«Выбирают долго, требуют много»: иностранных поставщиков нервируют военно-технические тендеры Индии • 26 • Аналитика

Индия на сегодняшний день является одним из крупнейших импортёров вооружений в мире. Объёмы этого рынка огромны – десятки миллиардов долларов в год. Несмотря на то, что суммарная доля Индии в мировом импорте оружия в последние годы сократилась, она всё ещё остаётся лакомым куском для многих производителей оружия практически по всему миру.





Так называемый объём намерений закупки оружия за рубежом у Индии больше, чем у любой другой страны мира. По состоянию на 2019 год этот объём намерений превышал 85 млрд долларов США. Это общие планы по импорту вооружений на ближайшие годы. Для сравнения: для страны, занимающей 2-е место по этому показателю, - Саудовской Аравии – он соответствует примерно 50 млрд долларов.



Как видно, индийский рынок лидирует с большим отрывом.







В число главных партнёров Индии в военно-технической сфере входит Российская Федерация.



При этом многие компании, относящиеся к военно-техническими партнёрами Индии, такое партнёрство во многом раздражает или как минимум нервирует.



Почему так, когда на кону миллиардные контракты?

Причина проста. Индия ещё с конца 1990-х проповедует принцип «диверсификации поставок». Связывают этот принцип с Каргильской войной образца 1999 года. Это очередной пограничный конфликт, вспыхнувший на тот момент между Индией и Пакистаном. Тогда Индия собиралась сосредоточить внушительные военные силы в Кашмире. Однако возникли определённые проблемы, в которых в Нью-Дели поспешили обвинить в том числе иностранных поставщиков вооружений. В числе тех, кому «досталось» от старавшихся выгородить самих себя индийских политиков и высокопоставленных военных, оказались и российские поставщики. И тогда же было принято решение, что «чем больше поставщиков выберет Индия, тем лучше будет складываться ситуация на военно-техническом рынке». Индия ожидала, что увеличение числа иностранных поставщиков вызовет дополнительную конкуренцию, а сами вооружённые силы страны в результате будут получать новейшую технику и технологии.



Число компаний-поставщиков военной техники на индийский рынок действительно выросло. Но возникла и упомянутая нервозность среди самих компаний. Дело в том, что индийские заказчики стали выставлять всё новые и новые требования. Рассмотрение предложений в рамках тендеров превратилось в крайне затяжное мероприятие. В качестве примера можно привести тендер о покупке 100 с лишним истребителей для индийских ВВС.



Рассмотрение вариантов, среди которых есть и российские Су-35 с МиГ-35, длится уже более 5-ти лет. За это время заказали 36 французских Rafale, но в итоге выяснилось, что каждый из этих истребителей обходится индийскому бюджету в невероятную сумму – под 200 млн долларов. За такую сумму можно было приобрести около 3-х российских Су-35 с вооружениями и не тратиться на переоснащение инфраструктуры (включая топливозаправщики), так как индийская инфраструктура «хорошо знает», что такое российская техника.



В своё время нервы сдавали у шведов, которые предлагали для ВВС Индии JAS 39 Gripen. Когда в Индии вновь поменяли условия тендера, шведская компания заявила, что из тендера выходит:



Мы пришли к выводу, что нам (компании Saab, - прим. «Военного обозрения») будет трудно выполнять условия обновлённого индийского тендера.

Однако через некоторое время в Швеции всё же решили вернуться к предложению своих истребителей для индийского рынка.



Теперь нервозность проявляется у американского производителя Lockheed Martin. На днях в Индии заявили, что они отказываются от приобретения истребителей F-21. А эти истребители Lockheed Martin собиралась производить именно для ВВС Индии в качестве глубокой модернизации F-16. Планировалось открытие на индийской территории завода. Но в Нью-Дели решили, что вместо покупки F-21 необходимо наладить массовое производство собственных истребителей LCA Tejas. Заказываются дополнительно 83 таких боевых самолёта.



По поводу того, как индийские заказчики работают с теми, кто им предлагает свою продукцию, активно высказываются читатели «Военного обозрения». Стоит привести несколько комментариев.



rocket757 (Виктор)



Хозяин - барин, что тут ещё можно предположить. Там вариантов много, от простого, хотят как лучше, до элементарной коррупции, лоббирование интересов того, кто больше заплатил. Ничего ведь необычного, нового.



Pvi1206 (Владимир)



Относительно военных закупок у Индии семь пятниц на неделю... Выторговывают выгодные для себя условия сделки.

В европейском сегменте социальных сетей появляются замечания по поводу того, что все проблемы с «метаниями» Индии по военно-техническим контрактам связаны с политическими трениями внутри самой страны.

Речь идёт о действии кланово-кастовой системы. Говоря упрощённо, каждая политическая сила желает «урвать свой кусок», включая как экономический, так и политический – рейтинговый.



Представители одного клана занимают посты в руководстве министерством обороны, представители другого – нет. В итоге идёт подковёрная борьба, которая внешне выглядит как неопределённость индийского государства в вопросе подписания того или иного контакта.



Выбирают долго, требуют много, уже в ходе выполнения контракта могут попытаться внести дополнительные условиях.



