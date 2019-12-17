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Выбило стекла в трёх кабинетах: В болгарском посольстве в Черногории произошёл взрыв

17 декабря 2019, 00:09  •  86 • Политика
В здании посольства Болгарии в Черногории произошёл взрыв. Взрывной волной выбило стекла фасада здания и в трёх кабинетах дипломатического представительства.
В Черногории произошёл взрыв на первом этаже здания, где находится посольство Болгарии, а также другие государственные учреждения. По предварительной информации, никто не пострадал.
Взрыв прогремел рано утром в понедельник 16 декабря. В результате происшествия были разбиты стёкла фасада здания, а также окна трёх кабинетов посольства Болгарии. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.
"Взрыв произошёл в понедельник рано утром на первом этаже офисного здания, в котором размещается наше посольство и другие государственные учреждения", - сообщает ТАСС.

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