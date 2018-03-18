Выборы 2018: На Чукотке потеплело - с минус 40 до 32. Активность избирателей выше обычного

Нынешней ночью в эфире Радио "Комсомольская правда" побывал и мой коллега с Чукотки (из поселка Певек), главный редактор газеты "Полярная звезда" Андрей Котунов...

- Андрей, как погода на Чукотке?

- Еще вчера мороз был за - 40, а сегодня уже более-менее приличная погода -32, днем обещают, что потеплеет уже до -27.

- Как настроение у людей? Как утро складывается?

- Настроение замечательное. У нас сейчас непосредственно в Певеке работают три избирательных участка. И также участки открыты во всех национальных селах... Поток людей достаточно неплохой, как сказали члены комиссии, первая часть такого большого потока пришла в восемь, прямо к открытию участка. Непосредственно сейчас, после двух с половиной часов работы, народ продолжает подходить в постоянном режиме. Никто из членов комиссии не скучает, все выдают бюллетени.

- О чем люди говорят?

- Люди говорят, что народ должен сделать свой выбор, от него многое зависит. Именно поэтому избиратели и приходят. Никакой обязаловки у нас нет, никто никого никакими автобусами не свозил. У нас все это дело абсолютно добровольное, что на явке никак не сказывается.

Могу передать трубку солисту вокального студии певекского дома культуры Григорию Сугробову.

- Григорий, вы сегодня уже попели?

- Нет, мы сегодня не пели еще. Мы пришли и просто проголосовали. Уже отдали свой голос. Я считаю, что это достаточно большое событие для страны – выборы. Поэтому всегда хожу на все выборы, принимаю активное участие. Все у нас так.

- У вас песни о чем?

- У нас песни разные. Лично я давал несколько произведений о Чукотке. Именно о своем родном городе.

- Один куплен можете исполнить?

- Наверное, нет, потому что не в голосе сегодня.

(Поет)

У кромки земли, там, где холод кромешный,

Стоишь продуваемый ветром, Певек.

Но ты в моем сердце останешься нежно

В ромашковом лике навек.

- Классно!

Котунов:

- Из того, что я еще могу упомянуть. У нас тут установлены специальные фоторамки со слоганом «Чукотка голосует». Люди снимаются с удовольствием, выкладывают в соцсети. Можно будет увидеть нас по всей стране. Также непосредственно на этом участке расположена выставка плакатов – конкурса, который организовывал ОНФ «Приди на выборы». В том числе рисунок девочки Ани, который вышел в финал всероссийского конкурса. И сейчас выставляется в Москве.

А КАК В ДРУГИХ РЕГИОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

На Камчатке - очереди. К 10.00 по местному времени (час ночи по Москве) здесь проголосовали более 13 процентов избирателей.

Перед избирательными участками на Сахалине выстроились очереди. Почти на каждом за первый час проголосовало около 100 человек. Тем, кто впервые пришел на выборы, дарят подарки. В основном - книги.