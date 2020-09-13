Выборы 13 сентября: за кого и где голосуют россияне

Граждане страны выбирают представителей власти

В воскресенье, 13 сентября, в России проходит Единый день голосования. В 18 регионах страны выбирают губернаторов. Кроме того, граждане голосуют за депутатов Госдумы, членов местных законодательных собраний и мэров городов. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.

День тишины

Фактически, выборы в этом году стартовали досрочно – в пятницу, 11 сентября. Это связано с необходимостью разгрузить избирательные участки в период эпидемии коронавируса. Но законодательно основной день голосования в 2020 году – 13 сентября. Поэтому предвыборная агитация запрещена только в субботу и воскресенье.

Однако начиная с 2021 года выборы в РФ разрешено проводить в течение одного, двух или трех дней. Соответственно, и запрет на агитацию будет начинать действовать перед первым днем голосования, приводит "РГ" слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Выборы губернатора

Глав регионов в 2020 году жители должны выбрать в 18 субъектах Федерации: это Архангельская, Амурская, Брянская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Омская, Пензенская, Ростовская, Сахалинская, Смоленская и Тамбовская области, Еврейский АО, Камчатский и Краснодарский края, республики Марий Эл, Татарстан, Чувашия. В этих регионах выборы прямые – за кандидатов будут голосовать сами граждане. Кроме этого, в Ненецком и Ханты-Мансийском АО губернаторов выберут члены региональных парламентов.

Большинство кандидатов пришли на избирательные участки в первый же день. Так, уже утром 11 сентября проголосовали исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов и руководитель Иркутской области Игорь Кобзев, передает НТВ.

В Хабаровском крае, чей губернатор Сергей Фургал досрочно лишен полномочий в связи с уголовным преследованием, выборы руководителя в 2020 году не проводятся, поскольку должность освободилась, когда до Единого дня голосования оставалось менее 90 дней. В связи с этим выборы главы региона состоятся в сентябре 2021 года.

Депутаты Госдумы

В четырех регионах РФ – Курской, Пензенской, Ярославской областях и Татарстане – проходят дополнительные выборы в нижнюю палату российского парламента седьмого созыва. Вакантные места появились в связи с переходом действовавших депутатов на другую работу или их смертью. В частности, бывший парламентарий от Курской области В. Карамышев стал мэром Курска. А жителям Нижнекамского округа (Татарстан) нужно выбрать нового представителя в Госдуму, так как их депутат Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе в феврале 2020 года.

Депутаты региональных парламентов, муниципальных собраний и горсоветов

Практически по всей стране пройдут выборы депутатов местных законодательных собраний. В 11 регионах состав парламентов обновляется полностью. Это Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская, Челябинская области, республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В остальных регионах страны жителям предстоит выбрать законодателей разного уровня на освободившиеся места. Так, в Москве проходят дополнительные выборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский.

Также членов горсоветов выбирают Астрахань, Владимир, Воронеж, Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Кострома, Краснодар, Липецк, Магадан, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Орел, Ростов-на-Дону, Смоленск, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Ульяновск, Чебоксары.

В Ангарске, Белогорске, Краснокаменске, Черемхове и Черногорске выбирают мэров.

Наблюдатели

По данным ЦИК, за ходом голосования и подсчетом голосов наблюдают более 230 тысяч представителей различных партий, общественных движений, самих кандидатов. Еще около 22 тысяч наблюдателей зарегистрированы в качестве резерва.

По правилам, на стационарном избирательном участке могут находиться по одному представителю от объединения или кандидата. Еще один может войти в состав передвижной комиссии, чтобы следить за ходом выездного голосования.

Кроме того, для освещения выборов в СМИ аккредитованы более 8 тысяч журналистов.