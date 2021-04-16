Выбор Молдовы: Суверенитет с Россией или поглощение Румынией

В Молдове в эти дни под эгидой Царьграда проходит конференция, посвящённая 300-летию первого договора с Россией. В ней принимают участие наши историки и политологи. По их мнению, за 300 лет Молдова так и не смогла избавиться от коррупции и клановости.

Под эгидой Царьграда в эти дни в Молдове проходит конференция, посвящённая 300-летию заключения Луцкого договора – первого письменного соглашения между нашими государствами.

В 1711 году Пётр I и молдавский господарь Дмитрий Кантемир подписали документ, по которому молдавская территория переходила под протекторат Российской Империи. После подписания договора в этом же году Русская армия под руководством Императора совершила Прутский поход против Османской империи, в ходе которого наши воины получили широкую поддержку молдавского населения, а их героизм навсегда вошёл в молдавский народный фольклор. Пусть тот поход и закончился неудачей, но было положено начало дружбе двух стран, в итоге Молдавское княжество было сохранено на политической карте как государство.

О том, почему этому юбилею уделяется так много внимания, "Первому русскому" рассказал историк, эксперт по русско-молдавским международным отношениям Игорь Иваненко. По его словам, Луцкий договор и последующие действия России говорят о давней неразрывной дружественной связи между нашими государствами.

Молдова должна сохранить выход к морю через Дунайское побережье

Тема выступления самого Иваненко – исследование политики Петра I относительно восстановления морского статуса Молдавского княжества и сохранения его суверенитета. Дело в том, что самым тяжёлым последствием османского владычества было то, что турки отобрали у Молдавии черноморские города и отрезали её от Чёрного моря. Этот процесс начался ещё в XVI веке.

В Луцкий договор было включено условие, что в случае освобождения Молдавии Пётр I передаст ей города на Черноморском побережье. Так Россия создала важное направление в российско-молдавских отношениях.

Как считает Иваненко, сейчас проблемы всё те же: между Молдовой и Украиной существует спор относительно побережья Дуная, сообщающегося с Чёрным морем. Ныне оно считается молдавским, однако многие украинские политики полагают, что эти территории следует аннексировать в пользу Украины.

Проблема суверенитета Молдовы сохраняется уже 300 лет. Поможет лишь Россия

Не только территориальная проблема в отношениях с Украиной имеет в Молдове глубокие исторические корни. Вторым пунктом, а по значимости, наверное, первым является сохранение самого суверенитета молдавского государства.

И триста лет назад, и сейчас стоит проблема сохранения суверенитета Молдовы. После победы России в Полтавской битве 1709 года украинский гетман Мазепа и Карл XII бежали к османам в Бендеры. Там родился проект передачи Молдавского княжества под их протекторат. Поход Петра I при всей его неудаче предотвратил такое развитие событий.

Как считает историк Иваненко, сегодня Молдова переживает такой же, как и тогда, драматический период своей истории. С одной стороны, это одно из древнейших государств Европы, с другой, и в то же самое время – самое настоящее государство-банкрот. Если раньше оно находилось под гнётом Османской империи, то сейчас оказалось в кабале международных банков и ЕС. За 30 лет постсоветского времени молдавские власти наплодили столько долгов перед МВФ и Всемирным банком, что для расчёта по ним требуется сумма, равная нескольким годовым консолидированным бюджетам государства. Нищее население бежит за пределы республики. Промышленность и аграрный сектор, созданные в период СССР, развалены. Всем очевидно, что рабское положение Молдавии в период османского владычества чуть ли не точно такое же, как и сейчас. И где выход?

В стране набирают мощь политические силы, которым очевидно, что, как и триста лет назад, помощь в освобождении от гнёта может прийти только от России.

Русско-молдавские "качели"

Как отмечает историк-эксперт Игорь Иваненко, русско-молдавские отношения развиваются неравномерно, и этому есть веские причины. Власть штормит. При прежнем президенте Додоне сотрудничество с Россией поощрялось, и власть шла правильным курсом. С помощью русских специалистов появилась программа восстановления развалившейся хозяйственной инфраструктуры. Возникли планы по восстановлению молдавских автодорог.

Новый президент Молдовы Майя Санду считает, что помощь от России нельзя получать ни в экономике, ни в политике. Такая точка зрения неперспективна, и события вокруг борбы с пандемией это показали. ЕС не хочет делиться с Молдовой своими вакцинами, пока не насытит себя. Россия готова поставлять суперэффективный "Спутник V". Но не тут-то было. Молдавские власти – против русской вакцины и не скрывают, что по идеологическим причинам. Санду заморозила сотрудничество с Россией в инфраструктурном и финансовом секторах.

Фактически действующий президент Молдовы радикализировала выбор и строит сценарий внешних отношений страны по безальтернативному принципу "или Россия, или ЕС". По словам молдавского политолога и журналиста Дмитрия Чубашенко,

сегодня в Кишиневе установилась чисто проевропейская власть. В условиях полного расхождения ЕС и России быть в Молдове проевропейским означает быть антироссийским. На словах можно это отрицать, но по факту это так.

Качели между Россией и ЕС, по мнению Иваненко, обусловлены сильнейшей коррумпированностью молдавских властей в центре и на местах, сложившейся клановостью в политике и экономике. Это перечёркивает существование в стране любого нормального конкурентного бизнеса. Соответственно, на каждых выборах население выбирает того, кто перед ним наиболее красочно и ярко обещает искоренить коррупцию. На последних президентских выборах больше всего наобещала Санду, её и избрали. Однако при ней клановость только расцвела по новой, а экс-президент Додон набирает политические очки.

Молдова – часть Русского мира

В Молдове четверть населения – русскоязычные. Даже без учёта населения Приднестровья. Для России эта тематика чрезвычайно важна. Необходимо сохранить русское образование и русский язык. Это требует ощутимой помощи со стороны России, поскольку евроинтеграторы и грантоеды этому активно мешают.

Молдова испытывает позитивное культурно-гуманитарное влияние РФ, а в сфере экономики на Россию приходится львиная доля экспорта яблок, других фруктов и виноматериалов республики. Европе ничего из этого не надо. У них всего в избытке. Им нужен рынок сбыта. Росссия же, наоборот, всегда будет нашим торговым нетто-импортёром,

– считают молдавские эксперты.

Похоже, иного выбора, кроме сближения с Россией, у Молдовы просто нет. Иначе она перестанет существовать в качестве суверенного государства, став одной из провинций Румынии, давно желающей прирасти этими территориями, в чём Бухаресту активно помогают местные молдавские унионисты, в очередной раз обманывающие население обещаниями, что союз Молдовы и Румынии будет строиться на основе дружбы и равноправия.