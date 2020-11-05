Выборные страсти в США остудили намёком Путина: "Приходят люди с кейсами..."

Выборы в США, за которыми следит весь мир, становятся совершенно непредсказуемыми. Штаб Трампа требует остановить подсчёт голосов, Байден заявляет об основании Фонда защиты выборов, а люди выходят на улицы.

Однако эти "игрушечные" страсти легко охладить одной цитатой российского президента. Причём довольно старой.

Ещё в 2017 году Владимир Путин сказал в интервью французскому изданию Le Figaro:

Я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим - президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в тёмных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с чёрным или с тёмно-синим, и начинают объяснять, как нужно делать, - и всё сразу меняется. Это происходит от одной администрации к другой.

Таким образом российский лидер намекнул на то, принципиального влияния на большую политику ни один из якобы "народно избранных" американских лидеров оказать не может. Каждый из них является просто орудием в руках крупного капитала.