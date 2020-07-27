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"Выборы - не главное": Лукашенко планирует убирать урожай во время президентской гонки
27 июля 2020, 13:05 • 51 • Политика
Президент озвучил задачи. которые властям важно выполнить в ближайшее время
Белорусский лидер заявил, что такое событие, как выборы главы государства, сейчас не на первом месте. По мнению Александра Лукашенко, все силы и внимание необходимо в этот период направить на уборку урожая.
Батька высказался, что "кушать хочется" всем, поэтому и важно поставить выборы на вторую ступень и сосредоточить внимание на уборочной кампании. Это заявление прозвучало в рабочей поездке президента в Несвижский район, пишет "Sputnik Беларусь".
Также глава Белоруссии уточнил, что независимо от того, кто будет занимать пост президента, хлеб необходим людям всегда. Александр Григорьевич привел в пример ситуации из 1990-х годов. В тот период, со слов Лукашенко, в Минске было муки "на три дня". Поэтому сейчас властям Белоруссии нужно обязательно сосредоточиться на восстановлении резервов.
В заключение белорусский лидер сообщил, что урожай зерновых в этом году может составить 9,5 млн тонн. В этот расчет Лукашенко брал также и кукурузу.
Напомним, ранее Александр Григорьевич объяснял, почему важно иметь подготовленную армию в стране. Также Батька отметил, что очень часто с протестов начинаются войны.
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