Один из таких примеров – контракт по FGFA (программа истребителя пятого поколения, которую планировалось реализовать Россией и Индией в совместном варианте). В то время как одни круги выступали за продолжения сотрудничества с РФ для получений новейшего истребителя, от других всякий раз были слышны заявления о его недостатках. Это притом, что итогового варианта истребителя на тот момент, по сути, ещё не существовало. В итоге Индия из проекта (Су-57) вышла, а сегодня никак не может решить, как же ей «получить» истребитель пятого поколения. Чтобы построить самостоятельно, уйдут десятки миллиардов и многие годы работы. А в Китае-то уже летают… что бьёт по индийскому самолюбию очень больно. Индия на сегодняшний день является одним из крупнейших импортёров вооружений в мире. Объёмы этого рынка огромны – десятки миллиардов долларов в год. Несмотря на то, что суммарная доля Индии в мировом импорте оружия в последние годы сократилась, она всё ещё остаётся лакомым куском для многих производителей оружия практически по всему миру.Так называемый объём намерений закупки оружия за рубежом у Индии больше, чем у любой другой страны мира. По состоянию на 2019 год этот объём намерений превышал 85 млрд долларов США. Это общие планы по импорту вооружений на ближайшие годы. Для сравнения: для страны, занимающей 2-е место по этому показателю, - Саудовской Аравии – он соответствует примерно 50 млрд долларов.Как видно, индийский рынок лидирует с большим отрывом.В число главных партнёров Индии в военно-технической сфере входит Российская Федерация.При этом многие компании, относящиеся к военно-техническими партнёрами Индии, такое партнёрство во многом раздражает или как минимум нервирует.Причина проста. Индия ещё с конца 1990-х проповедует принцип «диверсификации поставок». Связывают этот принцип с Каргильской войной образца 1999 года. Это очередной пограничный конфликт, вспыхнувший на тот момент между Индией и Пакистаном. Тогда Индия собиралась сосредоточить внушительные военные силы в Кашмире. Однако возникли определённые проблемы, в которых в Нью-Дели поспешили обвинить в том числе иностранных поставщиков вооружений. В числе тех, кому «досталось» от старавшихся выгородить самих себя индийских политиков и высокопоставленных военных, оказались и российские поставщики. И тогда же было принято решение, что «чем больше поставщиков выберет Индия, тем лучше будет складываться ситуация на военно-техническом рынке». Индия ожидала, что увеличение числа иностранных поставщиков вызовет дополнительную конкуренцию, а сами вооружённые силы страны в результате будут получать новейшую технику и технологии.Число компаний-поставщиков военной техники на индийский рынок действительно выросло. Но возникла и упомянутая нервозность среди самих компаний. Дело в том, что индийские заказчики стали выставлять всё новые и новые требования. Рассмотрение предложений в рамках тендеров превратилось в крайне затяжное мероприятие. В качестве примера можно привести тендер о покупке 100 с лишним истребителей для индийских ВВС.Рассмотрение вариантов, среди которых есть и российские Су-35 с МиГ-35, длится уже более 5-ти лет. За это время заказали 36 французских Rafale, но в итоге выяснилось, что каждый из этих истребителей обходится индийскому бюджету в невероятную сумму – под 200 млн долларов. За такую сумму можно было приобрести около 3-х российских Су-35 с вооружениями и не тратиться на переоснащение инфраструктуры (включая топливозаправщики), так как индийская инфраструктура «хорошо знает», что такое российская техника.В своё время нервы сдавали у шведов, которые предлагали для ВВС Индии JAS 39 Gripen. Когда в Индии вновь поменяли условия тендера, шведская компания заявила, что из тендера выходит:Однако через некоторое время в Швеции всё же решили вернуться к предложению своих истребителей для индийского рынка.Теперь нервозность проявляется у американского производителя Lockheed Martin. На днях в Индии заявили, что они отказываются от приобретения истребителей F-21. А эти истребители Lockheed Martin собиралась производить именно для ВВС Индии в качестве глубокой модернизации F-16. Планировалось открытие на индийской территории завода. Но в Нью-Дели решили, что вместо покупки F-21 необходимо наладить массовое производство собственных истребителей LCA Tejas. Заказываются дополнительно 83 таких боевых самолёта.По поводу того, как индийские заказчики работают с теми, кто им предлагает свою продукцию, активно высказываются читатели «Военного обозрения». Стоит привести несколько комментариев.В европейском сегменте социальных сетей появляются замечания по поводу того, что все проблемы с «метаниями» Индии по военно-техническим контрактам связаны с политическими трениями внутри самой страны.Речь идёт о действии кланово-кастовой системы. Говоря упрощённо, каждая политическая сила желает «урвать свой кусок», включая как экономический, так и политический – рейтинговый.Представители одного клана занимают посты в руководстве министерством обороны, представители другого – нет. В итоге идёт подковёрная борьба, которая внешне выглядит как неопределённость индийского государства в вопросе подписания того или иного контакта.Выбирают долго, требуют много, уже в ходе выполнения контракта могут попытаться внести дополнительные условиях.Один из таких примеров – контракт по FGFA (программа истребителя пятого поколения, которую планировалось реализовать Россией и Индией в совместном варианте). В то время как одни круги выступали за продолжения сотрудничества с РФ для получений новейшего истребителя, от других всякий раз были слышны заявления о его недостатках. Это притом, что итогового варианта истребителя на тот момент, по сути, ещё не существовало. В итоге Индия из проекта (Су-57) вышла, а сегодня никак не может решить, как же ей «получить» истребитель пятого поколения. Чтобы построить самостоятельно, уйдут десятки миллиардов и многие годы работы. А в Китае-то уже летают… что бьёт по индийскому самолюбию очень больно. Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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