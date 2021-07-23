Выборный момент: что нужно знать о Едином дне голосования

Жители семи регионов России в ходе Единого дня голосования в сентябре этого года смогут проголосовать онлайн. Порядок дистанционного электронного голосования ЦИК РФ утвердила во вторник, 20 июля. Ранее Центральная избирательная комиссия определилась и с общим порядком проведения голосования для тех, кто воспользуется традиционными форматами. «Известия» выяснили, что нужно знать об основных правилах.

Три дня голосования

Напомним, Единый день голосования назначен на 19 сентября . Эту дату, а также положение, которое определяет общий порядок проведения единого дня голосования, ЦИК утвердила на заседании 1 июля.

«ЦИК РФ постановляет утвердить положение об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд», — говорится в документе.

При этом, по решению Центризбиркома, на практике голосование будет продолжаться три дня — 17, 18 и 19 сентября.

Две основные формы голосования на предстоящих выборах — на избирательных участках и на дому . В течение всех трех дней голосование будет проводиться с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Те, кто находится за рубежом, смогут проголосовать на избирательных участках, которые будут организованы при консульствах и диппредставительствах . Как и в России, участки должны будут работать с 8 утра и до 20:00.

17 и 18 сентября сотрудники избирательных комиссий отправятся к тем, кто проживает на труднодоступных территориях и в населенных пунктах, где нет помещений для голосования, с переносными урнами . Голосование на придомовых территориях в этот раз применяться не будет.

При этом подсчет голосов в первые два дня производить не будут — бюллетени, извлеченные из ящиков в эти дни, сотрудники избирательных комиссий должны будут упаковать в специальные запечатанные пакеты и убрать в сейфы, которые, в свою очередь, также опечатают.

Единый день голосования

Напомним, что в ходе Единого дня голосования в 2021 году в России пройдут выборы в Государственную думу восьмого созыва ; в девяти субъектах будут выбирать глав регионов в ходе прямого голосования — это Хабаровский край, Республика Мордовия, Белгородская, Пензенская, Ульяновская, Тульская и Тверская области, Чеченская Республика и Республика Тыва.

Еще в трех регионах — Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – Алании, — глав субъектов выберут депутаты законодательных собраний.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Кроме того, в 39 субъектах одновременно пройдут выборы в региональные парламенты.

Всего, как рассказала в июне председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в эти три дня пройдут 3,7 тыс. избирательных кампаний в 81 субъекте Российской Федерации .

Переход в онлайн

Жители семи регионов России смогут проголосовать онлайн . Электронное голосование будет доступно для жителей Москвы и Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Всего, по данным ЦИК, это около 600 избирательных кампаний.

В Москве, Курской, Нижегородской и Ярославской областях такой формат применялся и до этого (в том числе, в ходе голосования по поправкам в Конституцию летом прошлого года). В Мурманской области и Севастополе он будет испробован впервые. Эти регионы были выбраны для того, чтобы посмотреть, насколько востребованным дистанционное голосование будет среди избирателей, которые находятся в отъезде, например в отпуске, или живут по другому адресу.

По данным ЦИК, воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» смогут те, чье место фактического проживания не совпадает с местом регистрации, но при этом находится в пределах того же избирательного округа. Для участия в Едином дне голосования потребуется заранее подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

Воспользоваться электронным голосованием смогут в том числе те, кто получил российское гражданство по упрощенной схеме, но не имеет в России постоянного места жительства .

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

«Избиратели, не имеющие места жительства в пределах Российской Федерации, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» для голосования на выборах депутатов Государственной думы для голосования по федеральному избирательному округу. А избиратели, зарегистрированные по месту пребывания не позднее 18 июня 2021 года, – для голосования также и по одномандатному избирательному округу, если их место пребывания находится на территории этого избирательного округа», — говорится на сайте избирательной комиссии.

Там также отмечается, что механизм позволит избирателям проголосовать на выборах депутатов Государственной думы, глав субъектов, а также депутатов региональных законодательных собраний .

«Мы откликнулись на запрос именно наиболее активной, динамичной, мобильной части общества. Это дорогого стоит», — отметила глава ЦИК Элла Памфилова во вторник на заседании ЦИК.

В дальнейшем этот механизм планируется распространить в том числе на граждан, которые находятся за пределами России , пояснил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Городской и федеральный порталы

Порядок проведения онлайн-голосования ЦИК утвердил во вторник, 20 июля . По решению Центральной избирательной комиссии, проголосовать онлайн в выбранных регионах можно будет 17, 18 и 19 сентября.

В Москве в Единый день голосования сделать это можно будет на городской платформе — для этого нужно будет зайти на портал mos.ru.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В остальных регионах, участвующих в электронном голосовании, отдать свой голос можно будет на едином портале vybory.gov.ru. Как и в случае с более традиционными форматами, проголосовать можно будет с 8 до 20:00 часов в каждый из трех дней голосования .

Чтобы принять участие в электронном голосовании, заявку нужно будет подать заранее — со 2 августа по 13 сентября включительно сделать это можно будет через портал «Госуслуг», лично в территориальной избирательной комиссии (ТИК) или через многофункциональные центры госуслуг (МФЦ). С 8 по 13 сентября подать заявление также можно будет в участковой избирательной комиссии (УИК).