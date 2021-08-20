Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник открыл в президенте Украины Владимире Зеленском политический "талант". Именно благодаря этому "таланту" глава государства не досидит до конца срока в президентском кресле. Выборов не будет, будет развал Украины, считает политик.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос и выяснила, какой рейтинг сейчас у президента Украины. В июле поддержать Владимира Зеленского, если бы выборы были назначены на ближайшее время, были готовы лишь 27,7% жителей страны. На втором месте Пётр Порошенко. За него проголосовали бы почти 15% респондентов. Тройку замывает сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко. Ему доверяют 10,5% избирателей.

Владимир Олейник напомнил, что в апреле 2019 года, когда Украина выбирала президента, Зеленского поддержали 73,22% граждан.

"Нужно быть талантливым человеком, чтобы за два года с 73% потерять столько сторонников", - произнёс экс-депутат Рады в эфире радио Sputnik.

Он объяснил, что "талантливый" Зеленский потерял доверие людей, потому что не выполнил своих главных предвыборных обещаний: прекратить войну и снизить тарифы на услуги ЖКХ.

По мнению Олейника, второй срок Зеленскому не светит. Выборным процессом на Украине управляют американцы. По большому счёту им всё равно, кто будет президентом Незалежной, "лишь бы это был свой парень", считает политик.

"Боюсь, что он и не досидит до выборов, потому что и выборов не будет. Если так и дальше будут идти дела, то это [будет] окончательный развал государства Украина", - добавил Владимир Олейник и отметил, что давно мы не были очевидцами подобного разрушения институтов власти.