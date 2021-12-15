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Выбор транспорта для доставки Зеленского в Брюссель удивил журналистов
15 декабря 2021, 18:20 • 333 • Политика
Лидер нации воспользовался воздушным судном, переданным весной Минобороны
Украинских журналистов удивил самолет, на котором президент страны Владимир Зеленский отправился на саммит "Восточного партнерства" в Брюссель. Как отметила "Страна.ua", лидер нации улетел на лайнере, который сам ранее передал Министерству обороны республики.
Издание обратило внимание на снимок, который пресс-служба офиса главы государства приложила к новости о его визите на мероприятие. Зеленский сфотографирован на фоне самолета Антонов-148-100В.
Между тем, в апреле нынешнего года точно такой же лайнер Владимир Александрович передал военному ведомству страны. В СМИ указали, что в авиапарке главы государства, кроме того судна, находились лишь два самолета – Ан-74ТК-300Д и Airbus A319-115.
Почему Зеленский снова использует лайнер, переданный Минобороны, пока неизвестно.
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