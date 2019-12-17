Выбило стекла в трёх кабинетах: В болгарском посольстве в Черногории произошёл взрыв

В Черногории произошёл взрыв на первом этаже здания, где находится посольство Болгарии, а также другие государственные учреждения. По предварительной информации, никто не пострадал.

Взрыв прогремел рано утром в понедельник 16 декабря. В результате происшествия были разбиты стёкла фасада здания, а также окна трёх кабинетов посольства Болгарии. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.