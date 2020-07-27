Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
Главная / Политика

"Выборы - не главное": Лукашенко планирует убирать урожай во время президентской гонки

27 июля 2020, 13:05  •  51 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент озвучил задачи. которые властям важно выполнить в ближайшее время
Белорусский лидер заявил, что такое событие, как выборы главы государства, сейчас не на первом месте. По мнению Александра Лукашенко, все силы и внимание необходимо в этот период направить на уборку урожая.
Батька высказался, что "кушать хочется" всем, поэтому и важно поставить выборы на вторую ступень и сосредоточить внимание на уборочной кампании. Это заявление прозвучало в рабочей поездке президента в Несвижский район, пишет "Sputnik Беларусь".
Также глава Белоруссии уточнил, что независимо от того, кто будет занимать пост президента, хлеб необходим людям всегда. Александр Григорьевич привел в пример ситуации из 1990-х годов. В тот период, со слов Лукашенко, в Минске было муки "на три дня". Поэтому сейчас властям Белоруссии нужно обязательно сосредоточиться на восстановлении резервов.
В заключение белорусский лидер сообщил, что урожай зерновых в этом году может составить 9,5 млн тонн. В этот расчет Лукашенко брал также и кукурузу.
Напомним, ранее Александр Григорьевич объяснял, почему важно иметь подготовленную армию в стране. Также Батька отметил, что очень часто с протестов начинаются войны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
27 июля 2020, 01:05
В Госдуме раскритиковали Зеленского после разговора с Путиным
27 июля 2020, 05:05
"Я не калькулятор": Жители Хабаровска выслушали Дегтярёва
27 июля 2020, 07:05
Россия не разорвана в клочья, Обама седеет... Русский опыт поможет выстоять и Китаю
27 июля 2020, 01:05
В Совфеде оценили разговор Путина с Зеленским
27 июля 2020, 12:05
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
27 июля 2020, 07:05
"Нас невозможно напугать и заставить": Чеченцы внесли себя в санкционный список США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июля 2020, 19:05
Генерал Ричард Кларк: «Американские Силы спецопераций готовятся к захвату Москвы»
26 июля 2020, 06:05
Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев
25 июля 2020, 00:05
"Русский стиль", "Это безумие!": Иностранцев поразил полёт "Прогресс МС-15" к МКС
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
25 июля 2020, 09:05
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную причину крушения"
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешник"
24 июля 2020, 03:05
"Очень серьёзно": Две ошибки, совершённые на Дальнем Востоке, могут привести к бунту​
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.