Выбор транспорта для доставки Зеленского в Брюссель удивил журналистов

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Лидер нации воспользовался воздушным судном, переданным весной Минобороны

Украинских журналистов удивил самолет, на котором президент страны Владимир Зеленский отправился на саммит "Восточного партнерства" в Брюссель. Как отметила "Страна.ua", лидер нации улетел на лайнере, который сам ранее передал Министерству обороны республики.

Издание обратило внимание на снимок, который пресс-служба офиса главы государства приложила к новости о его визите на мероприятие. Зеленский сфотографирован на фоне самолета Антонов-148-100В.

Между тем, в апреле нынешнего года точно такой же лайнер Владимир Александрович передал военному ведомству страны. В СМИ указали, что в авиапарке главы государства, кроме того судна, находились лишь два самолета – Ан-74ТК-300Д и Airbus A319-115.

Почему Зеленский снова использует лайнер, переданный Минобороны, пока неизвестно.

