Выбор за Россией: Псаки растерялась от вопроса об Украине, но про угрозы не забыла

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки растерялась, когда её спросили о ситуации вокруг Украины. Она дала понять, что выбор за Россией, но про угрозы не забыла.

В ходе очередного брифинга журналисты спросили о "крайних сроках для Москвы" в вопросе деэскалации вокруг Украины. Псаки заявила, что не собирается устанавливать такие сроки.

"В конечном счёте выбор действительно за ними (властями России – ред.)", - произнесла она.

Продолжая отвечать, пресс-секретарь начала рассуждать вслух: если Россия "продолжит со вторжением на Украину", то она столкнётся с существенными последствиями. Псаки пригрозила, что этим последствия окажутся разрушительными для русской экономики.

Завершая мысль, пресс-секретарь Белого дома произнесла весьма витиеватую фразу о выборе:

"Если они хотят сделать такой выбор и считают, что это будет им выгодно, то это выбор, который только они могут сделать".

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс назвал главным требованием для прогресса в переговорах Белого дома и Кремля "атмосферу деэскалации" вокруг Украины. В Штатах считают, что русские военнослужащие должны вернуться в казармы, военная техника – в места обычной дислокации, а Москва – обеспечить "прозрачность военных учений" на территории своей же страны.