. В том числе и потому, например, в республиках Центральной Азии число проголосовавших, предварительно, больше, чем 6 лет назад.

Вывод второй

В дальнем зарубежье во многих странах наблюдались очереди на пункты голосования. В частности, это зафиксировано в Китае, Японии и Таиланде. В Германии, где живет около 400 тысяч наших соотечественников, имеющих право голоса (самое большое количество в Западной Европе) и где было открыто 17 пунктов голосования, к середине дня число проголосовавших было в два раза больше, чем на выборах-2012. Несмотря на трудности во взаимоотношениях, возникшие между Великобританией и Россией, никаких препятствий для волеизъявления россиян в королевстве не возникало.

К российскому посольству в Лондоне выстроилась очередь из желающих проголосоватьФото: REUTERS

Вывод третий

Число публичных персон, пришедших на выборы и призвавших сограждан последовать их примеру, высоко как никогда. Отличились спортсмены. Биатлонисты во главе с олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным голосовали в Норвегии. Хоккеисты по главе с олимпийским чемпионом Ильей Ковальчуком пришли на избирательный участок в Питере. Сборная России по футболу со главе с тренером Стасом Черчесовым и голкипером Игорем Акинфеевым, опустили бюллетени в урну в подмосковном Новогорске.

Вывод четвертый

Зафиксированы и подтверждены хакерские атаки на сайт Центризбиркома, о чем заявила его глава Элла Памфилова, сообщив, что они могут исходить из 15 стран. Она же подтвердила, что атаки всерьез не сказались на работе ЦИКа. Разбор случаев нарушений продолжается, часть уже «разоблачена» как фейки, когда, например, ролик о случае голосовании конкретного человека показывается не полностью — и от этого искажается картина в целом.

Сборная России по футболу проголосовала в подмосковном НовогорскеФото: REUTERS

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