|
Выбило стекла в трёх кабинетах: В болгарском посольстве в Черногории произошёл взрыв
17 декабря 2019, 00:09 • 86 • Политика
В здании посольства Болгарии в Черногории произошёл взрыв. Взрывной волной выбило стекла фасада здания и в трёх кабинетах дипломатического представительства.
В Черногории произошёл взрыв на первом этаже здания, где находится посольство Болгарии, а также другие государственные учреждения. По предварительной информации, никто не пострадал.
Взрыв прогремел рано утром в понедельник 16 декабря. В результате происшествия были разбиты стёкла фасада здания, а также окна трёх кабинетов посольства Болгарии. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 декабря 2019, 01:09
|
16 декабря 2019, 07:54
|
14 декабря 2019, 10:24
|
11 декабря 2019, 01:09
|
11 декабря 2019, 23:54
|
13 декабря 2019, 14:39
|
14 декабря 2019, 00:24