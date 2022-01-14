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Выбор за Россией: Псаки растерялась от вопроса об Украине, но про угрозы не забыла
14 января 2022, 04:45 • 128 • Политика
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки растерялась, когда её спросили о ситуации вокруг Украины. Она дала понять, что выбор за Россией, но про угрозы не забыла.
В ходе очередного брифинга журналисты спросили о "крайних сроках для Москвы" в вопросе деэскалации вокруг Украины. Псаки заявила, что не собирается устанавливать такие сроки.
"В конечном счёте выбор действительно за ними (властями России – ред.)", - произнесла она.
Продолжая отвечать, пресс-секретарь начала рассуждать вслух: если Россия "продолжит со вторжением на Украину", то она столкнётся с существенными последствиями. Псаки пригрозила, что этим последствия окажутся разрушительными для русской экономики.
Завершая мысль, пресс-секретарь Белого дома произнесла весьма витиеватую фразу о выборе:
"Если они хотят сделать такой выбор и считают, что это будет им выгодно, то это выбор, который только они могут сделать".
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс назвал главным требованием для прогресса в переговорах Белого дома и Кремля "атмосферу деэскалации" вокруг Украины. В Штатах считают, что русские военнослужащие должны вернуться в казармы, военная техника – в места обычной дислокации, а Москва – обеспечить "прозрачность военных учений" на территории своей же страны.
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