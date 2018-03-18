Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посол РФ считает, что Лондон пытался устроить "маленькую победоносную войну" про...
Россия дала ответ на политическое хамство Лондона
Пранкеры выяснили, как европейские правозащитники хотят устроить атаку на россий...
Россияне в седьмой раз выберут президента страны
Главная / В России

Выборы-2018: Как я попытался проголосовать первым в стране

18 марта 2018, 05:09  •  118 • В России

Чукотский автономный округ и Камчатка голосуют в России первыми (+9 часов к московскому времени). Ни разу в жизни я не ходил на выборы к самому открытию участков. А тут, перед 18 марта, я прилетел в Анадырь.

Есть шанс проголосовать самым первым-первым в стране – пришла в голову мысль. Надо такой возможностью воспользоваться. Когда еще попаду на Чукотку перед волеизъявлением? Хорошо, что я успел через портал Госуслуг подать заявление, что буду голосовать по месту нахождения за неделю до вояжа на север.

Анадырь – город маленький, всего 12 тысяч жителей. От гостиницы до выбранного избирательного пункта идти 200 метров. Голосовать я пошел за 20 минут до начала. Чтобы точно оказаться в первых рядах.

Еще с ночи город накрыла пурга. Выйдя на улицу, я с трудом смог разглядеть угол ближайшего дома. Глаза моментально заслезились от снега, летящего с ураганной скоростью. Ресницы обледенели и смерзлись. На дороге я не увидел ни одного прохожего. Прогноз показал -20 градусов, с учетом ветра ощущается на все – 35.

Избирателей на Чукотке не испугает никакая непогодаФото: Олег АДАМОВИЧ

Мда, с такой погодой рассчитывать на высокую явку местным, небось, не приходится.

Перед входом в сам избирательный участок стоит одинокий полицейский «козлик». Рядом в форменную куртку кутается патрульный. Холодно. Но делать полицейскому нечего – участки надо охранять и снаружи. Интересно, в полиции есть арктическая форма, как в армии?

Возможных избирателей не видно. Но мне же и лучше.

Открываю школьную дверь и упираюсь в стену людей. Неожиданно оказалось, что весь вестибюль избирательного участка забит народом в шубах и пуховиках.

«Вы – могучая»: Лена Летучая записала забавный ролик с призывом голосовать на выборах

Еще до открытия вестибюль избирательного участка был забит народом в шубах и пуховикахФото: Олег АДАМОВИЧ

- Что, все голосовать? – вопрос возникает сам собой.

- Конечно, мне к восьми утра на работу. Надо быстро взять бюллетень и бежать – я повар, - ответила чукчанка в пышной меховой шапке.

За мной открылась дверь, и в теплое фойе зашло еще несколько людей. Становится совсем тесно – на улице холодно, а пройти дальше входных турникетов нельзя, участок еще закрыт.

Ровно в 8 утра всех нас запустили. Я замешкался и моментально потерял возможность проголосовать первым. У столов со списками избирателей выстроились здоровые очереди. 200-300 человек пришло вместе со мной на выборы к открытию.

Минобороны Украины по ошибке закупило для своих бойцов дымовую смесь для киносъемок

Очередь на выборном участке была такая, что смог проголосовать только через 45 мин с момента начала выборов в Анадыре.Фото: Олег АДАМОВИЧ

Самая длинная очередь образовалась перед столом, где выдавали бюллетени по открепительным (сейчас это называется «по отдельным спискам»). Вокруг меня буквально и стар, и млад. Я сразу заподозрил неладное: почему столько людей голосует не по месту жительства? Карусель? Попытка накрутить явку?

- Просто большинство тех, кто живет и работает в Анадыре, прописаны в других районах Чукотки или в оленеводческих поселках. Ехать домой, особенно в метель, никто не хочет – долго и дорого. Я взяла в МФЦ талон, чтобы проголосовать там, где сейчас живу, - объяснила молодая девушка. – Ой, а можно я перед вами встану? А то я первый раз голосую. Хочется побыстрее бюллетень взять.

Не дожидаясь согласия, девушка протиснулась передо мной.

Со стены на людей смотрят портреты кандидатов.

На участке жарко и душно. На всех три слоя теплой одежды, а батареи в школе работают на полную. Чувствую, как под толстым шерстяным свитером пот буквально течет.

Я простоял 45 минут, пока не подошла моя очередь получать бюллетень. Люди, оказавшиеся за мной, начали жаловаться на плохую организацию.

- У нас все голосующие по отдельным спискам собраны в одну книгу, - объяснила председатель избирательного участка Ирина Романова. – Мы не можем ее разделить. Поэтому и очередь – к открытию пришла половина людей, голосующих по отдельным спискам. Ускорить процесс невозможно, есть только одна книга и один человек, который ищет фамилии избирателей. Выдергивать страницы нельзя.

Надо признать, на Чукотке знают, как завлечь местных участвовать в выборах. Всем, кто пришел голосовать в первый раз, дарят мобильные телефоны. В прошлые разы давали ноутбуки, планшеты, фотоаппараты. Родители, которые пришли с детьми, получают сладкие подарки.

Все проголосовавшие получают бесплатные билеты на вечерние концерты группы Город 312 и Трофима. Количество пригласительных ограничено – кто первым успеет получить, тот и пойдет. Уже через три часа после начала выборов в интернете появились объявления о продаже двух бесплатных билетов. За каждый неизвестные продавцы попросили по 800 рублей.

Пранкеры выяснили, как европейские правозащитники хотят устроить атаку на российские выборы

7% жителей Чукотки (2,5 тысячи человек) проголосовали досрочно. Члены избирательных комиссий на вертолетах и вездеходах объезжали дальние оленеводческие поселения. Всего в регионе голосует 33 тысячи человек.

Еще с ночи город накрыла пурга.Фото: Олег АДАМОВИЧ

Говорить о явке на выборах 18 марта рано. Но вообще регион голосует достаточно активно. Средняя явка прошлых лет: 80%. А в 2008 году на одном участке в Анадыре даже кончились избирательные бюллетени. В тот год была самая большая явка на Чукотке за весь постсоветский период. Посмотрим, что будет в этом году.

Чукотка, Анадырь

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

118
Источник
Похожие новости
17 марта 2018, 19:24
После вопроса «Крым чей?» на украинском ТВ поставили вопрос «Крым где?»
18 марта 2018, 01:54
Валентина Терешкова: Сейчас вот - в поезде. Еду голосовать в Ярославль
17 марта 2018, 22:39
Выборы-2018: Мартовский марафон от Чукотки до Нью-Йорка. Онлайн-трансляция

Загрузка...
17 марта 2018, 19:24
«Вы – могучая»: Лена Летучая записала забавный ролик с призывом голосовать на выборах
18 марта 2018, 05:09
Выборы 2018: На Чукотке потеплело - с минус 40 до 32. Активность избирателей выше обычного
17 марта 2018, 11:09
«Все знают, но нигде не прописано»: в России может появиться моральный кодекс для депутатов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 марта 2018, 20:24
Две страны осудили Терезу Мэй за политическую фантастику
15 марта 2018, 07:24
Украинский газовый транзит ставит на "зеро"?
14 марта 2018, 05:24
Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"
12 марта 2018, 07:54
Российские военные сразятся с бандеровцами в Сирии
11 марта 2018, 09:09
Итоги недели. Грядёт европейская весна
14 марта 2018, 21:39
Меркель дала умный совет дерзкой Мэй
14 марта 2018, 15:09
"Не нашли, что сказать": Мэй перенесла заявление по мерам против России в связи с отравлением Скрипаля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.