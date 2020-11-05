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Выборные страсти в США остудили намёком Путина: "Приходят люди с кейсами..."
05 ноября 2020, 13:05 • 194 • Политика
Страсти, которые накаляются в ходе президентских выборов в США, быстро остудили словами Путина "с намёком": "Приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в тёмных, как у меня, костюмах..."
Выборы в США, за которыми следит весь мир, становятся совершенно непредсказуемыми. Штаб Трампа требует остановить подсчёт голосов, Байден заявляет об основании Фонда защиты выборов, а люди выходят на улицы.
Однако эти "игрушечные" страсти легко охладить одной цитатой российского президента. Причём довольно старой.
Ещё в 2017 году Владимир Путин сказал в интервью французскому изданию Le Figaro:
Таким образом российский лидер намекнул на то, принципиального влияния на большую политику ни один из якобы "народно избранных" американских лидеров оказать не может. Каждый из них является просто орудием в руках крупного капитала.
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