Выбор для каждого: как Россия готовится к единому дню голосования

Российская избирательная система полностью готова к проведению единого дня голосования (ЕДГ). Об этом «Известиям» заявили в Совфеде . Там уверены, что выборы состоятся на высокоорганизованном уровне, а попытки ряда западных стран и некоторых граждан повлиять на процесс не смогут помешать свободному волеизъявлению россиян. ЕДГ пройдет с 17 по 19 сентября, его итогом станет обновление Госдумы, избрание глав 12 регионов и почти четырех десятков региональных парламентов . За чистотой процесса будут следить несколько сотен тысяч наблюдателей.

Внутри и за пределами

Обновление Госдумы, губернаторского корпуса и региональных парламентов в целом ряде субъектов станет итогом ЕДГ, который пройдет с 17 по 19 сентября. Проголосовать россияне смогут не только лично, посетив участки, но и дистанционным образом. Такая опция будет доступна жителям семи регионов. Среди них Москва, Севастополь, Курская, Ярославская, Ростовская, Мурманская и Нижегородская области . По информации ЦИК, около 10 млн избирателей в этих субъектах имеют подтвержденную учетную запись на госуслугах, без чего проголосовать через интернет не получится. Прием заявлений на дистанционное электронное голосование был открыт 2 августа и завершился 13 сентября .

Изъявить свою волю россияне смогут и за рубежом. Для этого будет задействовано 348 избирательных участков, плюс еще семь — на территории Байконура . Как следует из официальных данных ЦИК, наибольшее число зарубежных участков откроется в Молдавии (30), Германии (16) и Израиле (13). Десять участков будет работать в Южной Осетии, по девять — в Абхазии, Белоруссии и Эстонии, семь — в США. По шесть точек для голосования откроется в Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане. В Испании, Франции и Туркменистане соотечественники смогут воспользоваться пятью участками.

Процесс подготовки к выборам сопровождался фиксацией внешнего вмешательства. О влиянии зарубежных стран на внутриполитические процессы в России сообщали в Центризбиркоме, МИДе, Госдуме и Совфеде. О риске вмешательства в избирательную кампанию извне говорил и пресс-секретарь президента . «Не вызывает никакого сомнения, что будут пытаться вмешиваться в выборы. Слава Богу, система достаточно отлажена с точки зрения механизмов, которые эти риски «хеджируют», говоря экономическим языком», — подчеркивал Дмитрий Песков.

Одним из проявлений вмешательства в выборы глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев назвал отказ БДИПЧ ОБСЕ приехать на голосование. В интервью «Известиям» он отметил, что «они изображают дело так, будто бы эти выборы будут несправедливыми и фактически нелегитимными».

Справка «Известий» О том, что ОБСЕ не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму РФ, организация сообщила 4 августа. Это связано с тем, что из-за пандемии COVID-19 российские власти сократили допустимое число экспертов с 500 до 60. Как пояснила президент ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт, это ограничение не позволит организации «выполнить свою работу с должной тщательностью и эффективностью».

Устойчивость российской избирательной системы ко всякого рода вмешательствам в интервью «Известиям» отмечала председатель Центризбиркома Элла Памфилова . «Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать», — добавляла глава ЦИК.

Другими словами, кто бы и как бы ни пытался помешать свободному волеизъявлению россиян, думские выборы пройдут в установленное время и на высокоорганизованном уровне, выразили уверенность в Совфеде .

— Мы видим все попытки западных стран и некоторых россиян, которые встали на путь предательства интересов страны. Мы будем вовремя пресекать все их незаконные действия. Они очень пристально глядят за подготовкой и проведением наших выборов, постоянно делают вбросы и фальшивки. Это предвзятое поведение, которое будет наказываться в рамках закона , — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Под контролем

Партийные и общественные наблюдатели уже подготовились к контролю за голосованием. Как сообщала «Известиям» секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева, организация проинструктировала около 250 тыс. человек . «Все, кто проходит у нас обучение, смогут выбрать для себя, будут ли они наблюдателями от партий или получат мандат от общественной палаты региона», — отмечала Михеева.

Одной из новаций этих выборов станет изменение порядка видеонаблюдения. В июле в Центризбиркоме сообщили, что записи с участков станут доступны только на служебном портале . Смотреть за ходом голосования будут все политические партии, их региональные отделения и кандидаты в одномандатных округах, избирательные комиссии, а также центры общественного наблюдения в субъектах, где участвовать может любой желающий, который прошел необходимое обучение. Также доступ к видеотрансляции получат уполномоченные по правам человека в федеральном центре, регионах и СПЧ при президенте РФ.

В ЦИК такой формат объяснили не только экономией средств. Так, Элла Памфилова отметила, что новый порядок позволит решить главную проблему — «обеспечение адресного, квалифицированного, предметного и тотального видеонаблюдения» .

Особое значение имеет и то, что выборы проходят в условиях пандемии. В политсилах подчеркивают ответственное отношение к процессу наблюдения. По инициативе «Единой России» несколько партий подписали соглашение «За безопасные выборы», оно подразумевает в том числе обеспечение санитарной безопасности во время голосования . «Всех участников предвыборной гонки кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдать требования региональных властей и санитарных властей РФ», — призывал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Также всем участникам рекомендовали пройти вакцинацию от коронавируса.

Выборный процесс

Очевидно, что центральным событием ЕДГ станут думские выборы. Центризбирком 16 августа распределил места политических партий в бюллетене . В церемонии жеребьевки приняли участие все 14 политсил, списки которых прошли проверку.

Стоит отметить, что по итогам распределения мест все парламентские объединения оказались в первой половине бюллетеня . Представитель КПРФ, к примеру, вытянул первый номер. ЛДПР расположилась на третьем месте, а «Справедливая Россия — За правду» — на шестом. «Единой России» в списке достался пятый номер. На второй позиции оказались «Зеленые», четвертыми стали «Новые люди». Нижнюю же половину списка полностью заняли непарламентские партии: «Яблоко» (7), Партия роста (8), Партия свободы и справедливости (9), «Коммунисты России» (10). Замкнули перечень «Гражданская платформа» (11), «Зеленая альтернатива» (12), «Родина» (13) и Партия пенсионеров (14).

Социологи говорят, что далеко не все из политических партий имеют возможность пройти в Думу VIII созыва. Согласно прогнозу ВЦИОМа, 5-процентный барьер могут преодолеть лишь пять политсил: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» .

В некоторых регионах также выберут и глав субъектов . Прямым голосованием свой выбор сделают жители Хабаровского края, Мордовии, Тывы, Чечни, а также Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Тульской и Тверской областей. Голосованием в парламенте определят руководителей Дагестана, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Эксперты при этом считают, что для действующих глав и врио руководителей всех этих субъектов итоги выборов будут удачными. Политолог Евгений Сучков в разговоре с «Известиями» отметил, что в большинстве регионов, где проходят выборы, нет «потенциала для протестного голосования» .