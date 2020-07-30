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Выбор преемника Путина укладывается в чёткую схему, тут нет конспирологии - эксперт

30 июля 2020, 18:05  •  73 • Политика
Выбор преемника Владимира Путина укладывается в чёткую схему, тут нет конспирологии, уверен эксперт Андрей Школьников. По его мнению, возможный будущий кандидат на эту роль в настоящее время занимает пост губернатора одного из стратегических регионов.
Экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников прокомментировал доклад бывшего посла США в России Джона Теффта, в котором описывается предполагаемый процесс выбора преемника президента РФ Владимира Путина.
По мнению экс-дипломата, нынешний российский лидер будет лично заниматься этим вопросом. Он будет руководствоваться экономической ситуацией в стране, общественным мнением, мнением органов безопасности и внутриклановой политической борьбой. Также Теффт отметил, что вопрос смены власти в России крайне важен и для политики США.
Школьников заметил, что в данном материале бывшего посла нет никакой конспирологии. Фактически он говорит и без того понятные факты.
Это мне напоминает комментарий из разряда капитана Очевидности. То есть всё, что сказано, абсолютно логично, абсолютно правильно, но лишено общего смысла. То же самое можно сказать в отношении практически любого руководителя страны, который думает над выбором своего преемника - или напрямую, или по партийной линии. То есть тут ничего абсолютно сверхнового не сказано. И если мы говорим о выборе Владимира Владимировича, мы должны чётко понимать, что он будет в 2024 году наблюдать за теми, кто сможет гарантировать развитие страны и продолжение его линии, но не на шесть следующих лет, а именно лет на 20, - отметил собеседник Царьграда.
Он предположил, что где-то примерно за пару лет до новых главных выборов в России к Путину усилиями различных властных групп будут подведены несколько предполагаемых кандидатов. Из них глава государства, скорее всего, в итоге и будет выбирать.
Это могут быть восемь-десять человек, либо чуть больше, либо чуть меньше. Но все эти люди, вероятно, будут поставлены на позиции начальника администрации, замглавы администрации, вице-премьера, премьера. То есть на те посты, с которыми Путин непосредственно будет взаимодействовать. За два года он сможет определиться и постараться помочь лучшему кандидату стать следующим президентом. […]. Те люди, которые, скорее всего, могут стать преемниками Путина, сейчас, возможно, занимают должности на одну ступеньку ниже. То есть нам нужно приглядеться к губернаторам стратегических регионов, - подчеркнул Школьников.

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