Выбивать долги по зарплате станет проще

Подход к компаниям, имеющим долги по зарплате и другим выплатам, будет ужесточен. Законопроект на эту тему рассматривали на заседании правительства в четверг.

- Таких компаний достаточно, подчас они месяцами не платят своим сотрудникам. Добиваться полагающихся денег от коммерческих структур тяжело, долго, не у всех людей есть специальные юридические познания. Надо эту процедуру ускорить для того, чтобы долги по зарплате можно было бы получать в упрощенном порядке - просто обратившись в трудовую инспекцию, - заметил премьер Дмитрий Медведев.

Правительство предлагает расширить полномочия трудовых инспекций. Так, если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор можно привлечь судебных приставов для взыскания задолженности. Решения суда или комиссии по трудовым спорам для этого уже не потребуется. У компании-должника со счетов просто спишут деньги и направят их на погашение задолженности по зарплате.

- Делаться это будет в течение трех месяцев после решения трудового инспектора. При этом судебные приставы смогут запрашивать информацию у банков обо всех счетах, о движениях по ним средств как в рублях, так и в иностранной валюте, - рассказал Медведев.

Правительство также рассмотрело законопроект об увеличении с 1 января 2020 года ежемесячных выплат малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребенка.

- Повышается критерий нуждаемости с полутора до двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в конкретном регионе. А деньги будут выплачиваться дольше - не до полутора лет, как сейчас, а до достижения ребенком трех лет. Цель - увеличить количество родителей, которые получают помощь от государства, и чтобы такая помощь была более ощутимой, - пояснил Медведев.

МОГИЛЫ ВОИНОВ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

В следующем году правительство запустит 20 новых федеральных целевых программ (ФЦП). На них из казны выделят более 370 миллиардов рублей. Одна из программ касается увековечивания памяти воинов, погибших при защите отечества. Деньги в том числе пойдут на обустройство мест захоронений. Также заработают программы, связанные с охраной озера Байкал, поддержкой научных исследований, обеспечением безопасности, в том числе ядерной и радиационной.

Правительство также приняло решение о выделении из своего резервного фонда дополнительно 2,3 миллиардов рублей на помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области. Ранее, напомнил Дмитрий Медведев, уже было выделено 662 миллиона рублей.