Выбор из трёх: Путин внёс в Госсовет Крыма список кандидатур на пост главы региона

Президент России Владимир Путин предложил новому составу Государственного совета Крыма рассмотреть три кандидатуры на пост главы республики. Ими стали действующий руководитель региона Сергей Аксёнов, первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов. По словам спикера республиканского парламента Владимира Константинова, вопрос назначения нового главы Крыма может решиться уже на следующей неделе в ходе первой сессии нового созыва регионального Госсовета.

Президент России Владимир Путин вынес на рассмотрение Государственного совета Республики Крым три кандидатуры на пост главы региона. Об этом сообщил журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Президент внёс три кандидатуры в Госсовет Крыма. Это Сергей Аксёнов, Сергей Богатыренко и Павел Шперов», — заявил Константинов.

По его словам, избрание нового руководителя полуострова может произойти уже на следующей неделе в ходе первой сессии нового созыва Госсовета.

«Сначала нужно получить удостоверение депутатов, собрать фракции, потом провести назначение спикера, главы республики. Сейчас юристы работают, сверяются, можно ли это сделать в один день. Когда основные институты власти будут сформированы, дальше будут сформированы новое правительство и президиум парламента. Думаю, что в течение следующих двух недель эта работа будет завершена», — подчеркнул он, говоря о сроках формирования новой исполнительной и законодательной власти Крыма.

Сергей Богатыренко, Сергей Аксенов и Павел Шперов

© Константин Михальчевский/РИА Новости; vk.com

Заметим, что, согласно региональному законодательству, депутаты Госсовета Крыма второго созыва должны избрать руководителя республики в срок до 23 октября 2019 года.

8 сентября во всей России прошёл единый день голосования. Жители полуострова в этот день выбирали депутатов республиканского парламента и представительных органов муниципальных образований Крыма.

Согласно данным избиркома после подсчёта 99,92% голосов избирателей, лидером голосования стало региональное отделение партии «Единая Россия», набравшее 54,75%, за ним следуют ЛДПР (16,84%) и КПРФ (8,19%), все остальные не смогли набрать 5%. При этом во всех 25 одномандатных округах лидируют единороссы.

Госсовет Крыма состоит из 75 депутатов, 50 из них получают мандаты по результатам голосования по республиканскому избирательному округу, а оставшиеся — по одномандатным округам. По словам председателя избирательной комиссии Михаила Малышева, по предварительным оценкам, 60 мест в республиканском парламенте получит «Единая Россия», десять достанется ЛДПР, оставшиеся пять — КПРФ.

Заметим, что выборы на полуострове вызвали недовольство со стороны ряда государств, в частности Украины, Грузии и США. По мнению украинского МИД, итоги «незаконного голосования» якобы не имеют юридической силы.

Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно подчёркивали, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».

Кандидаты

После сообщений о вынесении своей кандидатуры на рассмотрение депутатов Госсовета Крыма нового созыва действующий глава региона Сергей Аксёнов пообещал полностью оправдать оказанное доверие в случае переизбрания.

«Благодарю президента за доверие. Это большая честь и большая ответственность. Считаю достойными все предложенные кандидатуры. Если Государственный совет Республики Крым утвердит мою кандидатуру, готов приложить все силы к тому, чтобы оправдать доверие главы государства и крымчан», — заявил он.

По его словам, долг властей заключается в продолжении модернизации Крымского полуострова, которая началась после воссоединения с Россией.

«Республика Крым должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны, образцом и центром притяжения для всего русского мира», — заключил Аксёнов.

В свою очередь, депутат Государственной думы от ЛДПР, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов выразил уверенность, что его коллеги по фракции поддержат его кандидатуру при голосовании. Заметим, что в 2014 году пять депутатов от ЛДПР поддержали кандидатуру Аксёнова на пост руководителя республики.

«Давайте мы дойдём до процедуры голосования», — сказал Шперов, комментируя возможность использования варианта с самоотводом.

Вместе с тем он не исключил своего возвращения на работу в Крым. С 2014 по 2016 год он был членом комитета Госсовета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам и комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

«Всё будет зависеть от того, какой это будет пост и насколько это будет полезно для Крыма», — пояснил депутат.

Третьим кандидатом является уроженец Севастополя Сергей Богатыренко, который с апреля 2017-го занимает должность первого секретаря Крымского республиканского отделения КПРФ.