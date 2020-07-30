|
Выбор преемника Путина укладывается в чёткую схему, тут нет конспирологии - эксперт
30 июля 2020, 18:05 • 73 • Политика
Выбор преемника Владимира Путина укладывается в чёткую схему, тут нет конспирологии, уверен эксперт Андрей Школьников. По его мнению, возможный будущий кандидат на эту роль в настоящее время занимает пост губернатора одного из стратегических регионов.
Экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников прокомментировал доклад бывшего посла США в России Джона Теффта, в котором описывается предполагаемый процесс выбора преемника президента РФ Владимира Путина.
По мнению экс-дипломата, нынешний российский лидер будет лично заниматься этим вопросом. Он будет руководствоваться экономической ситуацией в стране, общественным мнением, мнением органов безопасности и внутриклановой политической борьбой. Также Теффт отметил, что вопрос смены власти в России крайне важен и для политики США.
Школьников заметил, что в данном материале бывшего посла нет никакой конспирологии. Фактически он говорит и без того понятные факты.
Он предположил, что где-то примерно за пару лет до новых главных выборов в России к Путину усилиями различных властных групп будут подведены несколько предполагаемых кандидатов. Из них глава государства, скорее всего, в итоге и будет выбирать.
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2020, 00:05
|
26 июля 2020, 00:05
|
26 июля 2020, 08:05
|
29 июля 2020, 10:05
|
28 июля 2020, 02:05
|
25 июля 2020, 13:05
|
25 июля 2020, 00:05