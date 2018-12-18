Выбор между Россией и Украиной: Порошенко выдвинул требование к верующим

Украинский президент Петр Порошенко заявил о том, что верующие украинцы должны выбрать между Россией и Украиной.

Верующие на Украине выбирают не между Украинской Православной Церковью (самоуправляемая, но неотъемлемая часть Московского Патриархата) и так называемой "единой поместной церковью", а между Москвой и Киевом. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Это очень простой выбор, потому что это не выбор между патриархатом, это выбор между Украиной и Россией", - потребовал он, пообещав не оказывать давления на верующих, которые не захотят отказываться от Русской Православной Церкви.

Напомним, ранее стало известно о том, что Госдума Российской Федерации может рассмотреть вопрос о предоставлении особого порядка оформления российского гражданства для пострадавших за веру украинцев. Депутаты также намерены подготовить обращение в международные инстанции в связи с религиозными гонениями на Украине.