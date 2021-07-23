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Выборный момент: что нужно знать о Едином дне голосования
23 июля 2021, 12:15 • 89 • Политика
Жители семи регионов России в ходе Единого дня голосования в сентябре этого года смогут проголосовать онлайн. Порядок дистанционного электронного голосования ЦИК РФ утвердила во вторник, 20 июля. Ранее Центральная избирательная комиссия определилась и с общим порядком проведения голосования для тех, кто воспользуется традиционными форматами. «Известия» выяснили, что нужно знать об основных правилах.
Три дня голосования
Напомним, Единый день голосования назначен на 19 сентября. Эту дату, а также положение, которое определяет общий порядок проведения единого дня голосования, ЦИК утвердила на заседании 1 июля.
«ЦИК РФ постановляет утвердить положение об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд», — говорится в документе.
При этом, по решению Центризбиркома, на практике голосование будет продолжаться три дня — 17, 18 и 19 сентября.
Две основные формы голосования на предстоящих выборах — на избирательных участках и на дому. В течение всех трех дней голосование будет проводиться с 08:00 до 20:00 по местному времени.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Те, кто находится за рубежом, смогут проголосовать на избирательных участках, которые будут организованы при консульствах и диппредставительствах. Как и в России, участки должны будут работать с 8 утра и до 20:00.
17 и 18 сентября сотрудники избирательных комиссий отправятся к тем, кто проживает на труднодоступных территориях и в населенных пунктах, где нет помещений для голосования, с переносными урнами. Голосование на придомовых территориях в этот раз применяться не будет.
При этом подсчет голосов в первые два дня производить не будут — бюллетени, извлеченные из ящиков в эти дни, сотрудники избирательных комиссий должны будут упаковать в специальные запечатанные пакеты и убрать в сейфы, которые, в свою очередь, также опечатают.
Единый день голосования
Напомним, что в ходе Единого дня голосования в 2021 году в России пройдут выборы в Государственную думу восьмого созыва; в девяти субъектах будут выбирать глав регионов в ходе прямого голосования — это Хабаровский край, Республика Мордовия, Белгородская, Пензенская, Ульяновская, Тульская и Тверская области, Чеченская Республика и Республика Тыва.
Еще в трех регионах — Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – Алании, — глав субъектов выберут депутаты законодательных собраний.
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Кроме того, в 39 субъектах одновременно пройдут выборы в региональные парламенты.
Всего, как рассказала в июне председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в эти три дня пройдут 3,7 тыс. избирательных кампаний в 81 субъекте Российской Федерации.
Переход в онлайн
Жители семи регионов России смогут проголосовать онлайн. Электронное голосование будет доступно для жителей Москвы и Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Всего, по данным ЦИК, это около 600 избирательных кампаний.
В Москве, Курской, Нижегородской и Ярославской областях такой формат применялся и до этого (в том числе, в ходе голосования по поправкам в Конституцию летом прошлого года). В Мурманской области и Севастополе он будет испробован впервые. Эти регионы были выбраны для того, чтобы посмотреть, насколько востребованным дистанционное голосование будет среди избирателей, которые находятся в отъезде, например в отпуске, или живут по другому адресу.
По данным ЦИК, воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» смогут те, чье место фактического проживания не совпадает с местом регистрации, но при этом находится в пределах того же избирательного округа. Для участия в Едином дне голосования потребуется заранее подтвержденная учетная запись на Госуслугах.
Воспользоваться электронным голосованием смогут в том числе те, кто получил российское гражданство по упрощенной схеме, но не имеет в России постоянного места жительства.
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
«Избиратели, не имеющие места жительства в пределах Российской Федерации, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» для голосования на выборах депутатов Государственной думы для голосования по федеральному избирательному округу. А избиратели, зарегистрированные по месту пребывания не позднее 18 июня 2021 года, – для голосования также и по одномандатному избирательному округу, если их место пребывания находится на территории этого избирательного округа», — говорится на сайте избирательной комиссии.
Там также отмечается, что механизм позволит избирателям проголосовать на выборах депутатов Государственной думы, глав субъектов, а также депутатов региональных законодательных собраний.
«Мы откликнулись на запрос именно наиболее активной, динамичной, мобильной части общества. Это дорогого стоит», — отметила глава ЦИК Элла Памфилова во вторник на заседании ЦИК.
В дальнейшем этот механизм планируется распространить в том числе на граждан, которые находятся за пределами России, пояснил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Городской и федеральный порталы
Порядок проведения онлайн-голосования ЦИК утвердил во вторник, 20 июля. По решению Центральной избирательной комиссии, проголосовать онлайн в выбранных регионах можно будет 17, 18 и 19 сентября.
В Москве в Единый день голосования сделать это можно будет на городской платформе — для этого нужно будет зайти на портал mos.ru.
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
В остальных регионах, участвующих в электронном голосовании, отдать свой голос можно будет на едином портале vybory.gov.ru. Как и в случае с более традиционными форматами, проголосовать можно будет с 8 до 20:00 часов в каждый из трех дней голосования.
Чтобы принять участие в электронном голосовании, заявку нужно будет подать заранее — со 2 августа по 13 сентября включительно сделать это можно будет через портал «Госуслуг», лично в территориальной избирательной комиссии (ТИК) или через многофункциональные центры госуслуг (МФЦ). С 8 по 13 сентября подать заявление также можно будет в участковой избирательной комиссии (УИК).
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