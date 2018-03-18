Выборы-2018: Как я попытался проголосовать первым в стране

Чукотский автономный округ и Камчатка голосуют в России первыми (+9 часов к московскому времени). Ни разу в жизни я не ходил на выборы к самому открытию участков. А тут, перед 18 марта, я прилетел в Анадырь.

Есть шанс проголосовать самым первым-первым в стране – пришла в голову мысль. Надо такой возможностью воспользоваться. Когда еще попаду на Чукотку перед волеизъявлением? Хорошо, что я успел через портал Госуслуг подать заявление, что буду голосовать по месту нахождения за неделю до вояжа на север.

Анадырь – город маленький, всего 12 тысяч жителей. От гостиницы до выбранного избирательного пункта идти 200 метров. Голосовать я пошел за 20 минут до начала. Чтобы точно оказаться в первых рядах.

Еще с ночи город накрыла пурга. Выйдя на улицу, я с трудом смог разглядеть угол ближайшего дома. Глаза моментально заслезились от снега, летящего с ураганной скоростью. Ресницы обледенели и смерзлись. На дороге я не увидел ни одного прохожего. Прогноз показал -20 градусов, с учетом ветра ощущается на все – 35.

Избирателей на Чукотке не испугает никакая непогодаФото: Олег АДАМОВИЧ

Мда, с такой погодой рассчитывать на высокую явку местным, небось, не приходится.

Перед входом в сам избирательный участок стоит одинокий полицейский «козлик». Рядом в форменную куртку кутается патрульный. Холодно. Но делать полицейскому нечего – участки надо охранять и снаружи. Интересно, в полиции есть арктическая форма, как в армии?

Возможных избирателей не видно. Но мне же и лучше.

Открываю школьную дверь и упираюсь в стену людей. Неожиданно оказалось, что весь вестибюль избирательного участка забит народом в шубах и пуховиках.

- Что, все голосовать? – вопрос возникает сам собой.

- Конечно, мне к восьми утра на работу. Надо быстро взять бюллетень и бежать – я повар, - ответила чукчанка в пышной меховой шапке.

За мной открылась дверь, и в теплое фойе зашло еще несколько людей. Становится совсем тесно – на улице холодно, а пройти дальше входных турникетов нельзя, участок еще закрыт.

Ровно в 8 утра всех нас запустили. Я замешкался и моментально потерял возможность проголосовать первым. У столов со списками избирателей выстроились здоровые очереди. 200-300 человек пришло вместе со мной на выборы к открытию.

Минобороны Украины по ошибке закупило для своих бойцов дымовую смесь для киносъемок Очередь на выборном участке была такая, что смог проголосовать только через 45 мин с момента начала выборов в Анадыре.Фото: Олег АДАМОВИЧ

Самая длинная очередь образовалась перед столом, где выдавали бюллетени по открепительным (сейчас это называется «по отдельным спискам»). Вокруг меня буквально и стар, и млад. Я сразу заподозрил неладное: почему столько людей голосует не по месту жительства? Карусель? Попытка накрутить явку?

- Просто большинство тех, кто живет и работает в Анадыре, прописаны в других районах Чукотки или в оленеводческих поселках. Ехать домой, особенно в метель, никто не хочет – долго и дорого. Я взяла в МФЦ талон, чтобы проголосовать там, где сейчас живу, - объяснила молодая девушка. – Ой, а можно я перед вами встану? А то я первый раз голосую. Хочется побыстрее бюллетень взять.

Не дожидаясь согласия, девушка протиснулась передо мной.

Со стены на людей смотрят портреты кандидатов.

На участке жарко и душно. На всех три слоя теплой одежды, а батареи в школе работают на полную. Чувствую, как под толстым шерстяным свитером пот буквально течет.

Я простоял 45 минут, пока не подошла моя очередь получать бюллетень. Люди, оказавшиеся за мной, начали жаловаться на плохую организацию.

- У нас все голосующие по отдельным спискам собраны в одну книгу, - объяснила председатель избирательного участка Ирина Романова. – Мы не можем ее разделить. Поэтому и очередь – к открытию пришла половина людей, голосующих по отдельным спискам. Ускорить процесс невозможно, есть только одна книга и один человек, который ищет фамилии избирателей. Выдергивать страницы нельзя.

Надо признать, на Чукотке знают, как завлечь местных участвовать в выборах. Всем, кто пришел голосовать в первый раз, дарят мобильные телефоны. В прошлые разы давали ноутбуки, планшеты, фотоаппараты. Родители, которые пришли с детьми, получают сладкие подарки.

Все проголосовавшие получают бесплатные билеты на вечерние концерты группы Город 312 и Трофима. Количество пригласительных ограничено – кто первым успеет получить, тот и пойдет. Уже через три часа после начала выборов в интернете появились объявления о продаже двух бесплатных билетов. За каждый неизвестные продавцы попросили по 800 рублей.

7% жителей Чукотки (2,5 тысячи человек) проголосовали досрочно. Члены избирательных комиссий на вертолетах и вездеходах объезжали дальние оленеводческие поселения. Всего в регионе голосует 33 тысячи человек.

Еще с ночи город накрыла пурга.Фото: Олег АДАМОВИЧ

Говорить о явке на выборах 18 марта рано. Но вообще регион голосует достаточно активно. Средняя явка прошлых лет: 80%. А в 2008 году на одном участке в Анадыре даже кончились избирательные бюллетени. В тот год была самая большая явка на Чукотке за весь постсоветский период. Посмотрим, что будет в этом году.

Чукотка, Анадырь