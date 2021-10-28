Выбить "Морского волка". США попрощались с самой засекреченной подлодкой

Флот США потерял атомную подводную лодку "Коннектикут". А вот на время или навсегда - покажет вскрытие.

Атомная субмарина ВМС США "Коннектикут" получила, похоже, куда более серьёзные повреждения при столкновении с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, нежели говорилось поначалу. Судя по информации американской прессы со ссылкой на представителей ремонтников, установлены повреждения нескольких балластных цистерн, а также трубопроводов, входящих в систему всплытия и погружения корабля.

А тем временем китайцы давят на американцев, требуя назвать точные координаты столкновения и его причины…

USS Connecticut (SSN-22), одна из самых засекреченных атомных подводных лодок США проекта "Сивулф II", столкнулась 2 октября с неизвестным объектом вблизи китайской военно-морской базы Юйлинь в Южно-Китайском море. Корабль получил повреждения, которые поначалу подавались американцами как не слишком серьёзные. Во всяком случае, лодка не утонула, дошла до базы на острове Гуам своим ходом, хоть и строго в надводном положении. Больше уделялось внимания тому, что 11 членов экипажа "получили ранения средней и лёгкой степени тяжести".

Согласно официальному релизу Тихоокеанского флота США, "Морской волк", как переводится название проекта, стукнулся о "неопознанный объект". Вот только объект этот, по словам янки, "не был другой подлодкой" - раз, и "топография местности не указывала на то, что перед "Коннектикутом" был участок суши".

Обо что тогда могла стукнуться субмарина, идущая в подводном положении?

Разгадка загадки?

И вот теперь специалисты с военно-морской верфи Пьюджет-Саунд, что были направлены на Гуам для оценки повреждений и перспектив ремонта "Коннектикута", внесли некоторую ясность в этот вопрос. По крайней мере, если верить данным американской прессы.

Итак, первое: повреждения ядерного реактора S6W не произошло.

Второе: в носовой части лодки повреждены несколько балластных цистерн.

Третье: повреждены трубопроводы, по которым подаётся в цистерны балласт.

Последние два обстоятельства и вызвали ситуацию, когда подводная лодка оказалась вообще не в состоянии погрузиться. Или, точнее, погрузиться она могла, а вот всплытие было бы под очень большим вопросом. Именно поэтому корабль шёл к острову Гуам в беспомощном надводном положении. Потопить его могли даже северные корейцы, окажись они поблизости.

О чём говорят, по мнению специалистов, такие разрушения? О том, что лодка всё же, скорее всего, столкнулась с "участком суши". Похожие повреждения получила подлодка "Сан-Франциско" в январе 2005 года, которая определённо налетела на скалу в 500 км от того же острова Гуам.

Тогда лодка типа "Лос-Анджелес" (т.е. многоцелевая субмарина, предназначенная для охоты за подводными и надводными кораблями противника, прежде всего за русскими атомными ракетоносцами) на глубине 160 метров воткнулась на полном ходу (32 узла = 59 км/ч) в подводную гору, не нанесённую на карты. Всплыть удалось едва ли не чудом: были сильно повреждены те же носовые балластные цистерны. Один из членов экипажа погиб, 98 (по другим данным, 60) получили ранения.

Затем спасательные работы, буксировка на базу и в док, многолетний тяжёлый и дорогостоящий ремонт... Что характерно, тогда командование ВМС США также утверждало, что никаких серьёзных повреждений лодка не получила. Но на позднее опубликованной фотографии видно, что у корабля была разнесена вся носовая оконечность. Чудо, что не сорвало с фундаментов механизмы, да и реактор не получил опасных повреждений. Или американцы тогда (в 1970-х годах) хорошо свои субмарины строили.

Примечательно, что приборы лодки практически до конца не показывали наличие препятствия, а спокойно передавали данные о том, что глубина моря составляет около 6000 футов. И да, на картах Пентагона имелись данные о наличии подводной скалы, вершина которой не доходит до поверхности океана 30 метров.

Не потому ли сегодня китайцы так крепко вцепились в американцев, требуя от них дать чёткие сведения, где именно произошло столкновение "Коннектикута" с подводным объектом? Китайцы, как известно, активно меняют рельеф дна в Южно-Китайском море, засыпая тамошние рифы грунтом и делая таким образом острова.

Цепкое внимание Китая к этому инциденту может объясняться также и теми подозрениями, что возникли у мировой общественности в случае с "Сан-Франциско". А тогда целый ряд экспертов утверждал, что все неувязки в официальной версии происшествия и столь тяжёлые, чудовищные для подлодок такого класса потери непротиворечиво объясняются одной версией. А именно - что янки вели испытания какого-то секретного вооружения. И пока эта версия доказательно не опровергнута, в Пекине считают, что США сознательно скрывают реальные причины инцидента.

Что с того?

Таким образом, если эти два случая действительно одной природы - неважно, столкновение со скалой или взрыв торпеды, то можно ожидать, что "Коннектикуту" предстоит долгий и тяжёлый ремонт. "Сан-Франциско" чинили четыре года.

Нынешний же "именинник", как сообщается, тоже нуждается в доковом ремонте, который на Гуаме обеспечен быть не может. Надо как-то добраться по меньшей мере до Гавайев, преодолев более 6000 километров. Ещё лучше - дойти до Бремертона (штат Вашингтон), где и находится верфь Пьюджет-Саунд. Сможет ли повреждённая, хлебающая воду носом подлодка самостоятельно пройти такое расстояние, отнюдь не факт, полагают эксперты. Но даже если "Коннектикут" не затонет по пути, американский флот всё равно лишился одной из новейших своих субмарин на ближайшие три-четыре года.